德国媒体如何评说戈尔巴乔夫？

（德国之声中文网）

表现出人性和开放

《世界报》以"一个畅所欲言充满生命力的人"为题，发表了纪念戈尔巴乔夫的署名文章。作者Julia Smirnova曾于2012年至2017年担任《世界报》驻俄罗斯记者。

文章开篇回忆了戈尔巴乔夫对当时西德首都波恩的访问："他带来了希望。1989年6月，成千上万的人在波恩市政厅广场为戈尔巴乔夫欢呼。这是一起轰动性的事件：一位苏联国家元首在访问德意志联邦共和国期间受到了明星般的待遇。人们热情地呼喊："戈尔比，戈尔比！" 在当时，没有人敢于梦想统一，但变化就在空气中。克里姆林宫的面孔不再是言语毫无感情，充满陈词滥调的勃列日涅夫或契尔年科那样的老官僚，而是一位表现出人性和开放的年轻的政治家。他在国内宣布改革开放，也给西方带来了建立一个不用惧怕苏联导弹的世界新秩序的希望。"

作者认为，戈尔巴乔夫对两德统一起到决定性作用，但对其本人来说，这个时期是其政治生涯终结的开始。"苏联帝国在不久后就崩溃瓦解了。改革者戈尔巴乔夫的悖论是，在西方，他受人尊敬，获得了诺贝尔和平奖。在其家乡，即便在改革开放几十年后，他仍然被诅咒，被指责应为苏联的解体和随之而来的政治和经济上的混乱负责。"

作者提到戈尔巴乔夫的又一历史贡献--"他的改革开放解放了东欧集团，让许多国家有机会建立了民主社会"，也指出戈尔巴乔夫2014年曾公开为俄罗斯吞并克里米亚的行动做辩护，并且谈到苏联解体前对几个共和国要求独立的示威活动的镇压。

作者最后写道，"戈尔巴乔夫是一个耀眼的人物，同时也是一个悲剧人物。他有民主、正义的愿景，有对基于道德原则之政策的愿景，但他没能在自己的国家实施这些愿景。他本人仍然坚持自己的原则。他写道：' 即使我知道所有的困难，我也会做出这样的选择并试图改变这个国家。'如果没有戈尔巴乔夫，1980年代发生的事情就不可想象。他自己在回忆录中写道：'我敲开了历史的大门，它们打开了，也为那些我为之而奋斗的人打开了"。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 德国人眼中的统一之父 戈尔巴乔夫（Michail Gorbatschow）对20世纪产生了决定性的影响。作为前苏联最后一任总书记他在世界历史上留下浓墨重彩的一笔。他的伟大历史意义是毋庸置疑的，德国人尤其这样看。德国人认为这位1990年诺贝尔和平奖获得者是德国统一之父之一。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 故地重游 见证历史 并不是每位政客都有这种荣幸，能够在一场和平革命25年后访问曾经的历史舞台，亲眼见证历史的发展。然而他可以——2014年11月9日，戈尔巴乔夫站在了柏林勃兰登堡门前。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 比科尔更受欢迎 这是1989年6月13日：戈尔巴乔夫在当时的德国首都波恩。当时柏林墙仍矗立在那里，两德统一似乎遥遥无期。尽管如此，在德国，人们将这位时任苏联国家元首看作和平统帅。他的受欢迎程度明显高于时任德国总理科尔——而且是在科尔所在的基民盟（CDU）选民中。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 莱比锡示威的精神领袖 作为“Perestroika”、“Glasnost”（“改革”和“开放”）的政治运动之父，戈尔巴乔夫也鼓舞了“莱比锡周一示威”的人们。他的新政治理论对于当时的德国统一社会党(SED)而言太危险了，以至于东德秘密警察禁止那些刊登有关戈尔巴乔夫文章的苏联杂志出版流通。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 “毛衣外交” 1990年6月15日，科尔和戈尔巴乔夫身着便装，在露天就德国统一的形式进行磋商。最后一切都明朗了：莫斯科不再反对一个统一的德国。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 卸任后仍是政治明星 戈尔巴乔夫这时已经不是苏联元首了，然而他和太太赖莎仍然占据着德国民众的心。这时他们俩1992年3月在慕尼黑的一家啤酒屋的照片。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 给Gorbie写信 成千上万的人给戈尔巴乔夫写信，仿佛他是自己的一名好友。“比起其他僵化如同木乃伊的苏联高官，（戈尔巴乔夫）显得真实、生动的多”，吕内堡的米歇尔这样写道。这是戈尔巴乔夫1994年9月在魏玛歌德故居的照片。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 摇滚明星与政治明星相遇 这是两个有故事的人：在柏林墙倒塌10周年的纪念活动上，德国摇滚教父林悟道（Udo Lindenberg）与戈尔巴乔夫见面——这时两人都已经与自己的黄金年华挥别。然而戈尔巴乔夫在德国仍然非常受欢迎。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 时尚秀场的特别嘉宾 戈尔巴乔夫总共登上美国《时代》杂志封面15次，对此卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）只能望洋兴叹。不过，这位前苏共总书记还是很高兴2003年在汉堡给这位国际时尚大师颁奖。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 与摇滚明星肩并肩 50年的滚石历史和这位前莫斯科强人有哪些共同之处？几乎没有！然而在2004年4月17日的摇滚周年盛典活动上，戈尔巴乔夫成为了座上贵宾。即使他和世界名流肩并肩，也完全不显得尴尬或者媚俗。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 痛失爱妻赖莎 戈尔巴乔夫曾经在相当长一段时间将生活重心搬到了德国：直到2017年，戈尔巴乔夫一家在慕尼黑附近拥有一座别墅。这张照片拍摄于1999年9月20日，戈尔巴乔夫坐在俄罗斯大使馆的汽车里。这是他生命中的一个悲惨时刻。这一天，他的妻子赖莎因罹患白血病在德国明斯特大学附属医院去世。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 受欢迎的客人 戈尔巴乔夫在与柏林墙倒塌和德国统一有关的周年纪念活动上总是一位受欢迎的客人。例如，他参加了2007年10月在威斯巴登举行的德俄政府磋商会议，当时德国总理默克尔和总统普京进行了会晤。

