 德国妇女可望喜迎降低“姨妈税” | 经济纵横 | DW | 05.10.2019

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经济纵横

德国妇女可望喜迎降低“姨妈税”

在德国，妇女经期卫生用品的税率可望从2020年开始降低。不过批评人士认为，在此之前，应该整体检讨税收政策。

Teenager Menstruation Symbolbild (picture-alliance/prisma)

"卫生棉条税"是指妇女经期卫生用品被课以重税

（德国之声中文网）德国政府正在制定计划，从2020年开始将卫生棉条和卫生巾的销售税从19％降低到7％。在德国，增值税的税率一般为19%，部分商品（如食品、农产品、出版物等）为7%。

周五（10月4日），德国财政部长、社民党人朔尔茨（ Olaf Scholz）向媒体证实了这个消息。他说： "许多妇女为此而抗争，现在我们正在让它变成现实。"

此种减税措施是2020年年度税收政策调整计划的一部分。目前德国议会正在讨论调整的细节。今年9月，德国保守派党政党基民盟和基社盟的发言人对此减税也表示赞成。朔尔茨提议该项减税计划能从2020年1月1日起生效。

全球抗议运动：减少"姨妈税"

Tampons und Binden (picture-alliance/maxppp/C. Prigent)

一场网络抗议活动，以"经期不是奢侈生活"为口号，已经征得超过18万个签名

这是抗议"卫生棉条税"（tampon tax）这个全球运动的部分战果。"卫生棉条税"是指妇女经期卫生用品被课以重税（中国网民称之为"姨妈税"）。

一场网络抗议活动，以"经期不是奢侈生活"为口号，已经征得超过18万个签名。

根据德国税法，较低的7％税率适用于日常生活必需品，而较高的19％税率适用于奢侈品。实际上，一种商品的税率是怎样确定的，常常让人不明不白。

在德国的一些州，例如图林根州和不来梅州，妇女卫生用品的税率已经降低甚至完全取消。欧洲议会支持这一减税运动，并鼓励欧盟成员国效仿。

税收政策的一致性问题

大多数政治人物都赞赏这一改变，但是也有人批评当前的消费者税政策缺乏一致性。什么东西该减税，什么东西不该减税，没有个明确的说法。

社民党议员宾德（Lothar Binding）对德新社记者说："用新鲜树枝制成的花圈可以减税，用干树枝做就不行。骡子可以减税，而驴子却不行。"

宾德认为应该避免"不合理或对社会生态有害的减税"，比如在游轮上用餐就不该减税。

德国审计法院院长谢勒（Kay Scheller）对此表示赞同。她接受《商报》（Handelsblatt）采访时说，在增加新的减税项目之前，需要调查减税产品数量不断增长的原因。

 

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