德国大选后 商界如何与专制中国打交道?

(德国之声中文网) 绿党议员特里廷(Jürgen Trittin)在这场由德国联邦工业联合会组织(BDI)的研讨会上指出，在面对中国时，德国"以贸易促转变"的对外经济政策，已经宣告失败："贸易额在增长，但是转变非但没有发生，中国在许多方面还出现了倒退。"特里廷认为，德国亟需一套全新的贸易政策，来适应中国问题的挑战。"否则我们就会面临在中国市场和美国市场之间选边站的局面，这会让我们付出高昂的代价。"

执政联盟的社民党议员施密德(Nils Schmid)并不完全认同"以贸易促转变政策失败"的观点。他认为，该政策早年间对苏联起到了不小的成效，对改革开放早期的中国也发挥了巨大的影响力，因此并不能否定该政策。"然而，这一政策现在却失灵了。"

另一名执政党议员、基民盟的哈尔特(Jürgen Hardt)则认为，放弃"以贸易促转变"、转而高举制裁大棒，并不一定能取得比现在更大的成果。哈尔特说，中共政权与中国民众之间"以经济繁荣换取服从专制"的契约依然存在，"而只有在中国外贸持续强劲的情况下，这一契约才能得以维持。"他认为，正是由于德中之间的紧密经济联系，让德国政界依然对中国当局具备一定的影响力。

和自由民主国家结盟对抗中国?

在哈尔特眼里，经济领域的中国威胁主要来自另外一个方面：西方国家的贸易政策主要考虑经济上的可行性，即便是大规模的政府补贴计划，也必须要经过议会的激烈争论；反观中国，当局可以用行政力量无视经济上的可行性，直接出台大规模的补贴，从而去实现长期的国家战略。"中国在5G领域的大规模研发投入、对相关企业的大力扶持就是例证，其结果就是物廉价美能打败任何对手，而这只是因为中国想要占领这个市场，并非因为这样做能给股东带来多大的利润。"哈尔特建议，欧盟应当和尽可能多的贸易伙伴签订涵盖人权、环境、劳工规范的贸易协定，"一旦形成了相当的规模，中国这样的专制国家就不得不考虑也同样加入进来，遵守我们制订的规则"。

自民党议员维泽(Sandra Weeser)也有类似的看法。她说，德国或者欧洲和加拿大、南美等贸易伙伴谈判贸易协定时，可以采用模块化的方法，而非追求一步实现高标准，从而降低贸易协定签署的阻力。"否则我们就会把那些国家都推向专制中国的怀抱，这种道义上的责任我们可承担不起。"

社民党的施密德则有些担忧地指出，哈尔特、维泽所提到的"降低自由民主国家之间的贸易壁垒"，其实际操作的难度也并不小。"如今没有人会认为，能够和当前美国政府以及美国国会达成一份重量级的贸易协定。不再是我们欧洲人不愿和美国签协定，而是美国人不愿意。"他呼吁，德国社会各界应该更加重视"欧洲自主性"的战略价值，而不是像以往那样一味地强调跨大西洋关系；在这一基础上，进一步聚焦与中国打交道时的"对等问题"。

主持这场研讨会的德国工业联合会(BDI)随后向收看直播的观众发起了提问：德国是否应当和专制国家也签署贸易协定以加强经济合作？在投票的数十名观众中，赞同票略微过半。

对此，绿党议员特里廷指出，当今世界的许多问题，若要寻求解决方案，都不可能撇开中国与美国中的任何一个，"这既包括气候保护、可持续发展，也包括全球脱贫这样的议题。"

担任此次研讨会主持角色的德国联邦工业联合会(BDI), 是36个工业行业协会组成的经济政策性总会。联合会的职责是维护及促进其关联工业行业的所有共同利益，也是德国工业界最为重要的议会外游说组织。尽管其提议并不总是直接转化成为政策，但具有很重要的影响力。就在几天前，该组织呼吁欧洲企业在和中国做生意时，必须要"认清不可逾越的红线"，其中包括强制劳动和使用童工。该组织主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)说："谁想继续享有(欧盟的)自由市场准入，谁就必须遵守基本的规则，同样地开放本国市场。"此外，在2019年，该组织赶在欧盟官方之前，率先将中国定义为"体制竞争对手"，指出"在我们的自由，开放和社会福利市场经济体系和中国的国家主导经济体系之间，一场制度竞争正在展开。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。