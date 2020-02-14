德国学者眼中的新冠病毒

（德国之声中文网）在德国科学媒体中心和国家科学院（Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina）组织的一次信息发布会上，德国知名科学家回答了有关新型冠状病毒肺炎的一些关键问题。

新病毒

正如柏林夏利特医院（Charité）的病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）所解释的那样，新冠病毒(SARS-CoV-2)以类似于流感病毒的方式在喉咙内繁殖。其传染能力超过最初的想象。德罗斯滕说，或许我们永远找不到这种病毒的来源。

他认为有关穿山甲可能是病毒第二传手的报道几乎毫无根据，因为穿山甲不吃蝙蝠。而蝙蝠则被认为是病毒库。据估计是之前有人在中国的某个地方感染了该病毒，之后将病毒带入了武汉的华南海鲜市场。就是在这个海鲜市场出现了首批病毒感染案例。德罗斯滕认为，目前新型冠状病毒似乎已经很好地适应了人类。

病毒的传播

罗伯特·科赫研究所（RKI）所长维勒（Lothar Wieler）认为，迄今所获得的数据表明，中国的新冠肺炎(COVID-19)与重症流感相似。由于中国正在采取严厉措施，所以至今病毒尚未在国外广泛传播。

然而值得一提的是，到目前为止，所有在中国以外的传染案例都与中国有关联。

预防战略

维勒认为，中国以外地其他国家目前为防止病毒传播所做的努力"非常成功"。例如，德国的目标是拖延爆发疫情的时间，尽量避免危险的新型冠状病毒感染疫情与目前正在德国流行的流感疫情汇合。

但是，病毒学家德罗斯滕则警告说："很可能未被注意到的感染某一天突然出现。"

从何时起才算瘟疫流行？

维勒说，现在还谈不上瘟疫流行，但是存在着这种可能性。 "瘟疫流行的重要特征是多个大洲爆发疫情。现在情况已经如此。"但是迄今尚未在人群中出现传染链，这是最关键的。

统计方法

专家们强调，应谨慎看待目前来自中国的对感染人数的统计。维勒说："也就是看个大致趋势。"根据病毒学家德罗斯腾的说法，这些数字只能反映了统计汇报系统的能力，而不是实际感染数量。很有可能症状轻微的病毒感染者没有受到检测，因此也无法进行记录。

病毒学家德罗斯滕

哪些感染者会死亡

根据中国的统计数据，感染病毒者的死亡率约为2％。维勒说，而在中国以外，死亡的比例仅为0.2％。这可能是因为中国仅对最严重的感染案例进行了记录，因此还会有大量未纪录的案例。

德罗斯腾强调，大多数人COVID-19的患者，其症状很像感冒。此前患有其它疾病的老年人尤其容易受到感染，而男性又比女性更容易受到感染。据专家们称，有些感染病毒者仅出现轻微症状，甚至根本没有症状，尽管如此他们仍能传染给其他人。

德国如何进行防疫准备？

德罗斯滕说，一旦德国出现感染浪潮，会出现候诊区和诊室、诊所患者爆满、重症监护病床紧张以及以及医疗卫生体系超负荷运转的状况。但是目前尚不清楚感染浪潮何时会出现，感染规模会有多大。

柏林夏利特医院负责人克罗莫（Heyo Kroemer）强调说，我们正在积极进行准备工作。冬季医院系统通常都是满负荷运行。但是一旦发生感染，医院还是有接治患者的空间。例如推迟非紧急性的手术。

德国专家还认为，测量体温和戴口罩作用不大。

欠发达国家如何应对？

罗伯特·科赫研究所（RKI）所长维勒说，例如在非洲，新型冠状病毒将给地方系统带来巨大挑战。因此其发达国家合作伙伴已经向非洲地区提供医疗诊断物资，为的是大力增强该地区医疗系统的诊断能力，并且在医院开展预防感染方面的培训。

谁是罪魁祸首？

病毒学家德罗斯腾强调，出现新型病毒是一种自然现象，不应将责任归咎于其他人，例如病毒感染者。重要的是现在每个人都必须增加对这种疾病的了解，知道应该在家中做哪些最基本的预防。

例如，对广大民众来说，勤洗手通常是一种比较恰当的预防方法。专家们反而认为戴口罩作用不大。由于呼吸产生水分，口罩很快便失去作用。

公开的问题

维勒说，对于病毒传播的速度以及每位感染者还会将病毒传染给多少人，目前尚不清楚。 病毒学家德罗斯腾表示，该疫情是一个逐渐发展的过程，还是有可能会爆发多起感染浪潮？如果能够对这一问题有更多的了解，就有可能对疫情的发展趋势做出更好的预测。