德国天主教神职人员性侵丑闻有多大？

（德国之声中文网）德国天主教会最高代表周二（9月25日）向神职人员性侵的受害者表示道歉。德国主教大会主席、枢机主教赖因哈德·马克斯（Reinhard Marx）表示，他为数十年来一直在发生的性侵事件、为教会神职人员犯下的罪行，以及那么多人对此视而不见感到羞愧。他表示，性侵者必须受到司法惩处。

周二公布的一项有关调查揭示了教会人员性侵未成年人的规模。这一调查促使天主教高层人士呼吁教会进行全面改革，包括允许主教和神父结婚。

调查揭露了哪些事实？

这份名为有关神职人员性侵未成年人的调研报告，是德国主教大会于2014年委托撰写的。报告披露了以下事实：

·在1946到2014年间，有1670名神职人员（其中多数为神父）有性侵未成年人的纪录，占到这一时期在职神职人员的4.4%。

·性侵的受害者至少有3677人，绝大多数是男孩，受侵害时均未成年。

·六分之一的性侵案例涉及强奸指控。

·在60%的案例中，实施性侵的神父得以逃避制裁。

·实际上发生的性侵案数量，估计远远高于以上数字。报告作者批评教会阻挠他进入其他天主教会机构，如教会学校、儿童养育院等进行调查。

·许多涉事的神父在不轨行为败露后，仅仅被调往其它教区工作。而教区的信众对其此前的前科完全不知情。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 “晚上好！” 当选新任教宗，方济各对圣彼得广场上等待的人们致以一句简单的问候：“晚安！”作为天主教廷的元首，他以此奠定了平实的行事基调。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 九人改革委员会 上任伊始，教宗方济各便成立了9名成员的大主教会议，对天主教廷进行组织结构和内容上的改革。主要精神是：教会不是以自身为目的，而是以传福音为宗旨。这也包括，梵蒂冈与普通信众要更加靠近。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 反对对弱势群体的冷漠 从非洲前往欧洲的途中葬身大海的移民，令方济各感到心痛。2013年夏天，教宗来到兰佩杜萨，当时已有数千人希望从那里进入欧洲大陆。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 谦卑的象征 维罗纳的一名神父把自己开了30年的这辆雷诺小轿车送给了教宗。据说，教宗很想用这辆小轿车，但安全人员不允许他这样做。方济各时常传讲“清贫教会”的理念。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 流行明星？ 甚至连非信徒都对教宗的平易近人予以认可，认为方济各与其前任、学术风格的本笃十六世大相径庭。上任10个月，方济各就成为首位登上“滚石”杂志的教宗。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 建立桥梁 在中非与哥伦比亚，方济各参与调停内战各方。在华盛顿与哈瓦那之间，教宗致力于推动关系冰期的结束。在美国与墨西哥之间，他呼吁特朗普不要建墙、要建桥。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 与其它宗教领袖会面 方济各希望建立跨教派、跨宗教的桥梁。他在耶路撒冷哭墙祷告，与大穆夫提会面。在开罗与科普特领袖以及大伊玛目会面。在缅甸他与佛教僧侣谈话，在哈瓦那与俄罗斯东正教领袖会面。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 临时证婚 2018年1月从智利去秘鲁的飞行途中，教宗方济各为一对机组人员临时证婚。他们之前表示打算结婚。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 神职人员性侵丑闻 智利的天主教会处境艰难，特别是性侵丑闻曝光之后。巴罗斯主教（图右）据称长期知情，但却保持沉默。方济各称这是对巴罗斯的诬蔑。后来，方济各对自己的这一表态道歉。但巴罗斯仍继续留任主教。

谦卑为本：教宗方济各上任五年 梵蒂冈内部的批评声 也有人指责方济各对教廷内部事务过于严厉，有人认为他的路线过于世俗化，还有人批评他的一些“姿态”是为了媒体效果。 作者: Jan D. Walter



批评者指出，尽管距离最早的性侵丑闻被曝光已经过去了将近10年，德国教会在改组有关等级制度方面行动迟缓，而正是这一制度导致性侵罪行长年被掩盖。其它一些教会出现大规模性侵丑闻的国家，如美国、智利和澳大利亚，都早已对有关人员开启刑事调查，虽然也有一些神职人员并未受到严厉处罚。

曾震惊德国的大规模性侵丑闻之一发生在柏林一所耶稣会学校。该校的两名神父在1970到1980年代对许多学生进行性侵。而去年被曝光的最新案件是，在享誉世界的雷根斯堡大教堂童声合唱团，曾有500多名男童遭到过性侵和体罚。退位教宗本笃十六世的哥哥格奥尔格·拉青格（Georg Ratzinger）1964年至1994年曾是该合唱团的负责人，但他坚称对侵害事件不知情。

叶宣/乐然（德新社、法新社）