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 “结束过去，开辟未来” 1989年5月15日，戈尔巴乔夫飞抵北京。这是继赫鲁晓夫1959年9月30日到北京参加中国国庆十周年活动后，苏联最高领导人30年来首次踏上中国的领土。次日，邓小平以“中央军委主席”和“国家军委主席”的身份在人民大会堂东大厅会见了来访的戈尔巴乔夫，宣布中苏两国关系实现正常化。戈尔巴乔夫访华之时恰逢参加八九学运的学生和群众在天安门广场举行抗议，由于学生拒绝撤离天安门广场，中国国家主席杨尚昆为戈尔巴乔夫举行的欢迎仪式也改在机场内进行，后来戈氏也只能从侧门进入人民大会堂。德国前总理施密特回忆这段历史时曾说过：“此前的示威已经被容忍了数周，但这回太丢面子的事对中国政府来说实在忍无可忍。”

戈尔巴乔夫——在德国最受欢迎的俄罗斯人 江泽民访问苏联 1991年5月15日，中共中央总书记、中央军委主席江泽民访问苏联。这次访问是对苏联总统戈尔巴乔夫1989年5月访华的回访，同时也是1989年中苏关系实现正常化后两国首次最高级别会晤，是1957年以来两国最高领导人在莫斯科的首次会晤。同一年12月25日，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统一职。次日，最高苏维埃通过决议，宣告苏联正式解体。 作者: Iveta Ondruskova, Maksim Nelioubin



没有他，就没有两德统一

德国发行量最大的报纸《图片报》发表署名评论，呼吁将柏林的一个大的中心广场命名为戈尔巴乔夫广场，感谢他对两德统一做出的贡献。评论写道："在俄罗斯国家电视台上这只是一条短消息，但对我们德国人来说，伟大的米哈伊尔·戈尔巴乔夫的去世应该是全国哀悼的时刻。没有他，就没有两德统一。"

