 德国宪法保护局：政界应对中联部保持“戒备和克制” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2023

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新闻广角

德国宪法保护局：政界应对中联部保持“戒备和克制”

德国情报部门向政府官员及联邦议员发出警告称，中国正在进一步加强针对德国的间谍行为。德国宪法保护局要求官员在同中共中央对外联络部的接触时要保持高度警惕。

Deutschland China Symbolbild

（德国之声中文网）德国宪法保护局周末发布的一份声明中称，“过去几年当中，中国领导层明显加强了搜集情报的力度，并建立起了遍布全球的线人网络，这一网络仍在不断扩大中。”

宪法保护局宣称，中共中央对外联络部（International Department of the Central Committee of China’s Communist party )在中国情报工作中扮演着核心角色，因此德国政府官员同中联部代表进行接触时应保持高度警惕。

宪法保护局在其安全警示中写道，同中联部或其代表进行接触时，“请您保持高度谨慎和小心”，并强调，应绝对避免任何按现行德国法律规定可被解读为同外国间谍机构合作的行为。

本月初，德国政府发布的一份文件中，中国同俄罗斯、伊朗和土耳其一道被列入在德国境内大肆从事间谍活动的国家清单。以肖尔茨为首的联邦政府正在尝试减少对重要贸易伙伴-中国的经济依赖，并敦促德国大型企业也应配合政府重新定位对华关系的努力，控制在华投资的风险。

宪法保卫局：中联部隶属中共中央，是中国重要的情报机构。图为中共二十大开幕式。

宪法保卫局：中联部隶属中共中央，是中国重要的情报机构。图为中共二十大开幕式。

联邦宪法保护局发出的安全警示中称，中共中央对外联络部是中国共产党的重要机构，其作用是同世界各国政要建立联系，并依照中国政府的要求对上述人士施加影响。“该机构的目的是向中国领导层通报各国政治局势以及该国的军事和经济潜力。”

为中共进行宣传

联邦宪法保护局称，为此目的，中联部也在积极推动同“德国各政党及其联邦议员”的联络。“中联部官员向德国各大政党的议员宣讲所谓的‘中国价值观’，其常用做法是，邀请现任或卸任议员前往中国进行访问，以便按照中共意图‘修正’这些德国议员对中国的印象。”

宪法保护局称，中联部的长期目标是，让有影响力的德国政治家的言行更加符合中共的利益，并在德国建立起支持中共政治理念的线人网络。

联邦宪法保护局发表的文件中称，基于一些历史性原因，德国许多政党、政治机构以及政治家仍视中联部为值得信任的重要合作伙伴。宪法保护局建议德国政界人士今后同中联部进行接触时，应保持高度的“警惕和克制”。

（德新社，彭博社）

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