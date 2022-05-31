德国女足不敌英国痛失奖杯

（德国之声中文网）伦敦当地时间7月31日19:33，德国女队第9次夺冠的梦想破灭。英队凯利（ Chloe Kelly ）在加时赛第110分钟时的进球使东道主以2比1最终成为胜者。

德国队员们伤心落泪；而在《足球回家》（ "Football is Coming Home" ）和《甜蜜的卡罗琳》（ "Sweet Caroline ）旋律声中，温布利体育场上绝大多数英国观众和他们的女英雄们共同欢呼英国女队赢得其首个国际冠军。87192人在现场见证了这一历史性时刻--自1966年英国男子足球队获欧洲冠军以来，英国人还从未在国际大赛上称鼎。

"不行了"

最难过的恐怕是德国队头号球星波普。在此前的5场赛事上，作为队长的她攻入6球，成为德国队夺冠希望的代表性人物。然而，就在决赛前数分钟，她不得不表示，没法参赛：热身时显示，身体状况不佳，肌肉拉伤，不能上场。这意味着德国队实力锐减。

赛后，失望的国家队教练福斯-特克伦堡（Martina Voss-Tecklenburg）解释说，虽然波普出场意义会大不一样，但身体状况不允许她上阵，实在可惜。

赛况扣人心弦

德国女队开局不错，防守线顶住了英国人的进攻。双方拼抢激烈，均无太多得分机会，韧性成为王牌。

第62分钟时，英国队员图恩（ Ella Toone ）踢出漂亮的高球越过德国队门将弗洛姆斯（ Merle Frohms ），打入一球。不久，德国队员马古尔（ Magull ）回敬一球，并使比赛进入加时阶段。在决定性一幕中，凯利（ Chloe Kelly ）利用一次角球造成的德方球门区的混乱，将球推入网窝，终使英国队2比1领先，并保持到终场。

团队精神

虽未能如愿，但德国女队在整个欧锦赛上的表现却广受好评。德国国家男足主教练汉弗里克（ Hansi Flick ）指出，福斯-特克伦堡和她的整个团队表现出色，并能加冕让人极其遗憾，"但在最初的失望之后，她们可以自豪地回顾整个赛事。" 他说，女队表现出来的激情、轻松、快乐和团队精神，让他"非常感动"。

德国足球协会总经理比尔霍夫（ Oliver Bierhoff ）称，"我们团队在此次赛事上的杰出表现完全有资格问鼎"。他预测："此次赛事将成为德国女足发展史上的一个里程碑。"

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