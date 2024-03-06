德国女议员比例全球排名下跌 中国排第几？

（德国之声中文网）根据各国议会联盟（IPU）本周发布的一项排名，德国联邦议院的女性代表比例在184个国家中排名第47位。据德国联邦统计局数据，目前联邦议院中的女性议员比例为35.3%。与10年前相比，德国女性议员人数减少了1%以上。在IPU于2014年发布的排名中，德国还排在全球第21位。

目前排名第一的是东非国家卢旺达，那里的女性议员比例高达61%。

在古巴（55.7%）、尼加拉瓜（53.9%）和墨西哥（50.4%）的议会中，女性议员的人数也高于男性。

在安道尔和阿联酋，议会代表中男女比例正好持平。

而在阿曼、也门和太平洋岛国图瓦卢，议会中则完全没有女性代表。

中国排名略低于美国 高于俄、印、日

中国在184个国家女性议员占比的排名中位于第89名。目前正在召开的第14届人大的2977名代表中有790位是女性，比例为26.5%。

美国排名第71，国会众议院中女性比例为29.2%。俄罗斯排在第138位，国家杜马中女性比例16.4%。印度排名第143，在国会人民院中女性议员占14.7%。日本排在第163，国会中仅有10.3%的女性议员。

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各国议会联盟的这一排名统计的数据来源是各国官方的公开信息。在实行两院制议会的国家，则取其下议院、或由选民直接投票产生的一院的数据，一般来说该院在议会两院中也拥有更大的权力。

女性在议会中的比例仍然偏低

从全球整体来看，女性在议会中的比例仍然偏低。根据各国议会联盟的数据，尽管过去多年各国议会中女性代表的数量在逐渐增加，但截至2024年2月，平均下来，女性议员在各国议会中的比例仅略高于四分之一（26.8%）。2022年这一比例为22%，2004年为15.2%。

在欧洲国家中，议会中女性议员比例最高的国家是冰岛（47.6%，全球排名第7）、瑞典（46.7%，排名第9）和芬兰（46%，排名第12），比例最低的国家是塞浦路斯（14.3 %）和匈牙利 (14.6 %)。

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（据德国联邦统计局、各国议会联盟）

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