评论还称，将柏林一个大型中央广场重新命名为米哈伊尔·戈尔巴乔夫广场将是一个恰当的提醒，提醒我们与俄罗斯人民有着长期的传统友谊，这种友谊将延续到普京之后和这场战争之后。对戈尔巴乔夫的哀悼也伴随着一种安慰，那就是尽管世界局势看起来很黑暗，但在历史上，却有出乎意料的好事一再发生。"

历史上的一个特例

《时代》周刊发表题为"和平之君和替罪羊"的署名文章。作者MICHAEL THUMANN认为，戈尔巴乔夫是历史上一个特殊的人物。

文章说，"他作为替罪羊离开人世。戈尔巴乔夫对大多数俄罗斯人来说是一位赌输了国家、背叛了共产党、搞砸了自己任期的总书记兼主席。他被指责应为一切负责：苏联后期的供应危机，帝国的解体，对美国的冷战失败。俄罗斯统治者普京还加上一码，称苏联的解体是' 20世纪最大的地缘政治灾难'。大多数俄罗斯人对此点头称是，并希望迅速忘记本周二晚去世的戈尔巴乔夫。戈尔巴乔夫在这个正在发动战争的国家的地位与德国对苏联最后一位国家元首的敬意形成了鲜明的对比。在这里，' 戈尔比'代表着统一。戈尔比代表改革和全面裁军。戈尔比代表着跨体系的对统一欧洲的和平承诺。"

作者认为，戈尔巴乔夫如此超前，是历史上的一个特殊现象，他从三个方面给世界留下了烙印，作为一个违背自己意愿的革命者，作为一个和平使者，作为一个退却的英雄。

文章说，"戈尔巴乔夫的开放造成了比他想要的更深刻的动荡。他违背自己的意愿成为一名革命者，在国内政治上没有取得任何响亮的成就。与邓小平领导下的伟大社会主义对手中国不同，苏联未能进行经济重组。"

戈尔巴乔夫签署了关于彻底销毁中程核武器的《中导条约》，与科尔总理一起就两德统一进程达成一致。文章写道："这主要是由于戈尔巴乔夫的预见性，即统一将巩固欧洲的和平。"

但是，文章写道，"在世界为他鼓掌的同时，戈尔巴乔夫却无法掌握自己国家的命运"。文章说："也许戈尔巴乔夫最大的问题是他在政治上的半心半意。他想改变这个国家，但不是彻底改变，而只是一点点。他想与斯大林主义和勃列日涅夫主义决裂，但又要保留及改革列宁主义。他让自己当选为总统，但让议会而不是人民选举。他想要国家社会主义，同时又要不受国家控制的言论自由。戈尔巴乔夫既不是坚定的保守主义者，也不是坚决的革命者--他卡在了半途中。所以最后他发现自己陷入了一个无法解决的两难境地。"

文章最后指出，当苏联解体时，一切都有可能发生，甚至包括一场大型核战争，没有走到这一步是因为戈尔巴乔夫尽其所能加以阻止。"戈尔巴乔夫对外的和平倡议无法阻止苏联的内部衰退，但这个高度武装的帝国在他的带领下和平地走下了全球舞台。"

《法兰克福汇报》署名文章以"以人为本"为题写道，"戈尔巴乔夫并不是想解散苏联，而是想拯救它--由于系统本身的矛盾，他失败了。"

文章写道，"几乎没有任何其他政治家会像戈尔巴乔夫那样，在同一时间受到完全不同的评判。他在西方受到爱戴，但在他的祖国俄罗斯，他生前却被大多数人鄙视。"

文章说，"戈尔巴乔夫寻求的是现代化，而不是苏联的解体。2014年，戈尔巴乔夫将吞并乌克兰克里米亚半岛形容为' 统一'和' 幸福的时刻'，表明他对苏联解体感到多么遗憾。文章还写道，"戈尔巴乔夫本人没有公开谈及普京试图用武力使时间倒流的对乌克兰的侵略战争，一位朋友在7月透露，他对此感到 '沮丧 '，戈尔巴乔夫一生的使命就是' 自由'。"

戈尔巴乔夫：苏联最后一位领导人的跌宕人生

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