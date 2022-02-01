德国奥林匹克联合会主席再度强调运动员享有言论自由

（德国之声中文网）德国奥林匹克联合会主席魏克特（Thomas Weikert）在北京冬奥会开幕前再度表示，将确保德国运动员享有言论自由。

他在冬奥村德国队开营新闻会上强调：“必要的情况下，我们会向所有运动员提供保护。”

魏克特说：“人权是不可侵犯的！”德国奥林匹克联合会允许冬奥会参与者自行决定“发表批评言论或者专注于运动赛事”。他还说：“我们面对一个困难的局面，但是并没有忽视现实。”

由于公共舆论场域对于中国政治局势、特别是在西藏和新疆出现的侵犯人权现象的讨论持续不断，再加上德国代表团已经验出两例新冠病毒阳性病例，魏克特期待“几天后，体育比赛重新成为焦点”。他说：“我们希望少一些批评，且尽可能多地获得体育成就。”

德国奥运代表团团长施梅尔普芬尼(Dirk Schimmelpfennig) 表示，德国代表团为自己在本届冬奥会定下的目标是争夺奖牌榜前三名。他说：“我们希望赢得的奖牌数可以在平昌冬奥会和索契冬奥会取得奖牌数之间，也就是19枚到31枚之间。”

截至周三（2月2日），德国代表团总共403名团员中已经有274人抵达北京。周四还将有85人到达北京，其中就包括德国冰球队。

两例阳性病例

1月23日，德国代表团中有一名工作人员在张家口被检测出新冠病毒阳性。昨天（2月1日），德国代表团又有85人乘机抵达北京，其中一人在机场被检测出新冠病毒阳性。

德国奥林匹克联合会尚未对外说明，这名被检测出阳性的团员是否是运动员教练员或者随行工作人员。该名人员属于无症状感染者，已经被送到隔离旅馆。

德国奥运代表团团长施梅尔普芬尼：“我们之前就已经说过，一定会遇到如何让运动员避免受到感染安全抵达北京的问题。现在看起来，通过完善的保护措施，遇到的都还是小麻烦。”

在谈到德国代表团中已经出现两例感染病例的问题时，施梅尔普芬尼说：“这些我们都预料到了。但从整体来看，绝大多数人到达时都是阴性，而且此后的两三天内都保持阴性结果，如此看来，在‘泡泡’中实现无病毒的几率非常大，这是令人振奋的消息。”

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（德国体育新闻社、德新社）

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