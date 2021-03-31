 德国如何从美国大规模基建中获益？ | 经济纵横 | DW | 02.04.2021

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经济纵横

德国如何从美国大规模基建中获益？

美国总统拜登计划向基础设施投入2.3万亿美元惊人资金。美国经济当从中受益。德国企业能否也分得一杯羹？

基础设施陈旧：明尼阿波利斯市2007年倒塌的一座桥梁。

基础设施陈旧：明尼阿波利斯市2007年倒塌的一座桥梁。

德国之声中文网） 从公路、铁路，到供电、供水管道，美国基础设施大都陈旧不堪。据信，这些都是德国一些公司在全球居领先地位的领域。德国传统企业西门子及其子公司便专长建筑智能化基础设施和分散式能源系统。若按拜登的巨额投资计划，仅此一项就将投入6500亿美元，其中6200亿用于交通基础设施建设。铁路、公路运输的智能移动解决方案乃是西门子的另一优势。   

西门子康采恩在美国就有4万员工。若涉及基建配套新订单，在专家眼里，该公司当首先被考虑。不过，可不只是总部设在慕尼黑的折价康采恩及其子公司可期待在美国获得某些订单，即使相关合同会主要给予美国公司。豪赫蒂夫（Hochtief）或海德堡水泥（Heidelberg Zement）这样的德国建筑大亨们在美国也有强大立足点，应该也能受益于道路和建筑的更新项目。最后，德国电信在美国的子公司T-Mobile US也已代理多年，且非常成功。分析人士认为，这家总部位于波恩的公司也可以从额外的订单中获益 

西门子在美国有悠久传统：时任美国财政部长杰克-卢（中）参观位于佐治亚州阿尔法利塔的西门子工厂（2013年）

西门子在美国有悠久传统：时任美国财政部长杰克-卢（中）参观位于佐治亚州阿尔法利塔的西门子工厂（2013年）

德国商品重要买家   

德国专业资产管理银行德卡银行（Dekabank）首席经济学家卡特尔（Ulrich Kater）认为，尤其是在机械工程和电气工程行业，规模较小的德企亦有望得到美方订单，因为作为大型项目的供应商，这些公司将颇受青睐。据德国机械设备制造业联合会（VDMA）称，美国几乎已无本土机械设备制造业，美方在相关领域的需求越多，德国企业的订单便就越多。根据联邦批发、外贸和服务协会（BGA）提供的数据，几乎10%的德国所有出口产品流向美国。该协会总裁伯尔纳（Anton Börner）这些天表示，德国外贸将从所计划的美国巨额投资项目中全面获益 

不过，德国商业银行分析师朔普纳（Stefan Schöppner）提醒德方不能过于兴奋。他警告说，近年来，美国一直有着改善本国基础设施的计划，拜登前任特朗普的沿墨西哥边境建墙的计划便是一例。该计划最终基本泡汤。他还表示，此外，眼下的这一庞大基础设施一揽子方案为期8年，相关的推力也就分散至了相对较长的时间内。 

德国电信子公司T-Mobile在美国移动市场排名第三

德国电信子公司T-Mobile在美国移动市场排名第三

德国国内也会很忙   

朔普纳指出，更重要的是，该计划是否能得到全面落实尚属疑问——既有计划投资项目会否成为新计划的一部分。根据美国总统拜登3月初提出的约值1.9万亿欧元的景气刺激计划，国际经合组织曾计算出，欧元区将得到增长动力为0.5个百分点。德国最大网上银行（ING）首席经济学家布尔切斯基（Carsten Brzeski）也指出，德国或能从中获高比例收益，但拜登的计划并未改变游戏规则，即它并没有从根本上改变局势。他称，美国有此大规模计划，当然很好，德企乐见其成，但这可不能成为德方现在仅寄希望于来自外向经济动力的理由。   

他强调，从克服疫苗灾难到企业和国家对基础设施投入更多资金，德国自己还有大量家庭作业要做。  

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