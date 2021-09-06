德国大选年，自民党绿党获捐最多

（德国之声中文网）德国联邦议院有专门机构统计对政党的捐款。根据这份超过5万欧元的单份捐款统计表，截止到目前，自民党总共收到370万欧元，绿党紧随其后，获捐340万欧元。排在第3位的是得到280万欧元捐款的联盟党。

就最大单笔捐款而言，绿党曾一次性获得荷兰媒体企业家舒尔曼（Steven Schuurman）125万捐款，由此名列单笔捐款排名榜榜首。上周二（9月7日）绿党发言人在回答德新社提问时证实了这笔捐款已经入账，“这是绿党迄今为止收到数额最大的单笔捐款”。绿党发言人表示，这笔资金将用于本次竞选，专款专用。

谈到这笔捐款的金主时，绿党发言人说，捐款人积极投入各项社会政治活动，其重点是保护气候以及维护生物的多样性。他提到，舒尔曼对绿党强调，他希望用这笔资金推动德国和欧洲的气候保护事业。

舒曼在接受《商报》采访时说，绿党比联盟党和社民党都更好地意识到必须对“人类的重任”气候保护做出回应。

本月初，绿党还受到另一笔高额捐款：房地产开发商歇尔斯（Sebastian Schels）为绿党汇去25万欧元捐款。而本月，自民党也收到两笔10万欧元捐款。

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