 德国奥林匹克联合会主席再度强调运动员享有言论自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2022

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德国奥林匹克联合会主席再度强调运动员享有言论自由

德国奥林匹克联合会主席再度强调，德国运动员在北京冬奥会期间享有言论自由。昨天，德国代表团又有一名随团人员抵达北京时被检测出新冠病毒阳性。

德国冰球队即将抵达北京

德国冰球队即将抵达北京

（德国之声中文网）德国奥林匹克联合会主席魏克特（Thomas Weikert）在北京冬奥会开幕前再度表示，将确保德国运动员享有言论自由。

他在冬奥村德国队开营新闻会上强调：“必要的情况下，我们会向所有运动员提供保护。”

魏克特说：“人权是不可侵犯的！”德国奥林匹克联合会允许冬奥会参与者自行决定“发表批评言论或者专注于运动赛事”。他还说：“我们面对一个困难的局面，但是并没有忽视现实。”

由于公共舆论场域对于中国政治局势、特别是在西藏和新疆出现的侵犯人权现象的讨论持续不断，再加上德国代表团已经验出两例新冠病毒阳性病例，魏克特期待“几天后，体育比赛重新成为焦点”。他说：“我们希望少一些批评，且尽可能多地获得体育成就。”

德国奥林匹克联合会主席魏克特（Thomas Weikert）在北京冬奥会开幕前再度表示，将确保德国运动员享有言论自由。

德国奥林匹克联合会主席魏克特（Thomas Weikert）在北京冬奥会开幕前再度表示，将确保德国运动员享有言论自由。

德国奥运代表团团长施梅尔普芬尼(Dirk Schimmelpfennig) 表示，德国代表团为自己在本届冬奥会定下的目标是争夺奖牌榜前三名。他说：“我们希望赢得的奖牌数可以在平昌冬奥会和索契冬奥会取得奖牌数之间，也就是19枚到31枚之间。”

截至周三（2月2日），德国代表团总共403名团员中已经有274人抵达北京。周四还将有85人到达北京，其中就包括德国冰球队。

两例阳性病例

1月23日，德国代表团中有一名工作人员在张家口被检测出新冠病毒阳性。昨天（2月1日），德国代表团又有85人乘机抵达北京，其中一人在机场被检测出新冠病毒阳性。

德国奥林匹克联合会尚未对外说明，这名被检测出阳性的团员是否是运动员教练员或者随行工作人员。该名人员属于无症状感染者，已经被送到隔离旅馆。

德国奥运代表团团长施梅尔普芬尼：“我们之前就已经说过，一定会遇到如何让运动员避免受到感染安全抵达北京的问题。现在看起来，通过完善的保护措施，遇到的都还是小麻烦。”

在谈到德国代表团中已经出现两例感染病例的问题时，施梅尔普芬尼说：“这些我们都预料到了。但从整体来看，绝大多数人到达时都是阴性，而且此后的两三天内都保持阴性结果，如此看来，在‘泡泡’中实现无病毒的几率非常大，这是令人振奋的消息。”

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（德国体育新闻社、德新社）

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