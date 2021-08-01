德国奥委会：北京冬奥更加严格

（德国之声中文网）德国奥委会主席赫尔曼 (Alfons Hörmann) 在奥运村德国体育代表团的最后一次新闻会上表示，“根据我们得到的非官方消息，限制可能比这里更严格。”

2008年北京奥运会上的“德国之家”（Deutsches Haus）

这位德国体育官员主要担心的是“德国之家”。自 1988 年首尔奥运会起，德方每届都设有一“德国之家”，成为运动员和合作伙伴的聚会场所。因新冠瘟疫，本届东奥会期间“德国之家”缺失。前瞻北京，赫尔曼感觉不佳。他指出，“过去6到8个月的情况正在重演”。

北京冬奥会预定2022年2月4日开幕。

国际奥委会不愿在东京就是否允许观众入场观赛或隔离条件等问题表态。巴赫（Thomas Bach）主席也无意在周五（8月6日）的东京夏奥会最后一次记者会上就中国人权问题表明立场。

国际上对即将成为东道主的北京的压力越来越大。欧盟议会新近作出决议，吁请欧盟及各成员国政府代表在维吾尔少数民族或香港、西藏或内蒙古的人权状况未有改善的情况下回避奥运会。尤其在美国，抵制活动不断。不过，德国奥委会主席赫尔曼对之不以为然。他指出，“此类活动从未达到过它们想要取得的成功”。他表示，重要的是，运动员们应就相关问题做好准备，“就德国奥委会整体该发出何种信号，我们应公开讨论。“

戴毛像章中国运动员不会遭罚

同时， 此次奥运会上另外一个和中国有关的政治问题如今也有了解决方案。国际奥委会结束了对两名中国金牌得主戴毛像章领奖的潜在纪律处分案。该组织发言人克劳通报说，中国体育代表团官员确认，涉事运动员已被警告， 此类事件未来不会重演。

中国运动员鲍珊菊和钟天使佩戴共产主义中国缔造者毛泽东像章领奖

在本周一场地自行车女子团体竞速赛领奖仪式上，中国运动员鲍珊菊和钟天使佩戴共产主义中国缔造者毛泽东像章领奖。这一做法对奥林匹克宪章第 50 条的适用范围带来挑战，依据该条款，禁止在东京奥运会领奖台上出现任何政治宣示。2022 年北京冬奥会亦将适用该条款。

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