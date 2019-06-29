 德国女船长：应接收所有滞留利比亚的难民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2019

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时政风云

德国女船长：应接收所有滞留利比亚的难民

有些人认为德国“海洋观察3号”女船长拉科特是个英雄，但是也有些人认为她是违法者。拉科特最近提出让难民立即离开利比亚的要求，再次引起争议。

Italien Kapitänin Carola Rackete (Reuters/G. Mangiapane)

海上救援船船长Carola Rackete

（德国之声中文网）"海洋观察3号"女船长拉科特（Carola Rackete）敦促欧洲国家接收在利比亚被蛇头控制或者滞留在难民营的难民。拉科特周一（7月15日）向《图片报》表示："所有难民必须离开利比亚前往一个安全的国家，"必须帮助他们安全渡海前往欧洲。

拉科特接着说："我们听说利比亚蛇头手中以及利比亚难民营总共有50万难民，我们必须带他们离开。"联邦总理默克尔也做过类似的表示。但是总理没有说"应该如何运作，这是个麻烦。"

"历史责任"

现年31岁的女船长拉科特说，欧洲与非洲之间有着特殊的关系。"德国和欧洲其它国家因为殖民历史，对非洲现有的状况负有责任。是欧洲决定了今日非洲的权力结构，是欧洲剥削非洲，才导致这里的人纷纷逃亡。"

Libyen Flüchtlinge in der Nähe von Tripolis (Getty Images/AFP/T. Jawashi)

利比亚难民营卫生条件恶劣，缺少食物和水

拉科特说，主要由工业国家导致的气候变化将进一步增加贫穷国家的移民压力。迄今有关移民问题的辩论始终强调要将难民和经济移民加以区分。但是现在我们只强调"被迫迁徙"这一点，也就是迫于外部环境如气候变化导致的移民。对此我们别无选择。我们不能就简单地说我们不想要这些人。"

7月底，拉科特不顾意大利内政部长萨尔维尼的禁令，驾驶着德国援助组织海洋观察载有数十名移民的救援船强行驶入意大利兰佩杜萨岛的港口。随后她曾一度被拘留和软禁。意大利以协助非法移民罪对其展开司法调查。

 

李京慧/洪沙 (德新社、天主教通讯社)

 

DW.COM

“海洋观察”女船长获释 被意大利要求离境

过去数日的声援和募捐似乎奏效。西西里岛一家法院解除了对“海洋观察”德国女船长拉科特的软禁。这位女船长此前曾不顾意大利禁令，强行将载有40名获救难民的救援船驶入意大利海港。 (03.07.2019)  

声援“海洋观察”女船长 募捐过百万

一位德国女船长不顾意大利方面的禁令强行将载有40位获救难民的救援船驶入意大利海港。她的行动是违法犯罪行为还是前所未有的人道主义行为？目前，为这位女船长发起的募捐行动已筹集到超过100万欧元的捐款。 (01.07.2019)  

驾驶难民船强行入港 德国女船长面临多年监禁

德国“海洋观察3号”救援船不顾禁令停泊意大利兰佩杜萨岛的码头。为此德国女船长被意大利警方逮捕。目前船上的40名难民已经上岸。 (29.06.2019)  

出手救难民惹官司 德国船长称"不后悔"！

救援船只"生命线"（Lifeline）船长赖施称，地中海上难民的处境极其危险。他指控利比亚海岸警卫队杀人。他在接受德意志电台采访时说："人被丢弃在大海上活活等死"。 (18.07.2018)  

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Italien Kapitänin Carola Rackete

评论："海洋观察3号"——彼此挑衅均无必要 02.07.2019

将救援船强行驶入兰佩杜萨港的德国女船长被捕后，摆在人们面前的问题是，这些抗议活动究竟带来了什么结果。本台评论员Bernd Riegert认为，这一行动反而间接帮了意大利内政部长萨尔维尼的忙。

Italien Rettungsboot Sea-Watch 3 im Hafen von Lampedusa | Carola Rackete, Kapitänin

声援“海洋观察”女船长 募捐过百万 01.07.2019

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