德国学者想知道：亲爱的你有抗体吗？

(德国之声中文网) 德国不伦瑞克的赫尔姆茨研究院传染病研究所、德国传染病研究中心、NAKO卫生研究所、罗伯特·科赫研究所、柏林夏里特医院病毒研究所等多家科研机构目前正在计划联合进行一项大型研究，调查新冠病毒痊愈者体内的抗体水平。各国学者目前都倾向于认为，痊愈者至少在今后几年时间内具备针对新冠病毒的免疫力，但是这一判断尚缺乏可靠的实证依据。

目前，该研究项目还没有被正式批准，但是学者们已经期待，能够在4月份就开展研究，分析10万余名受试者的血样。研究者计划，今后定期进行大规模抗体检测调研，从而准确评估疫情进展，比如：病毒扩散到了怎样的程度？有多少人死于感染？学者指出，此项研究结果将能为决策者提供依据，决定何时重新开放学校、恢复大型活动。如果一切顺利，首批抗体测试结果能够在4月底统计完毕。

不过，当前的新冠病毒抗体检测工具存在着不小的错误率，许多携带其他冠状病毒抗体的人也会呈现阳性检测结果。科学家估计，90%的成年人都曾感染过相对无害的其他冠状病毒，因此携带有相应抗体。研究者承认，更为准确的新冠病毒抗体检测工具还需要两三个月才能开发出来。

牵头此项研究的赫尔姆茨研究院传染病研究所流行病学家克劳泽(Gérard Krause)在接受《明镜周刊》采访时建议，抗体检测后，确定具备免疫力的人，可以取得一份"免疫证明"，凭此免受社交限制令的约束。

赫尔姆茨研究院传染病研究所流行病学家克劳泽

抗体检测与病毒核酸检测互为补充

抗体检测也能对当前的病毒核酸检测形成有效的补充。后者基于荧光PCR扩增技术，需要咽拭子样本或肺泡灌洗液样本中具有足够的病毒浓度，而且必须要在配备有PCR设备的专门实验室中进行，耗时也相当长。病毒核酸检测的先天缺点，一方面造成检测能力不足，许多疑似患者苦等多天也无法轮到检测，另一方面也使得许多患者呈现"假阴性"，没能被及时隔离，造成了病毒扩散的隐患。

而抗体检测则要容易、便捷得多。理论上，只要一滴血，就能够在钢笔大小的仪器上进行检测，专家称"如怀孕测试棒一样简单"，大约能在20分钟后显示结果。

不过，感染者体内生成相应的抗体，需要好几天的时间，因此在感染前期很可能无法通过这种方法判断患者是否携带病毒。中国提供给捷克的一批抗体检测试剂，就因为这个原因，产生了高达80%的错误率。

因此，高效、廉价的抗体检测并不适用于发现当前的感染者，其主要意义还在于判断"是否曾经感染、是否具有免疫力"。对于医疗机构而言，抗体检测具备特别的意义：在防护设施不足的情况下，管理者可以优先安排具有抗体的医护人员进行新冠病人的诊疗工作。对于流行病学调查者而言，凭借抗体检测能够更准确地掌握疫情全局：它比病毒核酸检测便宜得多，能够以更小的成本进行更全面的覆盖；而且，它不必在患者携带病毒时进行，痊愈后几个月的人体内依然带有抗体，因此能够让更多的隐性感染者被发现。