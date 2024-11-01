德国宣布关闭伊朗驻德三个领事馆

德国外长贝尔博克宣布，作为对德国-伊朗双重国籍公民沙尔马赫德被处决的回应，德国将关闭伊朗在德国的三个领事馆，还将寻求全欧盟范围内的制裁。伊朗每年执行死刑的人数仅次于中国，位居世界第二。

（德国之声中文网）德国外长贝尔博克周四（10月31日）宣布，作为对德国-伊朗双重国籍公民沙尔马赫德（Jamshid Sharmahd）被处决的回应，德国将关闭伊朗在德国的三个领事馆。这三个领事馆位于法兰克福、汉堡和慕尼黑。

德伊关系"处于历史最低点"

"我们多次明确无误地向德黑兰表明，处决德国公民将带来严重后果。"贝尔博克在宣布关闭领事馆时表示。

贝尔博克还表示，德国将寻求对沙尔马赫德处决事件相关责任人实施欧盟范围内的制裁，其中包括伊朗革命卫队。

她谴责伊朗搞人质政治，指责德黑兰试图将德国对以色列的支持作为借口，合理化对沙尔马赫德的处决。

"这一谋杀发生在中东局势新进展的背景下，表明（伊朗）这个独裁、不公的政权……并未按照正常的外交逻辑行事。"贝尔博克说。

"我们的外交关系已经降至历史最低点，这并非没有原因。"她说，"还有更多德国人被不公正地拘留。我们对他们也深表关切，并将继续不懈努力争取他们的释放。"

三个被关闭的伊朗领事馆的32名工作人员将失去在德国的居留权，除非他们拥有德国国籍，否则必须离开德国。

伊朗司法部门周一宣布德国-伊朗双重国籍公民沙尔马赫德（Jamshid Sharmahd）已被处决 图像来源: Koosha Falahi/Mizan/dpa/picture alliance

伊朗外交部谴责德国的"非理性决定"

伊朗宣布已召见德国驻德黑兰的临时代办，对"毫无公正"的领事馆关闭决定表示"强烈抗议"。

伊朗外交部谴责这一举措为"非理性决定"，称其"无法合理化"。

德国外交部周三宣布，其驻伊朗大使波茨尔（Markus Potzel）已返回柏林磋商，寻求对伊朗行为的"最强烈抗议"。

一名发言人当时表示，对德国公民的"谋杀"极大地加剧了德伊紧张关系，尽管两国关系早已降至历史最低点。

沙马哈德的女儿加泽尔（Gazelle Sharmahd）（左）在父亲被定罪后不久告诉DW：“我不认为言语能够改变恐怖政权。这个政权从伊朗境外绑架了像我父亲这样的人......不幸的是，这个恐怖政权不会对任何形式的谈判或外交做出回应。” 图像来源: Ben Knight/DW

伊朗每年执行死刑人数仅次于中国

伊朗司法部门周一宣布沙尔马赫德已被处决。他于2023年2月因恐怖主义指控被伊朗法院定罪。法院以传播"人间腐败"（corruption on earth）为由对沙马哈德判处死刑。这种模糊的罪名是伊朗政权用来泛指犯罪的术语，通常与违反宗教价值观有关。

德国外长贝尔博克在社群媒体上表示，这起杀人事件 "再次表明了德黑兰统治者是一个怎样惨无人道的政权"。

沙尔马赫德从2003年起居住在美国，2020年过境迪拜时被伊朗安全部队绑架。伊朗指控沙尔马赫德策划了2008年一起导致14人死亡的清真寺袭击。

据大赦国际在内等人权组织称，伊朗每年执行死刑的人数仅次于中国，位居世界第二。 图像来源: Sascha Steinach/IMAGO

德国政府、沙尔马赫德的家属和人权活动人士强烈否认对他的指控，并认为审判是一场闹剧。

德国、欧盟和其他国家曾呼吁伊朗政府取消他的死刑。据大赦国际在内等人权组织称，伊朗每年执行死刑的人数仅次于中国，位居世界第二。仅今年伊朗就处决了至少 627 人。中国政府将执行死刑人数作为国家机密，人权组织估计每年高达数千。

（法新社、德新社、路透社）

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