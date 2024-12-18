德国大选：绿党哈贝克拒绝与选项党魏德尔电视辩论

肖尔茨对阵默尔茨、哈贝克直面魏德尔--德国电视一台和二台计划安排这样两场电视辩论。但无论是哈贝克，还是魏德尔，都拒绝这样的安排。

（德国之声中文网）绿党总理候选人哈贝克不愿参加与选项党总理候选人魏德尔（Alice Weidel）的电视辩论。哈贝克的选战发言人向德国编辑部网络（RND）表示："我们从一开始就明确排除了这样一场对决的可能性，也已经表过态，不会接受这样的邀请。"

尽管如此，德国电视一台和二台仍发出了邀请，还发布了新闻稿。哈贝克的选战发言人批评说，距离大选两个月之际，两家公法电视台的这一做法干预了选战。

公法电台理由：联盟党民调领先

德国电视一台和二台想让总理肖尔茨（社民党）与联盟党总理候选人默尔茨（基民盟）同台辩论，时间是2月9日。据《每日镜报》报道，两家电视台给出的理由是，默尔茨所在的联盟党目前在民调中明显领先于所有其它政党。默尔茨是现任总理肖尔茨"最有希望获胜的"挑战者。

此外，德国电视一台和二台希望哈贝克和魏德尔二人同台辩论，因此发出了邀请函。

肖尔茨、默尔茨同台辩论？——哈贝克选战发言人有不同意见 图像来源: Felix Zahn/photothek/picture alliance

哈贝克发言人暗示：为何不是三人同台

哈贝克的选战发言人呼吁德国电视一台和二台重新考虑一下计划，并流露出哈贝克想要与肖尔茨和默尔茨同台辩论的意向。这位发言人称，鉴于哈贝克的民调支持率如此之好，没有人能预测大选当天的结果如何。"提醒一下：2021年大选前的同一时间点，社民党的民调远远落后，可电视一台二台仍从一开始就计划进行三人电视辩论。"

2021年9月的大选前，共进行过三场电视辩论，不过不是二人同台，而是三人同台：肖尔茨、绿党总理候选人贝尔博克和基民盟候选人拉舍特。当时除德国电视一台、二台外，私有的RTL和ProSiebenSat.1也举行了电视辩论。

魏德尔也反对

选项党首魏德尔也批评电视一台和二台的计划。她的一名发言人向《图片报》表示，选项党作为目前民调结果第二好的政党，又被安排进无足轻重的辩论组合里，"我们将审核这是否违法"。

今年的大选前，除德国电视一台和二台外，私有电视台RTL也邀请了肖尔茨和默尔茨电视辩论，时间是2月16日。至于其它政党总理候选人，该电视台表示还在考虑如何安排。

（德新社、天主教通讯社、福音新教通讯社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。