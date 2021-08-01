 德国奥委会：北京冬奥更加严格 | 足坛体坛 | DW | 07.08.2021

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德国奥委会：北京冬奥更加严格

德国奥委会相信，受新冠疫情影响，6个月后开幕的北京冬季奥运会将实施比东京夏季奥运更严格的限制。 同时，国际奥委会做出了对佩戴毛主席像章的两位中国运动员的处理决定。

德国奥委会：北京冬奥新冠限制措施更严

德国奥委会：北京冬奥新冠限制措施更严

（德国之声中文网）德国奥委会主席赫尔曼 (Alfons Hörmann) 在奥运村德国体育代表团的最后一次新闻会上表示，“根据我们得到的非官方消息，限制可能比这里更严格。” 

2008年北京奥运会上的“德国之家”（Deutsches Haus）

2008年北京奥运会上的“德国之家”（Deutsches Haus）

这位德国体育官员主要担心的是“德国之家”。自 1988 年首尔奥运会起，德方每届都设有一“德国之家”，成为运动员和合作伙伴的聚会场所。因新冠瘟疫，本届东奥会期间“德国之家”缺失。前瞻北京，赫尔曼感觉不佳。他指出，“过去6到8个月的情况正在重演”。 

北京冬奥会预定2022年2月4日开幕。  

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德国运动员联合会成员克莱因对明年在中国举行的冬季奥运会可能遭抵制持矛盾看法，指责当局缺乏有效人权战略。

有评论认为，世界可以借助一场备受瞩目的奥运会的影响力，来突出强调侵犯人权的行为，这是显而易见的事实，美国应该善加利用。还有评论指出，人类已经走出丛林社会，繁荣和发展不需要靠压迫和战争。

在人权记录欠佳的国家举办奥运会是否有悖奥林匹克精神？随着北京冬奥会日期的逼近，相关的讨论也变得越来越激烈。

在2022北京冬奥进入倒数一年之际，7名美国国会议员3日提出一项否决在北京举办冬奥的决议案，而另有180个人权团体也发布声明呼吁各国抵制北京冬奥。

前美国国务卿蓬佩奥周五表示，支持美国抵制2022年北京冬季奥运会。他声称，中国的“卑劣”行为让其不适合担任这项体育盛会的东道主。不久前，前美国驻联大使也呼吁抵制北京冬奥。

新疆人权等问题使要求抵制北京冬奥会的呼声不断。刚获得连任的国际奥委会主席托马斯·巴赫对此做出回应称，抵制北京冬奥会是错误的解决方式，并感谢中国为奥运会提供疫苗。

奥林匹克宪章相关内容进行修正后，即将召开的东京奥运会和明年的北京冬奥会期间，将允许有限度地表达政治诉求。

国际奥委会不愿在东京就是否允许观众入场观赛或隔离条件等问题表态。巴赫（Thomas Bach）主席也无意在周五（8月6日）的东京夏奥会最后一次记者会上就中国人权问题表明立场。 

国际上对即将成为东道主的北京的压力越来越大。欧盟议会新近作出决议，吁请欧盟及各成员国政府代表在维吾尔少数民族或香港、西藏或内蒙古的人权状况未有改善的情况下回避奥运会。尤其在美国，抵制活动不断。不过，德国奥委会主席赫尔曼对之不以为然。他指出，“此类活动从未达到过它们想要取得的成功”。他表示，重要的是，运动员们应就相关问题做好准备，“就德国奥委会整体该发出何种信号，我们应公开讨论。“ 

戴毛像章中国运动员不会遭罚  

同时， 此次奥运会上另外一个和中国有关的政治问题如今也有了解决方案。国际奥委会结束了对两名中国金牌得主戴毛像章领奖的潜在纪律处分案。该组织发言人克劳通报说，中国体育代表团官员确认，涉事运动员已被警告，  此类事件未来不会重演。 

中国运动员鲍珊菊和钟天使佩戴共产主义中国缔造者毛泽东像章领奖

中国运动员鲍珊菊和钟天使佩戴共产主义中国缔造者毛泽东像章领奖

在本周一场地自行车女子团体竞速赛领奖仪式上，中国运动员鲍珊菊和钟天使佩戴共产主义中国缔造者毛泽东像章领奖。这一做法对奥林匹克宪章第 50 条的适用范围带来挑战，依据该条款，禁止在东京奥运会领奖台上出现任何政治宣示。2022 年北京冬奥会亦将适用该条款。 

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