德国学者：“我们的问题是 中国真的很现代”

（德国之声中文网）中共成立百年之际，德国德意志广播电台（Deutschlandfunk）采访了特里尔大学中国问题学者韩博天（​Sebastian Heilmann)，这位曾经在德国智库——墨卡托中国研究中心（MERICS）担任领导的学者，表达了自己对中国共产党的看法。

共产党目前正处于实力巅峰？

当回答中共政权目前是否正处于历史上的巅峰状态时，韩博天认为“这种说法是真实的”。他认为，中国共产党对自己的成就和中国的未来都充满了自信，活力四射。在这方面，几乎有时会有一种夸张的自我认知，有点自大的感觉。韩博天指出：“他们基本上觉得自己是历史的赢家。而且在共产党看来，美国在未来十年内被中国超越是不可避免的。”

与经过了冷战后解体的苏联相比，韩博天指出中国的领导人“不是愚蠢的独裁者，不会在某个时候自取灭亡”。他看到的是一个成功的现代体系，提供了许多民众想要的服务。在科学、技术和创新方面已经是领先的国家之一，并且很快会取得更大的进步。韩博天认为，西方民主国家在这其中面对的问题是：“眼下的这个中国真的很现代，真的很有效率，同时我们有一个完全不相容的政治制度，与我们的秩序和价值理念毫不相容。”

新冠疫情大幅度提升了中国民众对共产党的支持度

民众对共产党的支持度

在西方媒体的报道中，如今已经有百年历史的共产党经常被视为阻碍中国社会现代化，民主化的一大因素。但韩博天在采访中指出，他在过去35年时间里接触的大多数中国人都已经接受了共产党领导国家“已经成为他们生活的一部分”。同时共产党也在变化，一次又一次的推出新的领导人，但最终它实际上是整个政府系统的支柱。这个党也在干预经济生活，干预社会生活。但只要这是成功的，只要大多数中国人认为自己在物质上——也许也在个人自由上，在自己的生活上受益，他们就会给予支持。

作为德国重要的中国智库之一，墨卡托中国研究中心已经成为中国政府制裁的目标之一，背景是欧盟和中国因新疆问题而相互发起的一系列制裁措施。曾在墨卡托中国研究中心担任领导的韩博天在采访中明确指出：在过去七、八年里，中国在习近平的领导下产生了一个非常突出东西——一种自信，即：中国拥有优越的政治和经济制度。这解决了其它体制无法解决的问题。因此，西方基本上在历史上处于衰落状态，特朗普的出现不是例外，而是一个历史的规律。可以说，那些西方政治系统已经走到了尽头。

这种想法，在韩博天看来，在当今的中国无处不在。在他与所有中国领导人交谈的过程中，都能体会到这种自信。这位德国学者认为，这是西方国家如今必须认真对待的一种“体制竞争”，因为中国在其中认为自己的体制更加优越。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。