德国大选热门话题：乌克兰难民福利过多？

来到德国的乌克兰难民应该获得标准失业救济金即“公民收入”，还是金额较低的寻求庇护者福利？较高的社会福利是否妨碍了他们融入就业市场？这成为即将举行的大选中的热门话题。

（德国之声中文网）德国中右翼政党联盟基民盟/基社盟（CDU/CSU）目前在民调中领先，预计将在明年2月23日的大选中获胜。他们计划削减社会福利，推动德国550万长期失业者中的更多人重返劳动力市场。

他们还公开质疑乌克兰难民是否应该获得标准失业救济金，即"公民收入"（Bürgergeld），而不是较低的寻求庇护者福利。在俄罗斯全面入侵乌克兰后，根据欧盟理事会的紧急保护指令，乌克兰难民抵达德国之后，无需遵循常规的庇护程序即可获得临时居留身份，并有资格享受完整的社会福利。

基社盟的斯特凡·施特拉克（Stephan Stracke），即基民盟/基社盟议会党团的社会政策发言人，告诉德国之声，尽管任何逃离"战争和暴力"的人都有权获得保护，但"这并不意味着他们必须自动获得德国的公民收入"。施特拉克认为，新来的乌克兰战争难民应该"首先"领取寻求庇护者的福利。

2022年，基民盟主席弗里默尔茨讽刺乌克兰难民“福利旅游”论引发广泛的愤怒，他因此公开道歉。 图像来源: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka

社会福利妨碍就业？

目前，德国有大约120万乌克兰难民，根据联邦就业局的划分，其中约53万人有资格工作并领取公民收入（截至2024年5月）。这意味着他们每月可以领取563欧元的失业救济金，此外还由国家支付房租和供暖费用；儿童则根据不同年龄获得额外津贴--在德国的乌克兰难民中大约有36万名儿童。如果按照施特拉克的提议，将乌克兰难民的福利改为寻求庇护者福利，他们每月只能领取460欧元。

这是基民盟计划在上台后进行公民收入制度全面改革的一部分，其中包括对拒绝工作者进行更严厉制裁，以及更频繁的强制性访谈。

德国保守派对乌克兰难民的严厉态度并不新鲜：两年前，基民盟主席弗里德里希·默尔茨（Friedrich Merz），即预计将会成为德国下届政府总理的领导人，就曾质疑乌克兰难民对保护的需求。他在2022年接受《图片报》电视台采访时表示，"我们现在正经历一种形式的福利旅游：到德国，回乌克兰；再到德国，再回乌克兰。"此言论引发了广泛的愤怒。

基辅屡遭俄罗斯火箭弹袭击（摄于2024年3月25日） 图像来源: Gleb Garanich/REUTERS

乌克兰难民的就业情况

根据德国就业研究所（IAB）最近更新的一项研究，德国在将乌克兰难民融入就业市场方面面临困难，至少相比其他国家来说是这样，但情况正在改善。

截至今年3月，仅有27%的乌克兰难民在德国找到工作，而在立陶宛这一比例为57%，丹麦为53%；但这一比例仍高于挪威、西班牙和芬兰的20%左右。与此同时，为儿童和学生找到托儿和教育机会变得越来越困难。

德国右翼政党如基民盟和极右翼的德国选项党（AfD）认为，大量难民依靠社会福利生活，部分原因在于他们收到的救济金过多。施特拉克表示："德国显然在让乌克兰难民就业方面不太成功。其他欧洲国家做得更好。因此，我们在德国必须更加注重支持和激励人们找工作的原则。"

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工作资格的认证

然而，IAB的研究也显示，在所有欧洲国家，乌克兰难民就业的比例都在稳步上升，并且几乎没有证据表明社会福利金额与就业率之间存在关联。IAB指出，比福利金额更重要的因素是语言障碍和低薪行业的劳动力需求--在这些行业中更容易找到工作。

位于柏林的非政府组织Vitsche的执行董事伊琳娜·舒利基娜（Iryna Shulikina）表示，乌克兰难民在德国找工作面临多种障碍，尤其是繁琐的官僚程序。根据IAB的数据，大约72%的乌克兰难民拥有大学学位或职业资格，这一比例高于其他难民群体和德国就业人口的总体水平。

"当他们来到这里时，他们面临着让自己的文凭得到认可的困难，"舒利基娜说。她举例说，尽管德国面临医疗工作者短缺问题，但她与一些乌克兰医疗工作者交谈得知，他们需要两年半的时间才能达到可以工作的阶段，包括工作申请、文件和资格的认证、必要的测试以及语言学习。"这真的是一个挑战，"她说。

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竞选推动的热门话题

是否能改变乌克兰难民的福利条件，还将取决于一个可能由基民盟领导的政府的联合执政伙伴：中左翼的社民党（SPD）不太愿意打压社会福利领取者，而自民党（FDP）的领导成员则已表达对重新分类乌克兰战争难民的支持（尽管该党议会党团未向德国之声明确表态）。

舒利基娜认为，目前围绕公民收入的政治辩论主要因为竞选活动，并且她不接受公民收入使乌克兰难民赖在家中的论点。

"我认识的所有与就业中心打交道的难民都在尽一切可能结束这种关系，"她说，"这种经历非常羞辱和恼人。你非常依赖别人，不能被平等看待--每花一分钱都要被问及如何花、何时花。我不认为有很多人愿意领取公民收入。"

德国乌克兰人中央委员会（ZVUD）主席柳德米拉·姆洛什（Lyudmyla Mlosch）表示，她在德国认识的许多乌克兰难民根本不想留在这里。"我认识很多人，他们梦想着回家，但他们没有家--他们失去了一切，"姆洛什说，"他们当然需要支持。"

但姆洛什也承认，有些乌克兰难民比其他人更为绝望。例如，来自东部持续遭受俄罗斯轰炸地区的人们，以及年长者、病人或没有储蓄的人更需要国家的帮助。"不需要把所有人都放在一个类别里。年轻人如果能够工作，我可以承认，他们的福利可以减少，"她说。

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