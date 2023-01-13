 德国天然气储备充足 普京失算了？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2023

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时政风云

德国天然气储备充足 普京失算了？

本周末，德国第二个液化天然气码头落成。严冬已至，德国的天然气库存仍有九成满。负责部门称，甚至下一个冬季，德国也无需再为燃气不足而发愁，但这仍有前提条件。

德国总理肖尔茨与梅前州州长施维西格为卢布敏的LNG码头揭幕

德国总理肖尔茨与梅前州州长施维西格为卢布敏的LNG码头揭幕

（德国之声中文网）上周，德国负责能源和通讯市场监管的联邦网络局（Bundesnetzagentur）发布的形势报告称，今冬德国出现天然气短缺的的可能性已经很小。该机构负责人穆勒（Klaus Müller）稍后对《图片报》表示，“我不认为，今年冬天还会出现麻烦。”

他介绍说，德国的天然气库存目前仍有9成满，这在一月份是非常少见的情况。与2021年相比，2022年德国的天然气消耗减少了14%。“这是所有节省用气的人共同做出的巨大成就”，穆勒说。

接着，德国天然气和氢能存储协会INES在新闻发布会上也介绍了最新数据：如果今年冬季气温保持在正常范围，冬季结束时德国的天然气存储水平将在65%。这意味着，今年的存储压力大大减小，到9月就可以轻松将储气设施加满。而下一个冬季，德国居民和企业也无须为可能出现“气短”而发愁。前提条件是，大家能继续努力节省消耗

燃气价格暴涨 德国中产阶级压力山大

“俄罗斯不能再以天然气要挟”

直到去年2月俄罗斯入侵乌克兰，德国从俄罗斯进口的天然气占到国内消耗量的一半以上。战争爆发后，作为对欧盟对俄制裁的报复，莫斯科逐步减少对欧盟国家管道天然气的供应，包括通过北溪一号管道对德国的供气。去年8月，北溪一号的输气完全停止。

目前德国的进口天然气主要来自挪威、荷兰和比利时。荷兰和比利时拥有大型液化天然气（LNG）终端港，可将进口天然气通过管道输往德国。

去年12月，德国首个液化天然气码头在威廉港建成，开始接收船运的液化天然气。1月14日，第二个LNG码头在梅前州的卢布敏落成。今年年底前，德国还将在北部沿海建造三个LNG码头。

延申阅读：卡塔尔将从2026年起向德国供应天然气

德国总理肖尔茨出席威廉港LNG码头落成典礼

德国总理肖尔茨出席威廉港LNG码头落成典礼

德国之声记者古尔科夫（Andrey Gurkov）发表评论认为，虽然尚不能预言普京对乌克兰发动的侵略战争的胜负，但他对德国的“天然气战争”显然已经失败了。评论指出，作为拥有欧盟最大天然气储备能力的德国，在取暖高峰期的一月，库存仍有九成满，这意味着，俄罗斯“断气”已无法对德国构成威胁。“俄罗斯已经不能再用天然气要挟德国”。

有关消息让德国民众暂时松了一口气。不过联邦网络局的穆勒指出，德国和欧洲的天然气供应并非高枕无忧，仍有三个风险因素：一是下一个冬季可能更加寒冷，导致需求增加；二是中国天然气消耗回升影响全球供应；此外能源基础设施面临的安全风险——就像去年9月北溪管道遭受的袭击，始终不能忽视。

 

（综合报道）

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