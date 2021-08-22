 德国大选在即 “星期五为未来”全球示威 | 科技环境 | DW | 24.09.2021

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科技环境

德国大选在即 “星期五为未来”全球示威

这是一次全球罢课行动。仅德国就有数百个地区的中小学生参加，——联邦议会大选在即，“星期五为未来”运动意欲加大对政界和社会的压力。德国教师协会批评学生因此不去上课。

Deutschland Berlin | Fridays for Future | Greta Thunberg

通贝里9月24日参加柏林的星期五为未来抗议活动

（德国之声中文网）以“一切为了气候”为宗旨，成千上万年轻人和气候保护运动的支持者涌上街头举行全球性示威游行，仅德国就有 450 多个举行地点。    

打着写有“我们年轻，需要世界”等字样的横幅，以年轻人为主的“星期五为未来”运动要再度强调“气候危机是本世纪最大问题”，以及 “阻止全球变暖造成不可逆转损害的时间不多了”。这是自 2019 年以来该运动发起的第八个全球行动日。  

活动人士们的核心要求是，增加气候保护措施，将全球增温限制在 1.5 摄氏度以内。这是国际社会在 2015 年巴黎气候协定确认的目标。  

数年来，德国一再未能实现协议规定的减排目标。气候保护运动指望经由在联邦选举即将举行之际的这一大规模罢课行动，增加对各方的压力，采取行动有效应对气候危机。  

Berlin Fridays for Future Proteste

柏林的“星期五为未来”抗议集会现场

 “无一政党制定1.5摄氏度纲领”  

  “星期五为未来德国”组织在推特上呼吁举行示威抗议，并指出，本周四晚，各党首席候选人的电视辩论再度表明，“各党派虽都把1.5 度的目标挂在嘴上，但无一党派制定了 1.5 度纲领。”   

活动人士、“星期五为未来”德国分部负责人诺伊鲍尔（Luisa Neubauer ）指出，“政党们未能严肃看待气候灾难”。考虑到必要的气候保护措施，下一个立法期”不是简单的４年政治“，此间做出的决定将影响“未来数十年”。 

诺伊鲍尔表示，在德国，必须更快关闭燃煤电厂。她强调， “2021 年，政界也无视科学警告，但它无法忽视大街上的我们。”   

Deutschland Hamburg | Fridays for Future Klimamonstration - Klimaaktivistin Luisa Neubauer

“星期五为未来”德国分部负责人诺伊鲍尔（Luisa Neubauer ）

据“星期五为未来”运动报道，环保团体和教会等民间社会组织也加入了抗议活动。此外，预计还有4000多家企业参加。   

德国组织者期待在汉堡、弗莱堡、科隆和柏林行成大规模声势。据警方称，在首都，约有2万人登记在政府区示威，其中就有运动发起者、瑞典人通贝里。  

在柏林公开露面前，通贝里强调指出，“气候危机无法仅由政党政治解决。我们不能仅投票支持转变，我们还必须是积极的民主公民，走上街头并要求采取措施。” 

教师协会敦促遵守上学义务 

德国教师协会警告说，不能以支持气候罢工一类政治行动取代上学义务。协会主席麦丁格尔（Heinz-Peter Meidinger） 在媒体上表示，此现象危及对学校正常运行负责的国家政治中立。他指出，“学校不得在被允许的‘好的’和不被允许的‘坏的’行为之间作取舍”　，否则，涉及反全球饥饿、反“外国渗透”或要求解放巴勒斯坦的示威活动，也会出现是否应允许学生辍学这一问题。 

“星期五为未来”运动两年多前问世。以瑞典人通贝里为榜样，全球范围出现罢课现象，警示阻止地球变暖导致不可逆转损害的时间已经不多。组织者方面称，2019 年 9 月，气候示威活动在世界各地吸引了大量民众参与，仅在德国，示威者就达 140 万。 

  

（德新社，法新社） 

  

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