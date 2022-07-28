德国天然气危机：光洗冷水澡还不够

（德国之声中文网）有时，法律、法规的制定极快。德国一家主要供暖系统供应商还在宣传，以新型燃气供暖系统替换燃油供暖系统的费用中国家承担的份额最高可达45%，联邦政府却几乎在一夜之间便实际取消了这一优惠。

今后，只有用可再生能源运行的供热系统才能得到国家补贴，其中包括地热或木质颗粒。绿党籍联邦经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）称，大多数人所住房子老旧，现在装修，更换窗户，弃用燃气供暖，有助于节约成本，有利于气候保护。

电取暖器供不应求

现在就放弃天然气供暖装置？再过3个月便到了采暖季。一半以上德国家庭目前使用天然气供暖。请供热工程师来看看吗？--订单已满，最早要到10月方接受检查旧供暖系统的新预约。此外，还有材料短缺问题。热泵匮乏，至得以安装，可能要等数月。

在建筑和电器商店，木柴、移动电扇加热器、取暖器和电辐射加热器日渐售罄。技术人员已发出警告：现有供电系统难以承受大量使用这些装置带来的高额外负荷，有可能在寒冬出现局部电网过载现象。

很快会收到高额账单

德国今夏高温，多数暖气装置处于关闭状态，但越来越多的租户和房主开始意识到，随着秋季到来，局面可能会迅速变得非常严峻。所谓的基本供应商，即在当地拥有最多客户的能源公司，已计划从8月或9月起提高天然气月度分期付款额。

即使是签有长期合同、获最低平价供量保障的客户，也得和其他消费者一样，从10月1日起，"团结性"支付供应商大幅提高的采购价格中的一部分，每千瓦时最多可达5欧分。

不会有"热警"

经济学家们则指出，价格激励措施来得过晚，从而批评了联邦经济部长迄今为止的态度。数月来，哈贝克部长一直在吁请公民节约用气，但基本上也就止于吁请。他称，当然，将发布一项法令，例如禁止私人游泳池在冬季使用天然气加热，"但现在我不认为，警察会造访所有有私家游泳池者，摸摸池水是否是热的，不是这样的。" 他说，那也不是他想生活的国家。

观看视频 01:51 如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

就像不会有法律规定挨冻一样，不会有 "热警"。冠状病毒大流行瘟疫期间已表明，人们也自愿遵守法规。不过，专家们怀疑目前的能源危机是否可与大流行瘟疫相提并论。6月份，成员中有41位著名经济学家的联邦经济部科学咨询委员会致函哈贝克部长，指出，呼吁本身几乎从不起什么作用。

使用价格杠杆

只有在钱包里感受到危机时，消费者才会真正节省用气。德国之声获得了这封长达9页的信件。专家们在信中明确表示："高的天然气价格是限制消费的最有效激励措施。如果因某些企业或家庭知道自己无论如何都会得到平价供应，则价格警讯就会消失，人们就不再有动力减少天然气消费。"

早在4月初，德国经济研究所（DIW）就已计算出，若采取适当的措施，将不断上涨的天然气价格直接转嫁给消费者，那么，今年全年，天然气用量可降33%之多。今年头6个月，德国实际只减少用气16%。

国家不应承担额外费用

对国家为天然气价格设限或在300欧元的一次性能源补贴之外再给予公民额外补贴，经济学家不以为然。该咨询委员会建议以这样的方式调控天然气市场：无论现有合同如何，客户只能 "以适度价格消费其前一年的一定比例"，其余部分则必须支付高额附加费。

德国经济研究所的肯姆费特（ Claudia Kemfert ）更进一步，建议向那些特别节省用气者提供奖金。不过，哈贝克部长根本不予考虑。他在一次电视采访中表示，如果有人在得到50欧元奖励的情况下才愿意参与节约，那他就我会说："你不会得到的，伙计。"

重回居家办公模式

相反，这位部长仍只继续吁请公民，少洗澡、水温再调低些，检修、最佳调制供暖系统，降低室温。他并认为，鉴于大流行瘟疫仍未过去，加上秋季到来后感染人数可能复又增加，考虑重返居家办公模式也可能是合理的。

根据研究结果，如果增加居家办公，可节省大约5%的能源。经济学家坎姆费特称，这是一 "巨大节约潜力"。她在媒体上表示："原则上，居家办公大有助于节能，因为，办公楼因此无需供暖，而且还可省电。"

储气量够用多久？

不过，因此减少了供暖成本的企业是否会向员工们相应提供经济补偿？与当前能源危机中的许多其它问题一样，这也没有答案。但是，一定会发生最糟糕的情况--天然气告罄吗？德国四家主要经济机构大胆预测说，即使最重要的天然气管道北溪1号长期只供应20%的量，也应该是够的。

不过，只有在德国按此比例相应减少向邻国输送天然气的情况下，才会是够的。而这在法律上和政治上都不明确。根据研究机构的计算结果，天然气短缺可能会在2023年的4月和5月发生，然后在12月再度出现。有一点是清楚的：天然气短缺现象不会仅在即将到来的冬季陪伴德国。

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