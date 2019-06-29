德国女船长：应接收所有滞留利比亚的难民

（德国之声中文网）"海洋观察3号"女船长拉科特（Carola Rackete）敦促欧洲国家接收在利比亚被蛇头控制或者滞留在难民营的难民。拉科特周一（7月15日）向《图片报》表示："所有难民必须离开利比亚前往一个安全的国家，"必须帮助他们安全渡海前往欧洲。

拉科特接着说："我们听说利比亚蛇头手中以及利比亚难民营总共有50万难民，我们必须带他们离开。"联邦总理默克尔也做过类似的表示。但是总理没有说"应该如何运作，这是个麻烦。"

"历史责任"

现年31岁的女船长拉科特说，欧洲与非洲之间有着特殊的关系。"德国和欧洲其它国家因为殖民历史，对非洲现有的状况负有责任。是欧洲决定了今日非洲的权力结构，是欧洲剥削非洲，才导致这里的人纷纷逃亡。"

拉科特说，主要由工业国家导致的气候变化将进一步增加贫穷国家的移民压力。迄今有关移民问题的辩论始终强调要将难民和经济移民加以区分。但是现在我们只强调"被迫迁徙"这一点，也就是迫于外部环境如气候变化导致的移民。对此我们别无选择。我们不能就简单地说我们不想要这些人。"

7月底，拉科特不顾意大利内政部长萨尔维尼的禁令，驾驶着德国援助组织海洋观察载有数十名移民的救援船强行驶入意大利兰佩杜萨岛的港口。随后她曾一度被拘留和软禁。意大利以协助非法移民罪对其展开司法调查。

李京慧/洪沙 (德新社、天主教通讯社)