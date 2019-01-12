德国媒体：美的收购的库卡出了问题

（德国之声中文网）德国《商报》发表题为"库卡与它的中国计划"的文章。两年前，中国家电供应商美的斥资40多亿欧元，收购了德国机器人行业的前沿企业库卡。去年第四季度，传出库卡公司业绩不理想的消息，公司对全年盈利再次做向下的修正。去年年初时，库卡许诺的指标是，年营业额达350亿欧元，盈利达到5%。接近年底时，库卡公布的数据显示，年经营额只达到320亿欧元，盈利只有3%。这一背景下，公司有义务向员工进行解释。

"新上任的总裁默恩（Peter Mohnen）向员工发了一封写满两页的信函，直接了当地承认，'过去数月来，并非事事令人满意'。"

《商报》认为，新总裁必须让中国业务走上健康的轨道："一方面，市场繁荣在持续了很长时间后开始放慢，包括竞争对手也受到打击。另一方面，同中国的东家美的的合作还有待加强。"

"当年，库卡和美的都憧憬共同开发中国市场的那一天，美的会在自己的工厂里使用库卡牌机器人，帮助库卡找到其他客户源。但库卡员工放出的消息却显示，美的在自己工厂里使用的库卡机器人并不多，比希望的少很多。对许多工厂主而言，来自德国的库卡机器人价格过于昂贵，此外，德方的供货有时也不及时。"

"默恩不得不承认，对中国业务的期待落空了。'这让我们沮丧，但正因如此，我们特别有改变这一现状的愿望。'他认为，目前的困难是市场在放慢，'同美的没有任何关系'。长期看，这一市场具有高度的吸引力。"

欧美加强对中国投资的管控

瑞士《新苏黎世报》关注了中国在国外投资降低的现象。去年，中国在美国和欧洲的直接投资同比下降了73%。二十多个中方的投资意向被欧美的监管机构叫停。在欧洲，这一变化尤为明显，中国的投资额从800亿美元降至230亿美元。

文章认为，导致中国资本对外直接投资下降的原因之一是，中国国内的发展活力降低。"世界银行在其预估报告中指出，2021年前中国的经济增长率将降为6%，尤其是娱乐电子领域的衰落将给中国带来很大影响。"

此外，同美国贸易纠纷的影响也显现出来：对中国投资的审查力度提高："在欧洲，中方撤回了7个投资意向，在北美，中国撤回了14项投资。Baker McKenzie律师事务所的调查分析报告估计，出现这些情况的原因应该是对不确定因素的过激反应，是由中美贸易谈判引起的。"

文章继续写道："在欧洲许多国家，针对中国投资商的怀疑正在增长。而欧洲企业本身在华的投资常常很快就受到限制，比如在某些工业领域，或者收购上限被封顶，或者被迫创立合资公司，或者被强迫技术状让。虽然中国正在继续走向开放，例如外国金融公司今后在中国股市的投资额度允许上升到3000亿美元，此外，从去年夏季开始，允许外国银行在中国的金融与资本机构拥有多数股份，瑞银（UBS）就为此感到由衷的高兴。"