德国大陆集团面对纳粹时代“黑历史”

（德国之声中文网）德国汽车零部件供应商大陆集团本周发布了一份关于公司纳粹历史的全面报告，成为又一家直面自己"黑历史"的德国企业。

大陆集团委托了专门研究纳粹政权下企业发展史的史学家埃凯尔（Paul Erker），对公司历史上与纳粹之间的关系进行独立调查，查清当年公司如何从与纳粹的合作中获利，以及公司管理层的行为表现。埃凯尔称，这项调查研究得出了一份长达800页的报告，研究人员发现大陆公司曾是"纳粹政权的军备和战争经济体系中的一个支柱"。

大陆集团总裁德根哈特（Elmar Degenhart）表示，这项研究明确指出，"大陆公司曾是希特勒战争机器的一个重要组成部分"。

数千人被迫劳役

在纳粹执政时期，大陆公司是全世界最大的橡胶加工商，供应的产品包括汽车轮胎、汽车零部件，还有军靴的橡胶鞋底。令公司获益的不仅仅是为希特勒的军队生产鞋底，还有廉价的劳动力，包括德国在比利时占领区抓来的老百姓，以及法国和前苏联战俘。

据信，在整个二战期间，共有约1万人被强制在大陆集团的工厂里做工，而且"劳动和生活条件恶劣"。战争接近尾声时，公司还将集中营的囚犯拉到工厂来劳动，这些囚犯"被剥削和虐待直至精疲力竭或者死亡"。

集中营内的鞋底测试

报告揭露的黑历史中，还有一个十分耸人听闻的部分，那就是大陆公司在柏林附近的萨克森豪森集中营（Sachsenhausen）测试橡胶鞋底。他们强迫囚犯穿上胶底鞋，每天在集中营内的空地上伴着纳粹军歌行进30到40公里--只要有人放慢脚步或者摔倒，就会被党卫军士兵处死。

该报告还显示，大陆公司"积极参与"了希特勒的战争行动，从纳粹军备政策中获益，并且在30年代将犹太人赶出工厂车间和公司管理层。

除了大陆集团之外，此前已经有不少德国知名企业对自己在纳粹时代扮演的不光彩角色进行过反省审视，其中包括大众、戴姆勒、德意志银行、奥迪以及食品业巨头欧特家博士（Dr. Oetker）。

雨涵/凝炼（法新社、德新社）

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