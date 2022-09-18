 德国天然气库存增至9成满 今冬不会受冻？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2022

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德国天然气库存增至9成满 今冬不会受冻？

德国政府表示，尽管被俄罗斯停止供应管道天然气，德国的现有储备已增加到库存容量的90%，并有望在11月达到95%的目标，得以“安然”过冬。

经济部长哈贝克（左）在东北部Lubmin工业区，这里 将建设LNG终端站。

经济部长哈贝克（左）在东北部Lubmin工业区，这里 将建设LNG终端站。

（德国之声中文网）据欧盟的能源数据平台"储气库存一览表"（Agsi）发布的数字，德国的天然气存储量已达到境内设施总容量的90%。

德国政府此前设定的目标是，到11月前将库存提升到容量的95%。在无法从俄罗斯进口天然气的前提下，这一目标对德国今年冬季满足企业和居民的用气需求至关重要。

"如果一切顺利，德国的库存保持在高水平，如果我们运气好、天气也帮忙的话，我们有可能平稳地过冬。"德国经济部长哈贝克周一表示。不过他提醒说，这也意味着，在冬季结束时，德国的天然气储存将耗尽。

德国寻找替代来源

在今年2月乌克兰战争爆发前，从俄罗斯进口的天然气占到欧盟天然气消费量的40%。

为安稳过冬，柏林提出节能目标

9月初，俄罗斯天然气股份公司（Gazprom）表示，因设备技术原因，停止通过俄德之间的北溪一号管道向西欧输送天然气。

德国政府指责莫斯科将天然气供应"用作武器"，报复德国对乌克兰提供支持以及欧盟对俄罗斯实施的制裁。俄罗斯方面没有给出恢复输气的时间表。

除了俄罗斯的天然气，德国还从挪威、荷兰和比利时进口管道天然气。本周末，德国将与阿联酋签署进口船运液化天然气（LNG）的合约。法国能源监管机构CRE日前也表示，可在10月开始向德国出口天然气。

此外，德国正在同加拿大和墨西哥协商液化天然气进口的可能性。正在墨西哥访问的德国总统施泰因迈尔周二透露，墨西哥总统洛佩斯提议加强两国在LNG领域的合作。尽管墨西哥目前并不具备LNG出口的基础设施，但双方将寻求利用美国的有关设施实现对欧洲出口。

（德新社、法新社、路透社）

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