德国官方新冠统计不如美国大学？科赫研究所有话说

（德国之声中文网）周三上午10时罗伯特·科赫研究所举行新闻会，公布德国新冠确诊人数为31554人（25日零点更新），比一日前增加4118人，死亡总数149人，单日增加35人。死者平均年龄81岁。德国至少已有5600人康复。
数据显示，德国新冠死亡率为0.4%。全球这一数据的估值大约为4.7%，意大利则高达9,5%，西班牙6.6%,伊朗7.9%。
罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）在新闻会上说，同其他国家相比，德国新冠致死率较低。其中原因之一是德国疫情爆发较晚，德国目前处在疫情爆发的开始阶段，"今后疫情怎样发展还是一个未知数。"此外，直至目前，德国老年人群被感染的比例不高。他强调，德国没有瞒报死亡数字。
同一时间（10点14分更新），美国霍普金斯大学的数据是，德国新冠确诊总人数为32990，死亡总数164人。
维勒所长说，公布数字当然越快越好。但数据当中如果既包含推算、也具有得到确认的内容，"我们科赫研究所只公布得到确认的数据,"不包括推算以及估值。他说，不是别人公布的数据有错，而是缺乏附加信息；他的数字虽然慢点，但质量是不一样的。
罗伯特·科赫研究所所长维勒
他介绍，罗伯特·科赫研究所的数据来源于各基层卫生局以及各州卫生部公布的官方数据。德国《传染病法》规定，各基层卫生局得到确诊的传染病病例后，最晚第二天必须上报州级卫生局，后者送报科赫研究所。
维勒说，很多地区卫生局周末也会将数据上报，但不是所有卫生局都这样做，因此周末曾出现数据不完整的现象。
罗伯特·科赫研究所的数据同别的机构先把有所滞后,但它是德国唯一的官方数据，并送报世界卫生组织。
维勒没有提到的是,他的研究所只每日夜间零点更新数据。但各州卫生局则当日会在网页上做及时更新。这也是造成科赫研究所数字滞后的原因之一。
目前，各方引用颇多的还有美国霍普金斯大学的数据。不得不承认，霍普金斯大学的数据动态图表做得非常明晰。更新很频繁。霍普金斯大学的数据来自世界卫生组织以及各国的相关机构，其中包括德国各州以及基层卫生局。此外，他们还评估当地媒体的报道，纳入他们认为合理的数字。因此，霍普金斯大学的数据总是高出德国的官方数据，且高出的幅度可达三分之一。
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新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式”
巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令”
巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。
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德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫
3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。
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德国汽车行业面临巨大困境
鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。
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步步加强防疫措施
德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。
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德国全境关闭中小学和幼儿园
德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。
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多国禁止或限制德国人入境
美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。
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德国16个联邦州全部出现确诊病例
此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。
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没有观众的球赛
德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。
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德国境内首次出现新冠病毒死亡病例
3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。
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德国男子感染新冠病毒在埃及去世
3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。
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疫情在德国开始蔓延
连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。
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海恩斯贝格县大量居民被隔离
海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。
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北威州一对夫妇被确诊
1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。
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德国侨民中出现确诊病例
2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。
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两周内确诊数增至16人
首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。
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德国确诊首例新型冠状病毒感染病例
今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。