德国太阳能产业重整旗鼓

（德国之声中文网）德国城市比特尔费尔德-沃尔芬（Bitterfeld-Wolfen）副市长赫尔曼（Stefan Hermann）说："我们很高兴光伏产业再度进驻'太阳能谷'。"

2021年初开始，这个靠近莱比锡的城市将再次生产太阳能电池。萨克森-安哈尔特州州长哈瑟洛夫（Reiner Haseloff）也对这个新开端表达了喜悦之情。他在接受德国之声采访时表示："我们相信太阳能产业卷土重来后，将拥有高质量的未来。经历了低谷它又开始复苏。我们需要风能和太阳能来达到气候目标。此外，新冠疫情也突显出供应链的重要性。"

在此注入投资的是瑞士企业梅耶博格（Meyer Burger）。这家科技公司是太阳能工厂机械设备的全球领头羊。如今梅耶博格希望自行生产太阳能电池和模块，以从不断扩张的市场中获利。该公司采用的是去年自行研发并且取得专利的异质结技术。

利用这种电池技术可以产生比一般模块更高的电能。梅耶博格首席执行官埃尔夫特（Gunter Erfurt）对德国之声表示："我们需要技术变革。这就如同移动设备从4G过渡至5G。梅耶博格花了12年研发这项新技术。"

梅耶博格首席执行官博尔格看好德国的新太阳能产业

这些太阳能电池未来将在比特尔费尔德-沃尔芬生产，太阳能模块则在德累斯顿附近的弗莱贝格（Freiberg）制造。为此，梅耶博格公司承租了曾经是欧洲最大的太阳能工厂。

在2018年欧洲最大太阳能模组厂Solarworld宣告破产之前，这里曾是德国太阳能电池和模块的重要产地。在中国政府的战略支持下，短短数年间中国企业便在太阳能电池和模块生产的领域中独占鳌头。自2012年起，全球的太阳能电池和模块主要在中国制造。德国的太阳能先驱企业在这场价格战中败下阵来。

梅耶博格如今希望生产高效电池和模块，目标在2026年之前将发电容量从每年0.4吉瓦提高至5吉瓦（5000兆瓦）。"初期能创造数百个就业机会，之后会增加至最高3500个。" 埃尔夫特如是说。"此外在上游和下游供应链中也能间接创造工作岗位。我认为通过这项投资能增加约1万个工作机会。"

新趋势：本国的太阳能厂

如今在全球各地，太阳能几乎是最便宜的发电方式。自2008年开始，每瓦太阳能模组的价格下降超过九成，而且还有继续降低的趋势。芬兰拉彭兰塔理工大学 (LUT University)以及能源观察组织认为，太阳能将成为最重要的能源；根据其研究，太阳能将能促使能源供应更便宜，同时以无损于气候保护的方式覆盖全球。在生产热能和氢时，太阳能模块产生的电力将成为主要的能源供应来源。根据能源专家的计算，这将需要全球63000吉瓦的电能容量，相当于如今的近100倍。

目前超过九成的太阳能电池和模组是由中国制造。但如今越来越多财团开始在中国以外的地区建设太阳能厂。德国机械设备制造业联合会（VDMA）的光伏设备生产设备委员会主席法特（Peter Fath）指出："这是一个明显的全球趋势。"

法特表示，各国政府和企业看到不断增长的市场，值得在当地建设太阳能厂并且将附加值留在本国内，同时也希望摆脱对天然气和石油进口的依赖。"我们看到美国、中东和北非地区、欧洲、印度和土耳其都出现这样的趋势。"

法特正在土耳其参与一座现代太阳能厂建设。自今年底开始，工厂每年将产出电力容量达1000兆瓦的电池和模块。该工厂的成本为3亿欧元。"紧接着会在附近的大型太阳能发电厂配备这些模块，输出功率为1.3吉瓦，成为全球最大的太阳能园区之一。"

法特所经营的公司也正积极参与一家欧洲财团的项目，未来将会在德国兴建一座全新的太阳能厂，每年产出5000兆瓦的电池及模块。计划兴建工厂的地点为德国东部或西部的产煤地区。法特的目标是在今年内获得批准，2022年工厂将能开始生产电池及模块。他表示将为此投资约4亿欧元。"如果审批的过程没有发生延迟，我们大约需要12个月来建立生产线。"

欧洲重新思考？

多家欧洲财团在不同地区经营光伏设备生产厂。欧洲太阳能产业协会（SolarPower Europe ）正寻求欧盟的支持以加速扩展。不久后，欧洲的太阳能园区及光伏屋顶将能使用欧洲产的模块。

SolarPower首席执行官荷默特贝格（Walburga Hemetsberger）表示，许多欧洲政治家都想听取相关信息。她指出，欧洲太阳能产业自2012年起出现的断层给众人留下了难以磨灭的记忆。许多人依旧认为欧洲可能在光伏设备生产上"输给中国，而且无法取胜"。

但荷默特贝格乐观地认为，欧洲如今将会改变思维。一方面，人们会意识到太阳能的价格有多么低廉，具有成为主要能源来源的潜能；另一方面也会意识到，现在必须为气候保护做出投资。"时间迫在眉睫。我们必须为全球升温不超过1.5度的目标倾尽全力。"

对欧洲的太阳能产业而言，还有其他值得投资的诱因：弗莱堡弗劳恩霍太阳能研究所（Fraunhofer ISE）所长贝特（Andreas Bett）指出，除了不断增长且能创造就业机会的市场以及良好的销售外，在地生产的光伏模块拥有价格优势。

贝特对德国之声表示："太阳能发电变得便宜，这也意味着运输成本所占的成本比重将提高。在地生产的设备具有成本优势。这是一个重要论点。在欧洲生产的成本不会比中国高。这是全新的情况。"

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