德国学校为什么放秋假

（德国之声中文网）德国的中小学生，可谓春夏秋冬四季都有假期：春天的复活节假（2周）、夏天的暑假（6周）、秋天的秋假（1-2周）、冬天的圣诞节假（2周）。秋假一般在10月初或月中开始，此时既不逢重大节日，开学也不过才几个星期，为什么又要放假？

秋收农忙

德国学校在每年固定时节给学生放假的做法始于18世纪。比如圣诞节或复活节这样重大的宗教节日前后，以及在夏季最炎热的时候，学生们都不必上课。在乡村，许多孩子在夏天也要帮家里在田间劳作收割。而秋假（Herbstferien）最初是为了让农家孩子能帮家里收获马铃薯，因此原来也叫"马铃薯假"（Kartoffelferien）。

对德国农民来说，马铃薯是非常重要的作物。它易于种植、产量高，可以储存，含有丰富的热量和营养，是德国人餐桌上的主食之一。马铃薯的收获也是一件不可怠慢的大事。

在以小农户为单位经营，没有现代化机器的时代，为了能及时收获，必须全体出动，一家大小全上阵，学童们也不例外。由于跟大部分谷物不同，马铃薯成熟季节不是夏季而是在九、十月，所以秋天就多了一个"马铃薯假"。

一直到上世纪60年代初，在很多地方，这段假期都是名副其实的。后来，农业机械，比如马铃薯收割机逐渐推广使用，少年儿童也不再是不可缺少的劳动力，秋假才成为真正的休闲假期。

各地假期错峰

如今，秋假是有孩子的德国家庭选择出门旅游的好时机。与寒暑假相比，天气不冷不热；与全欧洲都在放假的复活节相比，又不是到处人满为患的高峰时节。

对出门更有利的是，德国各联邦州的假期，尤其是秋假，也是有先有后，有长有短。有的地方10月初开始，有的10月底才开始，比如巴伐利亚和巴登-符腾堡州，而且只放一周。

德国不同联邦州的暑假，采取的也是这种"逐步打开"的方式，目的之一也是避免出现同时放假，大家一起上路，出现交通拥堵瘫痪。即便如此，在人口稠密的地区，每次长假开始的第一天，高速公路上汽车都会排起长龙。