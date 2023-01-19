德国失去作为经济热点的吸引力

（德国之声中文网）德国已经失去了其作为商业地点的吸引力，在欧洲经济研究中心（ZEW）1月16日公布的排名中，德国下滑了4位，在21个国家中排名第18位。根据该报告，高能源价格和对公司不利的法规产生了负面影响。专家们对高税收负担的评价也很差，尽管这方面已经有所改善。

德国家族企业基金会主席克施多夫（Rainer Kirchdörfer）解释道：「德国已经大幅失去了作为工业地点的质量，尤其是我们几乎无能为力的高能源价格，但我们应该为改善其他投资框架条件提供动力。」

根据ZEW，德国作为商业地点的一个主要优势是国家和私人家庭的债务水平相对较低，这使国家有机会对危机作出反应。但专家们认为，德国「现在已经从一个良好的位置回落到了中场」。

发布该研究报告的家族企业基金会特别呼吁减税，基金会表示：「就家庭企业的税收负担而言，德国继续排名倒数第二」。 ZEW指出，德国的税收领域随着2016年的遗产税改革而一蹶不振，至今仍未恢复，因为「多年来德国税收政策一直无所作为」。

家族企业基金会指出：「与竞争对手相比，（德国的）劳动成本与生产力比率也显示出不利的趋势。」不过，ZEW也强调，多年来国际学生能力评估（PISA）的结果总体正向发展是「德国的资产」。

总的来说，德国的处境成了「相当大的担忧理由」。 ZEW解释说，「与国际上大多数其他地方相比，德国的家庭企业面临更高的税收、更高的监管负担和更高的能源成本。」德国的基础设施和机构仍然会得到正面的评价，但比起瑞士或丹麦等小国要差得多。

哪些国家最吸引人？

在排名中，德国以些微差距落后法国，只有匈牙利、西班牙和意大利排在德国之后。美国、加拿大、瑞典和瑞士的公司拥有最好的条件。奥地利和荷兰在监管和能源领域也有问题，它们此项的失分甚至超过了德国，不过日本和瑞典显然有所改善。

美国因其能源优势和利于商业的法规等区位因素而脱颖而出，获得良好的评价。然而ZEW称，高通胀是一个风险因素：美国的价格和工资压力特别大，美元的强势也不容忽视。

不过，另外的研究调查最近得出了不那么悲观的评估，例如，人们担心2022年外国在德投资的下滑并未成真。德国联邦外贸与投资署（GTAI）首席执行官赫尔曼（Robert Hermann）指出：「就新投资地点的数量而言，情况甚至比2021年还要好一点。」2021年，共有1806家外国公司在德国新近落户或扩大了他们的在德据点，这个数字在2022年增长了7%。

燃气价格暴涨 德国中产阶级压力山大

（法新社、德新社、RTR、德国家族企业基金会）

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