德国宣布新冠大流行结束 4月7日取消所有防疫规定

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）本周三在柏林表示，从病毒变种、疫苗接种和尚存的临床病例三个方面来看，可以认为德国的新冠大流行已经结束。并表示，"我们成功地应对了疫情，并且取得了良好的成绩。"

劳特巴赫认为，总体来说，德国抗疫的应对策略是成功的。并将此归功于 "理智和乐于助人的人帮助应对了挑战。" 同时他也指出，当时的一些抗疫举措，现在事后看来可能会采取不同的做法。 "我认为长时间的学校关闭可能是不必要的。" 指的是为防止病毒传播采取的封锁措施包括在全国范围内关闭学校和日托中心。

本周二，联邦政府新冠疫情专家小组在总理府举行了最后一次会议。复活节期间，国家层面的防疫保护措施也将结束。

医疗保健领域的口罩强制措施结束

本周五（4月7日），在多次放宽防疫措施后，医疗保健领域的全国性口罩强制措施也将结束。

打造口罩“心脏”的德国机械厂商

在现行新冠疫苗接种规定到期后，计划将新冠疫苗纳入常规医疗服务中，但目前尚不清楚新冠疫苗的接种资金问题如何解决。劳特巴赫对医疗保险机构和医护界尚未就未来的费用报销问题达成一致感到失望。为此，他邀请相关各方与其会谈，以避免疫苗接种出现漏洞。

(德新社)

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