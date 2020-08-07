 德国好警犬 机场嗅出大笔超额现金 | 经济纵横 | DW | 13.08.2020

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经济纵横

德国好警犬 机场嗅出大笔超额现金

俗话说铜臭铜臭，钱的确有一种特别的气味。法兰克福机场海关的警犬靠着灵敏的鼻子，凭借“钱味”找到了多名旅客超额携带的现金，总额接近25万欧元。

Deutschland Hauptzollamt Frankfurt - Schnüffelhund Aki (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

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无论是从他国来到德国，或是从德国前往他国再返回德国的旅客，都面临海关入境这道手续，而旅客箱子里、背包中的物品就涉及到申报问题。

近日，一名网友称在德国转机，用了一年的老手机被征278欧元关税，一时间网上群情激奋，纷纷控诉德国海关“不公”。那么德国海关征税的标准究竟是什么？如何才能避免花冤枉钱呢？

它们看上去跟真的一模一样，但却是伪劣冒牌产品。它们受到商家的痛恨，也常给消费者带来风险。

（德国之声中文网）一只海关警犬短短时间内在法兰克福机场内共闻出近25万欧元现金。海关部门表示，从6月底到7月初，这只名叫Aki的警犬在12名旅客身上找到约24.7万欧现金。

这些现金被乘客放在手提包、单肩包或者夹克衫的内袋等等地方。9岁的母警犬在一名乘客的腰包里嗅出了近5.2万欧元。在另一名乘客的单肩包里，她发现了大量欧元和美元钞票。

1万欧元起需要申报

德国海关表示，这些乘客都是从欧盟出境的旅客。根据规定，从欧盟出发入境之第三国，或者从第三国家出发入境欧盟国家，随身携带的陷阱如果达到或者超过1万欧元，必须向海关申报。然而，这12名乘客都没有办理申请，因此将面临罚款。

海关部门进一步解释说，相关规定对打击逃税、洗钱和国际恐怖主义十分重要。去年，法兰克福旅客大约4900多次合法登记了约1.72亿欧元的现金。违反规定的约有1370次，金额约为2360万欧元。

文木 /达扬 (德新社，法新社)

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    作者: Nicole Goebel,


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