德国大陆集团面对纳粹时代“黑历史”

（德国之声中文网）德国汽车零部件供应商大陆集团本周发布了一份关于公司纳粹历史的全面报告，成为又一家直面自己"黑历史"的德国企业。
大陆集团委托了专门研究纳粹政权下企业发展史的史学家埃凯尔（Paul Erker），对公司历史上与纳粹之间的关系进行独立调查，查清当年公司如何从与纳粹的合作中获利，以及公司管理层的行为表现。埃凯尔称，这项调查研究得出了一份长达800页的报告，研究人员发现大陆公司曾是"纳粹政权的军备和战争经济体系中的一个支柱"。
大陆集团总裁德根哈特（Elmar Degenhart）表示，这项研究明确指出，"大陆公司曾是希特勒战争机器的一个重要组成部分"。
数千人被迫劳役
在纳粹执政时期，大陆公司是全世界最大的橡胶加工商，供应的产品包括汽车轮胎、汽车零部件，还有军靴的橡胶鞋底。令公司获益的不仅仅是为希特勒的军队生产鞋底，还有廉价的劳动力，包括德国在比利时占领区抓来的老百姓，以及法国和前苏联战俘。
和奥斯维辛一样，萨克森豪森集中营的大门上也有焊制的"劳动使人自由"字样
据信，在整个二战期间，共有约1万人被强制在大陆集团的工厂里做工，而且"劳动和生活条件恶劣"。战争接近尾声时，公司还将集中营的囚犯拉到工厂来劳动，这些囚犯"被剥削和虐待直至精疲力竭或者死亡"。
集中营内的鞋底测试
报告揭露的黑历史中，还有一个十分耸人听闻的部分，那就是大陆公司在柏林附近的萨克森豪森集中营（Sachsenhausen）测试橡胶鞋底。他们强迫囚犯穿上胶底鞋，每天在集中营内的空地上伴着纳粹军歌行进30到40公里--只要有人放慢脚步或者摔倒，就会被党卫军士兵处死。
该报告还显示，大陆公司"积极参与"了希特勒的战争行动，从纳粹军备政策中获益，并且在30年代将犹太人赶出工厂车间和公司管理层。
除了大陆集团之外，此前已经有不少德国知名企业对自己在纳粹时代扮演的不光彩角色进行过反省审视，其中包括大众、戴姆勒、德意志银行、奥迪以及食品业巨头欧特家博士（Dr. Oetker）。
雨涵/凝炼（法新社、德新社）
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细数德国纳粹政权受害者纪念馆
达豪集中营
达豪（Dachau）是纳粹德国时期所修建的第一批集中营，位于慕尼黑附近。希特勒上台几周后，那里就关押了第一批囚犯。达豪集中营为后来在第三帝国修建的其它集中营树立起榜样。虽然当时并不是按照死亡集中营来设计，但达豪杀害政治对手的数量超过其他任何一个集中营。
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纳粹党代会场文献中心
从1933年开始到二战结束，位于纽伦堡的党代会场一直是纳粹政权上演大型宣传活动的地方。在这块16.5平方公里的场地上，每年纳粹召开党代会期间都会举行最多有20万人参加的游行。会议大厅未能完工，它的一侧就是纳粹党代会场文献中心的所在地。
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“万湖会议”会址
柏林万湖（Wannsee）岸边的玛里尔别墅（Villa Marlier）被认为是犹太人大屠杀行动的策划中心之一。1942年1月20日，15名纳粹政府及党卫军成员在此探讨屠杀犹太人的细节。1992年，这座别墅变成了万湖会议纪念教育馆。
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贝尔根－贝尔森集中营
贝尔根－贝尔森(Bergen-Belsen)集中营一开始是关押战俘的集中营。在二战的最后几年，这里关押了许多其他集中营的病人。他们中的大部分不是被杀害，就是死于疾病。5万名死者中，有一个小姑娘的名字叫安妮·弗兰克（Anne Frank），后来公开的她的日记让全世界都记住了这个女孩的名字。
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德国抵抗运动纪念馆
柏林的本德勒勃劳克（Bendlerblock）是炸弹刺杀希特勒行动的指挥中心。这个行动最终未能获得成功。由史陶芬伯格（Graf Claus von Stauffenberg）上校等领导的抵抗运动小组于1944年7月20日刺杀希特勒未遂。刺杀行动的部分负责人在当天被枪决于本德勒勃劳克。今天，这里是纪念德国抵抗运动的地方。
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圣尼古拉纪念碑
在轰炸汉堡的过程中，英美军队的轰炸机向战略要地汉堡发起了一系列空袭。城市中心的圣尼古拉教堂被轰炸机飞行员当作地标式建筑，遭到严重损坏。1945年后，人们没有在这片废墟上重建教堂，这里也已成为欧洲空战受害者的纪念碑。
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哈达马尔“安乐死中心”
1941年，许多心理病患者和残疾人被害于黑森州的哈达马尔市。纳粹当局认为这些人“不配活着”，用注射毒药和毒气杀害了大约1万5千人。整个德国的受害者人数为大约7万人。今年的纪念馆中，保留着当年“安乐死中心”的房间和旁边埋葬许多受害者的墓地。
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泽劳高地纪念馆
1945年4月争夺泽劳高地的战役是苏联红军攻占柏林的前奏。这场二战期间在德国本土所进行的最大规模战役中，10万德军对垒10倍的苏联红军。德军4月19日战败后，通往柏林的大门被彻底打开。1945年11月27日，人们举行了泽劳高地纪念碑的揭幕仪式。
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犹太人大屠杀纪念碑
这里是纪念欧洲范围内600万名被屠杀犹太人的地方。建筑过程耗时两年，于2005年5月12日正式揭幕。位于德国议会大楼附近的这片碑林中有2711个大小不一的纪念碑。参观者可以自由的穿梭其中。他们的脚下是一座地下纪念展览馆。
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受迫害同性恋者纪念碑
受纳粹迫害同性恋者纪念碑从外形上参照了犹太人大屠杀纪念碑的样子。2008年5月27日，人们为坐落于柏林蒂尔加滕公园（Tiergarten）的这座纪念碑揭幕。人们可以通过玻璃看到纪念碑里面循环播放的同性之间互吻的影片。
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被害辛提人和罗姆人纪念碑
在德国国会大厦对面，最新落成的一个重要纪念馆于2012年对外开放。这个像公园一样的设施是纪念纳粹时期约50万名被杀害的辛提人和罗姆人的地方。在黑色的水潭中心，有一个三角形的石碑。这也是当年在押辛提人和罗姆人衣服上的标示。
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绊脚石
德国艺术家德姆尼希(Gunter Demnig)1990年开始了一个反思犹太人大屠杀的项目：在受害者生前居住地门口的路上嵌上这种用黄铜砖。上面刻着受害者的名字和死因。超过4万5千块“绊脚石”分布于德国和其他17个欧洲国家。这也构成了目前全世界最大的分散式犹太人大屠杀纪念馆。
作者: 任琛/Max Zander