德国媒体呼吁允许记者不受阻碍地进入加沙地带

德国多家媒体机构发表联名公开信，致信以色列和埃及政府，要求准许记者在无陪同的情况下进入加沙地带独立了解情况。德国电视一台报道说，国际记者只能个别在以色列军队的陪同下前往加沙地带。

（德国之声中文网）德国多家媒体机构发表致以色列和埃及政府公开信 ，要求允许记者在加沙地带报道。这一联合呼吁中写道：“战争已近一年，您的政府仍阻碍我们在无陪同的情况下独立地了解加沙的情况。将国际媒体几乎完全排除在外，就这样一场具有巨大全球影响的危机而言，在新近历史中是前所未有的。”

这封公开信由公法及私有跨地区媒体的总编、台长签署。这些媒体包括德国之声、德新社、明镜周刊、时代周报及在线版、德国电视一台、德国电视二台、日报、南德意志报、Stern杂志、图片报、世界报、Arte电视台、德国编辑部网络、商报、RTL和ntv电视台以及记者无疆界组织和德国记者协会。

这封公开信据称已于周一（9月16日）发出，并点名致送以色列总理内塔尼亚胡和埃及总统塞西。信中还写道：“我们并非冲突方。”有谁阻止对这场战争的独立报道，将损害自身的可信度。“有谁禁止我们在加沙地带工作，会为侵害人权创造条件。”呼吁信最后写道：“我们了解我们所面临的风险。我们愿意承受这一风险。准许我们进入加沙地带。让我们可以工作——为了所有人的利益！”

据德新社报道，过去数月，一再有媒体和记者抱怨无法不受阻碍地靠近加沙地带战争地点。德国电视一台报道说，国际记者只能个别在以色列军队的陪同下前往加沙地带。

德国电视一台报道说，过去已有多次包括国际媒体在内的联名公开信，要求以色列保障加沙新闻自由。2023年11月，世界各地750名记者联名呼吁允许在加沙地带独立报道。

DW记者亲临德法空军执行加沙空投任务 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、德国电视一台）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。