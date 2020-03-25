德国官方新冠统计不如美国大学？科赫研究所有话说

（德国之声中文网）周三上午10时罗伯特·科赫研究所举行新闻会，公布德国新冠确诊人数为31554人（25日零点更新），比一日前增加4118人，死亡总数149人，单日增加35人。死者平均年龄81岁。德国至少已有5600人康复。

数据显示，德国新冠死亡率为0.4%。全球这一数据的估值大约为4.7%，意大利则高达9,5%，西班牙6.6%,伊朗7.9%。

罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）在新闻会上说，同其他国家相比，德国新冠致死率较低。其中原因之一是德国疫情爆发较晚，德国目前处在疫情爆发的开始阶段，"今后疫情怎样发展还是一个未知数。"此外，直至目前，德国老年人群被感染的比例不高。他强调，德国没有瞒报死亡数字。

同一时间（10点14分更新），美国霍普金斯大学的数据是，德国新冠确诊总人数为32990，死亡总数164人。

维勒所长说，公布数字当然越快越好。但数据当中如果既包含推算、也具有得到确认的内容，"我们科赫研究所只公布得到确认的数据,"不包括推算以及估值。他说，不是别人公布的数据有错，而是缺乏附加信息；他的数字虽然慢点，但质量是不一样的。

他介绍，罗伯特·科赫研究所的数据来源于各基层卫生局以及各州卫生部公布的官方数据。德国《传染病法》规定，各基层卫生局得到确诊的传染病病例后，最晚第二天必须上报州级卫生局，后者送报科赫研究所。

维勒说，很多地区卫生局周末也会将数据上报，但不是所有卫生局都这样做，因此周末曾出现数据不完整的现象。

罗伯特·科赫研究所的数据同别的机构先把有所滞后,但它是德国唯一的官方数据，并送报世界卫生组织。

维勒没有提到的是,他的研究所只每日夜间零点更新数据。但各州卫生局则当日会在网页上做及时更新。这也是造成科赫研究所数字滞后的原因之一。

目前，各方引用颇多的还有美国霍普金斯大学的数据。不得不承认，霍普金斯大学的数据动态图表做得非常明晰。更新很频繁。霍普金斯大学的数据来自世界卫生组织以及各国的相关机构，其中包括德国各州以及基层卫生局。此外，他们还评估当地媒体的报道，纳入他们认为合理的数字。因此，霍普金斯大学的数据总是高出德国的官方数据，且高出的幅度可达三分之一。