德国好警犬 机场嗅出大笔超额现金

（德国之声中文网）一只海关警犬短短时间内在法兰克福机场内共闻出近25万欧元现金。海关部门表示，从6月底到7月初，这只名叫Aki的警犬在12名旅客身上找到约24.7万欧现金。
这些现金被乘客放在手提包、单肩包或者夹克衫的内袋等等地方。9岁的母警犬在一名乘客的腰包里嗅出了近5.2万欧元。在另一名乘客的单肩包里，她发现了大量欧元和美元钞票。
1万欧元起需要申报
德国海关表示，这些乘客都是从欧盟出境的旅客。根据规定，从欧盟出发入境之第三国，或者从第三国家出发入境欧盟国家，随身携带的陷阱如果达到或者超过1万欧元，必须向海关申报。然而，这12名乘客都没有办理申请，因此将面临罚款。
海关部门进一步解释说，相关规定对打击逃税、洗钱和国际恐怖主义十分重要。去年，法兰克福旅客大约4900多次合法登记了约1.72亿欧元的现金。违反规定的约有1370次，金额约为2360万欧元。
文木 /达扬 (德新社，法新社)
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德国海关晒成果 打击走私没商量
“织”入地毯
为了走私毒品，贩毒分子往往勇于“创新”，藏匿毒品的方式五花八门。去年一月，德国海关官员查获了45公斤海洛因，这批地毯自伊朗运抵德国。毒品被“织”入了9张手工编织的地毯之中。
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走私烟
德国海关总署的年度报告指出，海关并不是一份轻松的工作，查缉人员还要与有组织犯罪斗智斗勇。报告指出，毒品和香烟这两样走私品拥有最系统的跨国犯罪团伙走私链。德国政府去年没收了1.4亿支走私香烟。
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走私毒品
除了香烟之外，德国海关去年也查获了多种走私毒品：1.6吨大麻、1.2吨可卡因、22千克冰毒和383千克安非他明。
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夹藏走私
企图蒙混过关的走私者把香烟藏在松饼包装袋子里（见图）。海关官员介绍，走私者往往会选择在狗食包装袋、家具、汽车轮胎里面藏匿香烟。
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跨国缉凶
这个用航空快件运抵德国的玩具外表看上去并无异样，但它“体内”深藏玄机，藏有冰毒。因为跨国际执法机构加强了合作，德国海关去年缴获了约22千克的毒品。
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中国制造
德国海关去年查获的假冒商品中，超过70%都来自中国。德国海关去年查到4.5万件假冒商品。根据年度报告，其中最多的几类假冒产品是名牌包、太阳镜、手表和珠宝。
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猎物？
一个意大利男子在慕尼黑机场海关被拦截，他带有200只已经死亡的云雀和草地鹨。这名男子表示，他是一个业余猎人，这些鸟是在罗马尼亚的猎物，他只想把它们带回意大利。
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非法“摇钱树”
海关官员查获了23只壁虎，一个住在莱茵兰 - 普法尔茨州的51岁男子在玻璃容器中饲养壁虎并在互联网上出售，最贵卖8000欧元一对。
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象牙交易
象牙和犀牛角的非法交易依然存在。因为利润丰厚，走私分子甚至把它们染成花梨木的颜色，让象牙或是犀牛角看起来像是进口到欧盟的木材。
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琳琅满目的珠宝
除了电子设备，烟和酒之外，珠宝是人们试图走私的最普遍的商品。去年，超过1600件走私珠宝被德国海关截获。
作者: Nicole Goebel,