 德国大麻合法化草案送审 反对声音不绝于耳 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2023

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德国大麻合法化草案送审 反对声音不绝于耳

一项允许人们合法使用和种植大麻的法律草案将提交至德国议会审议。不过，目前有不少反对大麻合法化的声音，不仅来自保守派的反对党，也来自联邦政府内部。

德国经常会有支持大麻合法化的集会

德国经常会有支持大麻合法化的集会

（德国之声中文网）德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）将于周三（8月16日）公布有争议的娱乐性大麻合法化草案。此前，德国内阁对此进行了讨论。

支持合法使用大麻的议员希望在今年就实现大麻合法化，但他们面临来自保守派的阻力。

新的法律草案包含哪些内容？

该法律草案规定，18岁以上的人持有不超过25克的大麻、以及种植不超过三株大麻供个人使用均属合法。

草案还规定，可以通过所谓的大麻俱乐部购买大麻。

不过，草案规定，大麻俱乐部内及其周边（周围250米以内）不得使用大麻产品。

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）8月16日就大麻合法化草案举行新闻会

德国卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）8月16日就大麻合法化草案举行新闻会

社民党议员："我们不需要这项法律"

在法案公布前，几位议员已经表达了他们对该法律草案的保留意见。这其中包括汉堡内政部长格罗特（Andy Grote），他来自德国总理肖尔茨所在的社民党（SPD）。

格罗特对北德广播NDR 说："如果有什么是我们不需要的，那就是这项法律。"

他表示，其他国家的经验表明，大麻合法化会导致大麻消费大幅增长，并带来各种风险和副作用。

对于娱乐性大麻合法化是否会像倡导者经常声称的那样导致黑市交易减少，格罗特也表示怀疑。他说："非法大麻因药劲更强、价格更低廉，恐怕仍会有很大需求，而且（合法化后）黑市和合法市场恐怕会混为一谈。"

格罗特还说，对大麻使用的监管将需要"一个全面的大麻监督官方机构"，以确保其所有规定得到遵守。

德國討論大麻合法化

反对党议员：政府可能因此损害儿童和青少年

一些联邦州的保守派议员也站出来，反对拟议中的大麻合法化法案。德国东部萨克森州的内政部长、反对党基民盟（CDU）的舒斯特（Armin Schuster）对"德国编辑部网络"（RND）说，这项法律将导致"彻底的失控"，并指责政府可能因此损害儿童和青少年的心理健康

该草案将在夏季休会后由德国议会下院（联邦议院）进行辩论，在辩论过程中可能会进行一些修改。

据德国卫生部称，议会上院（联邦参议院）也将对该法案进行讨论，不过，该法案的通过并不需要参议院的批准。

（德国基督教通讯社，德新社）

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