德国失去对中国投资者的吸引力？

（德国之声中文网）咨询公司安永（EY）本月发布的报告指出，外国在德国的投资降至2013年最低水平。美国企业依然是德国最重要的投资者，而来自中国的投资有所下降。

报告写道，尽管中国企业在德国的投资过去长期保持稳定，但2022年中国项目减少。尽管如此，安永也指出，当中国企业在欧洲进行投资时，多数投资主要是在德国。在总共222个中国投资项目中，有85个在德国进行；其次是法国，共32个项目。

德国联邦外贸与投资署本周发布的统计也得出类似结果。尽管受到战争和能源危机影响，2022年外国企业在德国投资项目数量仍保持稳定。美国仍然是投资最多的国家，瑞士和英国分列第二第三，中国则滑落到第四名。其中来自中国的投资项目数量跌至2014年以来的最低水平。

中国在德投资降至多年来的最低水平，驻华欧盟商会主席伍德克(Jörg Wuttke)近期接受《南德意志报》采访时对这样的情况感到遗憾。伍德克表示支持中方在德国一些领域投资，在那些德国“与中国存在技术差距的领域，这样我们可以从中国学习”。

不再受中国投资者青睐？

根据安永今年2月发布的另一份报告，德国企业正失去对投资者的吸引力。这篇题为“中国在欧洲的企业收购”的报告指出，中国企业对德国和欧洲企业的收购数量正在减少。2022年，中国在欧洲进行了139笔收购或投资，2021年时则为155笔。这139笔投资的估计价值为43亿美元（约合40亿欧元），与2021年相比几乎下降三分之二。

据安永统计的数据，2022年中国在德国的收购从35笔下降至26笔，投资金额也从20亿美元（约合18.7亿欧元）降至近2.9亿美元。

相比之下，2022年美国在德国收购了242家公司，遥遥领先其他国家，排名第二的英国则收购了128家。中国在投资国家排名中位居第12。报告指出，2021年时，中国在这份排名中位列第9，而2016年时中国曾是德国第4大投资国。

与2016年创纪录的这一年相比，中国的谨慎程度尤为明显。当时，安永统计了309起中国投资者对欧洲公司的收购或持股交易案，总价值达860亿欧元。七年前，在德国最大的交易是中国美的集团收购奥格斯堡机器人制造商库卡，单笔收购金额便高达47亿美元。 此后，这些数字几乎持续下降，目前中国在德国的收购案寥寥可数。根据安永的数据，去年仅有26起中国投资者对德国公司的收购或投资。EY的数据表明，来自中国的买家现在已经避免进行政治上有争议的大规模收购。

面对中国投资，欧洲该如何应对？

2022年中国买家在欧洲最大的投资是无锡锡产微芯收购了全球第二大移动基站射频半导体企业荷兰安谱隆（Ampleon）。

在德国较大的交易则是华东医药投资控股公司对海德堡制药公司Heidelberg Pharma的股权投资，以及艾迈斯欧司朗（ams OSRAM）将其数字照明系统欧洲和亚洲业务出售给英飞特电子（Inventronics）。

中国为何减少收购和投资？

报告撰写人、安永审计事务所德语区中国业务部门负责人孙轶表示：“中国企业在欧洲的收购交易数量在过去几年一直维持在相对较低的水平。” 原因一方面是由于新冠疫情，中国商务人士长时间无法出差。另一方面，对于中国而言，在欧洲的扩张已经明显失去了重要性。

孙轶进一步解释道，中国企业在许多欧洲国家的特定领域的收购交易案中面临相当大的政治阻力，例如基础设施。她表示：“因此，中国投资者现在开始仔细审视潜在收购目标，以避免引发政府和公众对这些敏感议题的讨论。”

孙轶也指出，中美之间紧张的政治关系也抑制了交易活动：“如果潜在的收购目标在美国拥有生产设施或研发中心，潜在的中国买家通常不会受邀参与，因为他们担心会被美国相关部门拒绝。”

根据安永的数据，2022年，中国投资者在欧洲对高科技公司在的收购首次超越了传统工业领域。报告指出，2022年中国投资者最感兴趣的是医疗保健行业，欧洲生物技术、制药和医疗技术领域的17笔交易中，有9笔发生在德国。而英国再次成为中国企业最青睐的投资目的国。

尽管投资下降，但孙轶认为中国企业对德国仍然非常感兴趣。她在报告中指出：“近年来发生的多数交易都很成功。在此背景下，中德两国现在在许多层面上建立了紧密而有弹性的联系。” 她认为今年将有更多中国公司在欧洲寻找收购对象。“然而，交易的数量仍将明显低于繁荣时期。”

根据安永5月11日发布的《2023年一季度中国海外投资概览》，今年第一季度，中国企业在欧洲宣布的并购金额为9.5亿美元，同比下降39%；宣布的交易数量32宗，同比下降24%，主要投向英国（房地产、酒店与建造业）和德国（先进制造与运输业），两国的交易金额占中企在欧洲宣布的并购总额的86%。

“建立互相依存将带来好处”

一段时间以来，德国政界越来越多声音呼吁审视中国风险、减少对中国的经济依赖。在被《南德意志报》问及是否对德国进一步依赖中国感到担忧时，伍德克回答称：“如果我们建立互相依存，将给我们带来更多好处。”

他进一步表示：“我支持在敏感的领域进行安全检查。在这方面，我们也可以向中国学习，他们已经做了几十年。但我们应该注意不要失去市场自由主义的本质。产业政策可能引发冲突，但我们生活在一个能解决这些冲突的社会。专制制度无法做到这一点。”

（安永、德新社、法新社）

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