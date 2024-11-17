德国大选：社交媒体将扮演什么角色？

特朗普赢得美国大选后，德国也将于2月23日举行新的联邦选举。人们开始担忧社交媒体在政党竞选中扮演的角色。

（德国之声中文网）德国传统政党领导人显然对民粹主义政党的崛起感到不安。

德国极右翼政党选项党（AfD）在最近图林根州和萨克森州的州会议选举中赢得了超过30%的选票，这部分归功于该党在TikTok上成功吸引了首投族。

奥地利因斯布鲁克大学的互联网监管和媒体法专家马提亚斯·克特曼（Matthias Kettemann）在接受德国之声采访时说，无法准确评估社交媒体在塑造公众舆论和更广泛的民主决策过程中的影响。然而，可以确定的是，越来越多的人使用社交媒体，并且整体趋势呈现出两极化的发展。

他说，"极右翼和极左翼政党在社交媒体上的表现往往更好，因为他们通常能够讲述简单化的故事，这些故事更容易通过平台的放大式算法激发互动。"

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马斯克称德国政党领袖"傻瓜"

观察人士还对全球首富、X平台（原推特）的首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）日益增长的影响力表示担忧。马斯克可以说是特朗普竞选活动中最大的盟友。

在德国执政联盟政府于11月6日解体后，马斯克多次将德国中左翼政党领导人称为"傻瓜"。

与此同时，德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）在中断使用推特（X）六年后意外重返该平台，表示不能将此平台拱手让给"喧嚣人士民粹主义者"。

德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克（Robert Habeck）在中断使用推特（X）六年后意外重返该平台，表示不能将此平台拱手让给"喧嚣人士民粹主义者"。 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

抹黑战取代政策辩论

"最重要的问题是来自高层的虚假信息，"慕尼黑路德维希-马克西米利安大学的数字和政治传播专家约尔格·哈斯勒（Jörg Hassler）表示。他认为，政治领导人现在更多地集中于对竞争对手进行人身攻击，或讨论选举日期等次要问题。

在周三的一次联邦议院辩论中，中右翼基民盟（CDU）领导人弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）对网上流传的关于他的人工智能生成的假视频表达了愤怒。他说，"这些视频发布出来，还被社民党（SPD）议员转发，这为你们在准备进行的德国大选活动定下了基调。"

"重要的问题应该是经济表现如何，人民能否获得福祉等问题，但政治人物们似乎对此并不感兴趣。"克特曼告诉德国之声。

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社交媒体：丑事传千里

虽然来自美国的这些竞选手段在德国受到数据保护法和政党融资法律的严格限制，但社交媒体已成为混合媒体生态系统的重要组成部分，信息在社交媒体和传统媒体之间循环传播。

"你无法通过社交媒体赢得选举，但你可能会因为它失去选举。"哈斯勒表示。他提到，2021年联邦选举中作为基民盟总理候选人参选的阿明·拉舍特（Armin Laschet）因被拍摄到在访问洪灾现场时发笑而竞选失败。当时此事件在X平台（推特）上引发愤怒，贴上标签"#laschetlacht"（#拉舍特笑了）迅速传播。

据路透新闻研究所年度调查显示，2022年首次有更多德国公民表示主要通过在线平台而不是电视获取新闻。根据德广联（ARD）和德国电视二台（ZDF） 2024年的媒体研究，仅7%的德国人经常使用X，而Instagram占37%，Facebook占33%，TikTok占18%。

2021年联邦选举中作为基民盟总理候选人参选的阿明·拉舍特（Armin Laschet）因被拍摄到在访问洪灾现场时发笑而竞选失败。 图像来源: Marius Becker/dpa/picture alliance

"机器人农场"和"暗黑选战"

克特曼指出，在即将到来的德国联邦选举中，另一个重要的影响因素将是来自外国势力的虚假信息操作，例如通过Telegram和WhatsApp等应用平台上的"机器人农场"和"暗黑选战"推动某些叙事。德国的民粹主义政党选项党和莎拉·瓦根克内希特联盟（BSW）一直在亲俄、社会保守、反移民、反气候保护的平台开展活动。

"例如，我们知道俄罗斯更偏爱德国的某些政党。他们希望加剧德国社会内部的两极化，这是我们在联邦议院选举前需要特别警惕的威胁。"哈斯勒对德国之声表示。

"我们必须参与这场战斗"

欧盟通过的《数字服务法》（DSA）为规范社交媒体和数字市场制定了一套全面的法律，旨在防止非法和有害的在线活动以及虚假信息的传播。

欧盟监管机构在7月发布的初步调查结果中发现，X违反了DSA，指出其蓝标认证系统"误导用户"，平台未遵守"广告透明度要求"，也未向研究人员提供其公共数据。

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克特曼表示，挑战在于如何实施这些法律，无论如何都无法赶在2024年2月的德国联邦选举前实现调整。他表示，"一些平台，如X，似乎根本不配合欧盟的规则，因此将这些平台与民主价值观和欧盟规则协调一致将是一项艰巨的任务。"

克特曼还担心，未来可能会更加困难，因为马斯克在美国政策制定中的角色正在扩大。在美国当选副总统万斯（JD Vance）本周暗示，如果欧盟试图监管X，美国可能会退出北约后，这种担忧尤为突出。

随着越来越多的选民，尤其是年轻选民，通过社交媒体了解政治和时局，克特曼敦促传统政党加大在社交媒体平台上的活动力度，因为他们不应再次将阵地拱手让给虚假信息传播者。他说，"我们必须参与这场战斗。"

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