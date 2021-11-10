 德国央行：中国楼市若深度衰退德国也遭殃 | 经济纵横 | DW | 24.11.2021

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经济纵横

德国央行：中国楼市若深度衰退德国也遭殃

恒大集团的财务困境在德国也引发担忧。德国央行在11月的月度报告中警告说，如果中国房地产出现严重危机，那么德国经济也将受到明显影响。

China Evergrande Group

中国楼市会陷入长期深度衰退？

（德国之声中文网）德国央行德意志联邦银行在本周一公布的11月份月度报告中写道，"房地产集团中国恒大的债务危机正在撼动整个中国住宅楼市。其他房地产公司也已陷入财务困境，一系列大型建筑项目中断。通常需要提前付款的中国购房者在这种环境下选择谨慎行事。10月份住房交易(按销售面积计算)与前一年相比下降了四分之一。这进一步恶化了房地产开发商的流动资金状况。目前的问题可能是中国房地产市场的一个转折点。"

报告写道，2020年，中国的住宅建设投资估计已占国内生产总值（GDP）的8%左右。房地产市场长期和深度衰退将严重影响中国经济。

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通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

假设场景及后果

报告假设了中国住宅投资暂时减半，房价下降五分之一的场景，并以一个宏观经济多国模型分析了其后果。按照上述假设，作为贷款抵押的房产一旦价值大幅下跌，中国的商业银行就可能遭受损失，随之会限制信贷供应或收紧信贷标准，而这将使企业融资成本增加。对房地产的投资减少，投资风险加大也将影响到中国的总体投资。同时，房价下跌会使私人家庭财富缩水，从而导致私人大大降低消费。

报告称，按照这一模型，如果中国的经济本应比上一年增长5%，那么上述危机将导致经济反而下滑2%。其他后果还包括，人民币将大幅贬值；由于需求减少，中国的进口将下降约五分之一。这将对中国的贸易伙伴产生影响：德国由于出口下滑，经济产出将下降0.6%。对中国贸易依赖度较高的经济体蒙受的损失甚至更大，比如日本的GDP将下滑近1%，韩国的GDP下降幅度将超过2%。

报告指出，这一模拟甚至可能还低估了中国房地产出现严重危机的影响。例如没有考虑到中国的经济危机可能会在全球范围内引发更大的不确定性，没有考虑到可能引起原材料市场大的价格波动。一旦中国的建筑活动减少，还会造成工业金属价格急剧下降。这也将影响相应出口国家的经济。

（德意志联邦银行月报）

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