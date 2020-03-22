 德国学者想知道：亲爱的你有抗体吗？ | 科技环境 | DW | 27.03.2020

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科技环境

德国学者想知道：亲爱的你有抗体吗？

《明镜周刊》报道称，德国多家学术机构正在酝酿一项大规模的抗体检测。一方面，这项工作有助于了解痊愈者到底是否对新冠病毒具备免疫力；另一方面，价格相对低廉的抗体检测也有助于流行病学专家更为准确地掌握疫情的全局。

Schweiz Labor Spiez | biologisches Sicherheitslabor (picture-alliance/Keystone/P. Schneider)

(德国之声中文网) 德国不伦瑞克的赫尔姆茨研究院传染病研究所、德国传染病研究中心、NAKO卫生研究所、罗伯特·科赫研究所、柏林夏里特医院病毒研究所等多家科研机构目前正在计划联合进行一项大型研究，调查新冠病毒痊愈者体内的抗体水平。各国学者目前都倾向于认为，痊愈者至少在今后几年时间内具备针对新冠病毒的免疫力，但是这一判断尚缺乏可靠的实证依据。

目前，该研究项目还没有被正式批准，但是学者们已经期待，能够在4月份就开展研究，分析10万余名受试者的血样。研究者计划，今后定期进行大规模抗体检测调研，从而准确评估疫情进展，比如：病毒扩散到了怎样的程度？有多少人死于感染？学者指出，此项研究结果将能为决策者提供依据，决定何时重新开放学校、恢复大型活动。如果一切顺利，首批抗体测试结果能够在4月底统计完毕。

不过，当前的新冠病毒抗体检测工具存在着不小的错误率，许多携带其他冠状病毒抗体的人也会呈现阳性检测结果。科学家估计，90%的成年人都曾感染过相对无害的其他冠状病毒，因此携带有相应抗体。研究者承认，更为准确的新冠病毒抗体检测工具还需要两三个月才能开发出来。

牵头此项研究的赫尔姆茨研究院传染病研究所流行病学家克劳泽(Gérard Krause)在接受《明镜周刊》采访时建议，抗体检测后，确定具备免疫力的人，可以取得一份"免疫证明"，凭此免受社交限制令的约束。

Gerard Krause Leiter Epidemiologie Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)

赫尔姆茨研究院传染病研究所流行病学家克劳泽

抗体检测与病毒核酸检测互为补充

抗体检测也能对当前的病毒核酸检测形成有效的补充。后者基于荧光PCR扩增技术，需要咽拭子样本或肺泡灌洗液样本中具有足够的病毒浓度，而且必须要在配备有PCR设备的专门实验室中进行，耗时也相当长。病毒核酸检测的先天缺点，一方面造成检测能力不足，许多疑似患者苦等多天也无法轮到检测，另一方面也使得许多患者呈现"假阴性"，没能被及时隔离，造成了病毒扩散的隐患。

而抗体检测则要容易、便捷得多。理论上，只要一滴血，就能够在钢笔大小的仪器上进行检测，专家称"如怀孕测试棒一样简单"，大约能在20分钟后显示结果。

不过，感染者体内生成相应的抗体，需要好几天的时间，因此在感染前期很可能无法通过这种方法判断患者是否携带病毒。中国提供给捷克的一批抗体检测试剂，就因为这个原因，产生了高达80%的错误率。

因此，高效、廉价的抗体检测并不适用于发现当前的感染者，其主要意义还在于判断"是否曾经感染、是否具有免疫力"。对于医疗机构而言，抗体检测具备特别的意义：在防护设施不足的情况下，管理者可以优先安排具有抗体的医护人员进行新冠病人的诊疗工作。对于流行病学调查者而言，凭借抗体检测能够更准确地掌握疫情全局：它比病毒核酸检测便宜得多，能够以更小的成本进行更全面的覆盖；而且，它不必在患者携带病毒时进行，痊愈后几个月的人体内依然带有抗体，因此能够让更多的隐性感染者被发现。

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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