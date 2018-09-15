德国天主教神职人员性侵丑闻有多大？

有多少天主教神职人员卷入性侵丑闻？德国天主教会在历时4年的调查结束后公布结果。德国主教大会主席马克斯枢机主教承认，教会丧失了公众的信任。
（德国之声中文网）德国天主教会最高代表周二（9月25日）向神职人员性侵的受害者表示道歉。德国主教大会主席、枢机主教赖因哈德·马克斯（Reinhard Marx）表示，他为数十年来一直在发生的性侵事件、为教会神职人员犯下的罪行，以及那么多人对此视而不见感到羞愧。他表示，性侵者必须受到司法惩处。
周二公布的一项有关调查揭示了教会人员性侵未成年人的规模。这一调查促使天主教高层人士呼吁教会进行全面改革，包括允许主教和神父结婚。
调查揭露了哪些事实？
这份名为有关神职人员性侵未成年人的调研报告，是德国主教大会于2014年委托撰写的。报告披露了以下事实：
·在1946到2014年间，有1670名神职人员（其中多数为神父）有性侵未成年人的纪录，占到这一时期在职神职人员的4.4%。
·性侵的受害者至少有3677人，绝大多数是男孩，受侵害时均未成年。
·六分之一的性侵案例涉及强奸指控。
·在60%的案例中，实施性侵的神父得以逃避制裁。
·实际上发生的性侵案数量，估计远远高于以上数字。报告作者批评教会阻挠他进入其他天主教会机构，如教会学校、儿童养育院等进行调查。
·许多涉事的神父在不轨行为败露后，仅仅被调往其它教区工作。而教区的信众对其此前的前科完全不知情。
批评者指出，尽管距离最早的性侵丑闻被曝光已经过去了将近10年，德国教会在改组有关等级制度方面行动迟缓，而正是这一制度导致性侵罪行长年被掩盖。其它一些教会出现大规模性侵丑闻的国家，如美国、智利和澳大利亚，都早已对有关人员开启刑事调查，虽然也有一些神职人员并未受到严厉处罚。
曾震惊德国的大规模性侵丑闻之一发生在柏林一所耶稣会学校。该校的两名神父在1970到1980年代对许多学生进行性侵。而去年被曝光的最新案件是，在享誉世界的雷根斯堡大教堂童声合唱团，曾有500多名男童遭到过性侵和体罚。退位教宗本笃十六世的哥哥格奥尔格·拉青格（Georg Ratzinger）1964年至1994年曾是该合唱团的负责人，但他坚称对侵害事件不知情。
叶宣/乐然（德新社、法新社）