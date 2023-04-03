 德国宣布新冠大流行结束 4月7日取消所有防疫规定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2023

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时政风云

德国宣布新冠大流行结束 4月7日取消所有防疫规定

德国卫生部长宣布新冠大流行结束，认为“德国成功应对了疫情，并取得了良好的成绩，但长时间封锁学校可能并不必要”。 本周五（4月7日）起所有防疫措施将被取消。

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）本周三在柏林表示，从病毒变种、疫苗接种和尚存的临床病例三个方面来看，可以认为德国的新冠大流行已经结束。并表示，"我们成功地应对了疫情，并且取得了良好的成绩。"

劳特巴赫认为，总体来说，德国抗疫的应对策略是成功的。并将此归功于 "理智和乐于助人的人帮助应对了挑战。" 同时他也指出，当时的一些抗疫举措，现在事后看来可能会采取不同的做法。 "我认为长时间的学校关闭可能是不必要的。" 指的是为防止病毒传播采取的封锁措施包括在全国范围内关闭学校和日托中心。

本周二，联邦政府新冠疫情专家小组在总理府举行了最后一次会议。复活节期间，国家层面的防疫保护措施也将结束

 医疗保健领域的口罩强制措施结束

本周五（4月7日），在多次放宽防疫措施后，医疗保健领域的全国性口罩强制措施也将结束。

打造口罩“心脏”的德国机械厂商

在现行新冠疫苗接种规定到期后，计划将新冠疫苗纳入常规医疗服务中，但目前尚不清楚新冠疫苗的接种资金问题如何解决。劳特巴赫对医疗保险机构和医护界尚未就未来的费用报销问题达成一致感到失望。为此，他邀请相关各方与其会谈，以避免疫苗接种出现漏洞。

 

 (德新社) 

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新冠紧急状态或即将结束？

本周五，世卫组织的专家就是否将新冠从国际公共卫生紧急事件名单删除进行讨论。本周稍早时候，世卫组织总干事谭德塞曾强调，他对新冠死亡人数每周持续上升感到担忧。

中国卫生官员：疫情基本结束但并非完全结束

中国卫生官员在一场新闻发布会上表示，可以说中国本轮疫情已经基本结束，但不能说它是完全的结束。另外，鉴于中国疫情逐步趋缓，德国、韩国等本周宣布放松对来自中国的旅客的入境措施。

拜登政府5月将结束新冠防疫紧急状态

按照拜登总统的计划，美国应对新冠疫情的公共卫生紧急状态将在今年5月结束。届时政府的一些临时权限将被取消，包括在防疫管理方面。

德国提前取消长途旅客强制佩戴口罩规定

德国将于2月初取消在长途公共交通工具上强制佩戴口罩的规定。该规定原定于4月7日到期。

美媒揭底中国结束清零政策内幕

去年3月，顶级医学专家就向中国国务院提交了准备逐步放松管制的详细建议。然而，为什么到了年底，中国当局在毫无准备的情况下突然结束清零政策？美联社根据数据模型、大量采访以及获取的内部报告和指令，揭示了中国政府全过程决策内幕。

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