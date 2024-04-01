德国大麻今起正式合法化 柏林青年街头欢庆

（德国之声中文网）4月1日零点刚过，就开始有年轻人前往柏林市中心的地标建筑勃兰登堡门前庆祝大麻合法化法案生效。这场欢庆活动是由德国大麻协会(DHV)组织的，事先也在柏林警方进行了登记备案。协会成员普罗特克(Henry Plottke)在现场对德新社记者说：“我们终于可以展现自我，不再需要东躲西藏。”

除了携带和储存，新法案还规定成年人可以在公共场合吸食大麻。不过，这一新规也有限定条款：不得在少年儿童看得见的地方吸食大麻、不得在体育场所附近吸食大麻、不得在7点~20点之间的人行道或步行街区域吸食大麻。

再过三个月，也就是从今年7月1日起，德国的大麻特别俱乐部还可以限量种植、购买大麻，并拥有最多达500名的俱乐部成员。

不过，未成年人仍被严格禁止接触大麻。

堵不如疏？

德国并非首个推动大麻合法化的欧洲国家，葡萄牙、西班牙、瑞士、捷克、比利时、荷兰早已推行了类似法案。

德国卫生部长劳特巴赫(Karl Lauterbach)是大麻合法化的最主要推动者之一。他认为，此前严禁大麻的政策催生了毒品黑市生意，得不偿失。根据卫生部的调研数据，在大麻合法化法案生效前，就有大约400多万德国居民偶尔或经常吸食大麻，而且该数字在不断上升，甚至不少未成年人也加入了大麻吸食行列。

反对这部法案的也大有人在。不少医生团体指出，大麻吸食门槛降低会导致年轻人更容易接触到大麻；他们认为，大脑要到25岁才会真正发育成熟，放开大麻合法化会对年轻人的脑组织以及心理健康造成损害。

德国警察工会(GdP)在法案生效当天也再次表达了忧虑，工会副主席珀伊茨(Alexander Poitz)说，执勤警察在进行相应检查时会遇到不少困难：“我们的同事将会陷入和民众的冲突中，警民双方都面临不确定性。”

警察工会尤其担心，“不得在特定场所附近吸食大麻”的条款很难执行，因为该条文缺乏精确的定义。副主席珀伊茨说：“落实法案的负担落在了各州以及地方市县政府的肩头。联邦出台的规定，本应该由联邦政府出钱。”珀伊茨还呼吁尽快加强对警员的相关培训并增配相关设备。

（德新社、法新社等）

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