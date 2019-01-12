德国媒体：美的收购的库卡出了问题

两年前高调被中国民企收购的机器人制造商库卡年底时出示了一份不及格的成绩单，《商报》注意到，库卡新总裁重整中国业务。瑞士的《新苏黎世报》分析了中国在欧美投资减少的原因。
（德国之声中文网）德国《商报》发表题为"库卡与它的中国计划"的文章。两年前，中国家电供应商美的斥资40多亿欧元，收购了德国机器人行业的前沿企业库卡。去年第四季度，传出库卡公司业绩不理想的消息，公司对全年盈利再次做向下的修正。去年年初时，库卡许诺的指标是，年营业额达350亿欧元，盈利达到5%。接近年底时，库卡公布的数据显示，年经营额只达到320亿欧元，盈利只有3%。这一背景下，公司有义务向员工进行解释。
"新上任的总裁默恩（Peter Mohnen）向员工发了一封写满两页的信函，直接了当地承认，'过去数月来，并非事事令人满意'。"
《商报》认为，新总裁必须让中国业务走上健康的轨道："一方面，市场繁荣在持续了很长时间后开始放慢，包括竞争对手也受到打击。另一方面，同中国的东家美的的合作还有待加强。"
"当年，库卡和美的都憧憬共同开发中国市场的那一天，美的会在自己的工厂里使用库卡牌机器人，帮助库卡找到其他客户源。但库卡员工放出的消息却显示，美的在自己工厂里使用的库卡机器人并不多，比希望的少很多。对许多工厂主而言，来自德国的库卡机器人价格过于昂贵，此外，德方的供货有时也不及时。"
"默恩不得不承认，对中国业务的期待落空了。'这让我们沮丧，但正因如此，我们特别有改变这一现状的愿望。'他认为，目前的困难是市场在放慢，'同美的没有任何关系'。长期看，这一市场具有高度的吸引力。"
欧美加强对中国投资的管控
瑞士《新苏黎世报》关注了中国在国外投资降低的现象。去年，中国在美国和欧洲的直接投资同比下降了73%。二十多个中方的投资意向被欧美的监管机构叫停。在欧洲，这一变化尤为明显，中国的投资额从800亿美元降至230亿美元。
文章认为，导致中国资本对外直接投资下降的原因之一是，中国国内的发展活力降低。"世界银行在其预估报告中指出，2021年前中国的经济增长率将降为6%，尤其是娱乐电子领域的衰落将给中国带来很大影响。"
此外，同美国贸易纠纷的影响也显现出来：对中国投资的审查力度提高："在欧洲，中方撤回了7个投资意向，在北美，中国撤回了14项投资。Baker McKenzie律师事务所的调查分析报告估计，出现这些情况的原因应该是对不确定因素的过激反应，是由中美贸易谈判引起的。"
文章继续写道："在欧洲许多国家，针对中国投资商的怀疑正在增长。而欧洲企业本身在华的投资常常很快就受到限制，比如在某些工业领域，或者收购上限被封顶，或者被迫创立合资公司，或者被强迫技术状让。虽然中国正在继续走向开放，例如外国金融公司今后在中国股市的投资额度允许上升到3000亿美元，此外，从去年夏季开始，允许外国银行在中国的金融与资本机构拥有多数股份，瑞银（UBS）就为此感到由衷的高兴。"