 德国大选年，自民党绿党获捐最多 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国大选年，自民党绿党获捐最多

在今年大选年里，各党争取到的捐款情形怎样？据《星期日世界报》的消息，今年年初以来，收到捐款最多的政党是自民党和绿党。

Wahlplakate Bundestagswahl 2021

（德国之声中文网）德国联邦议院有专门机构统计对政党的捐款。根据这份超过5万欧元的单份捐款统计表，截止到目前，自民党总共收到370万欧元，绿党紧随其后，获捐340万欧元。排在第3位的是得到280万欧元捐款的联盟党。

就最大单笔捐款而言，绿党曾一次性获得荷兰媒体企业家舒尔曼（Steven Schuurman）125万捐款，由此名列单笔捐款排名榜榜首。上周二（9月7日）绿党发言人在回答德新社提问时证实了这笔捐款已经入账，“这是绿党迄今为止收到数额最大的单笔捐款”。绿党发言人表示，这笔资金将用于本次竞选，专款专用。

谈到这笔捐款的金主时，绿党发言人说，捐款人积极投入各项社会政治活动，其重点是保护气候以及维护生物的多样性。他提到，舒尔曼对绿党强调，他希望用这笔资金推动德国和欧洲的气候保护事业。

舒曼在接受《商报》采访时说，绿党比联盟党和社民党都更好地意识到必须对“人类的重任”气候保护做出回应。

本月初，绿党还受到另一笔高额捐款：房地产开发商歇尔斯（Sebastian Schels）为绿党汇去25万欧元捐款。而本月，自民党也收到两笔10万欧元捐款。

观看视频 01:59

竞选活动是如何筹资的？

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。

相关内容

竞选活动是如何筹资的？ 06.09.2021

竞选耗费大笔资金。各政党有哪些竞选开销？它们的竞选资金又是从何而来的？

02.03.2020, USA, New York: Die Wall Street in New York. An der Wall Street waren die Anleger am 03.03.2020 wieder in die Defensive gegangen - trotz einer überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank. Der Dow Jones Industrial hatte nach dem Schluss am deutschen Aktienmarkt stark nachgegeben. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch das neue Coronavirus hatte die Federal Reserve den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang ihr damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

华尔街选择放弃特朗普 转为支持拜登 31.10.2020

共和党长期以来一直受到投资者的青睐，美国总统特朗普却输掉了这项优势，而现在拜登受惠，这也反映在了财政捐款上。

Dakar, 3.3.021***Workers start to un-wrap boxes containing Oxford/AstraZeneca vaccines donated to Senegal by the Covax global Covid-19 vaccination program are seen as they are unloaded in Dakar on March 3, 2021. - Covax is a global scheme to procure and distribute inoculations for free, as the world races to contain the pandemic. (Photo by JOHN WESSELS / AFP) (Photo by JOHN WESSELS/AFP via Getty Images)

事实核查：南半球新冠疫苗接种进展缓慢原因何在？ 12.08.2021

在接受德国之声专访时，社民党籍联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）称，国际组织和相关国家自身缺乏协调是南半球疫苗接种运动迄今进展不快的最大原因。是这样的吗？我们不妨对这位下届总理候选人的说法作一次事实核查。

广告

媒体看中国

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

德语媒体：中美关系“政冷经热”

美国总统拜登与中国领导人习近平时隔7个月本周再度通话。德国《商报》评论称，美中如今“政冷经热”，但政治及经济的二元性到某个时间点将不可行，拜登是时候该提出一套对华战略。  