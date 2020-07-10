德国媒体：中美抗争时代的开始

(德国之声中文网)三年以来，中美关系似乎进入了恶性循环，双方的制裁措施接连不断。有人说，中美已经进入了"新冷战"状态，但《新苏黎世报》评论认为，所谓"新冷战"的说法并不精确。这篇题为《中美 - 大国抗争刚刚开始》的评论写道：

"在一些核心问题上，中美当前的争端都同冷战有很大区别，因此也就无法照搬当年应对冷战的方案。同上个世纪下半叶不同，当今世界并没有被划分成分别代表共产主义和资本主义制度的两大阵营。现在的中国是一个正在崛起的大国，它有的放矢地施加压力，以达到在更多国家扩大影响力的目的。但同当年的苏联不同，中国并没有能力充当意识形态领袖，也无法以此赢得盟友。中国喜欢以发展中国家代言人自居，但事实上，中国耀武扬威的姿态，却令很多邻国感到反感。中印边境冲突后，印度人开始焚烧习近平画像，并禁止使用来自中国的手机软件。再以菲律宾为例，前不久该国突然重新恢复了同美国的军事协定，显然是他们意识到了来自中国海军的威胁。

尽管该地区扩张军备的趋势令人不安，但毕竟同冷战时期的军备竞赛还完全不能同日而语。除此之外，华盛顿和北京也没有像当年美苏那样，四处以挑起雇佣战争的方式来表达敌意。最重要的是，中美两国之间存在着错综复杂的相互关联。就经济层面而言，当年的苏东集团对西方无足轻重，而当今的中国却是美国最大的贸易伙伴，反之亦然。这一点足以说明，如果双方突然脱钩，必将付出高昂的代价。前不久，特朗普总统还在不无憧憬地表示，如果全面中断同中国的贸易，美国就可以节省五千亿美元。然而这类憧憬毕竟意义不大，除非他认为花费在境外的美元全是损失，也对全球化带给美国的好处视而不见。"

评论写道，必须承认，特朗普总统正在放弃对中国的憧憬和幻想。长期以来，欧美一直认为，通过贸易往来，会最终促成中国的民主化，从而使中国成为世界秩序的一份子。事实证明，这种幻想已经破灭了。评论接着写道：

"一个新时代已经开始了。中国两大国之间的对抗想必将会长期主宰国际政治。同冷战时期一样，选边站的压力将会变得越来越大。英国决定禁止华为参与该国5G网建设，就是一个明显的例证。

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欧美的目标也不应脱离实际。中国的崛起势头已经无法逆转，而期待共产党政权被推翻，也将是徒劳的。不过，制止北京对外输出其专制模式，以暴力手段在东亚建立霸主地位以及继续扩展其在国际机构中的影响力，却是符合西方利益的。绥靖政策绝对不会取得成功。只有让中国在上述领域感受到越来越明显的阻力，才越有可能让中国改变作为。"

北京在香港强推国安法，德国政府应如何回应？执政党基民盟的外交政策专家吕特根表示，对中国实施经济制裁并不是一个好主意。这位有望问鼎基民盟党主席的政治家在联邦议院称："中国是个经济大国，技术发达，我们的制裁很难奏效。"《明镜》报道称：

"面对有关欧盟在俄罗斯吞并乌克兰部分领土和中国与香港问题上实行双重标准的批评，吕特根驳斥到：'我们必须以适当的方式捍卫我们的价值观和利益。而在外交政策领域，针对不同的国家，应该有不同的对策。

他表示，面对俄罗斯，我们以我们强大的经济实力作为武器是正确的选择。而如果对中国实施经济制裁，却只能使事态进一步升级。他表示，美国对中国实施制裁后，中美关系正在进一步紧张化。"

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