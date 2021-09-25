 德国大选后，退下来的默克尔做什么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2021

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时政风云

德国大选后，退下来的默克尔做什么？

9 月 26 日，德国将选出新一届联邦议院。现任总理默克尔不再参选，她要退休了。此后岁月里，她会做什么呢？ 

CDU Angela Merkel Symbolbild Abschied

（德国之声中文网）默克尔爱煮土豆汤、烤梅子蛋糕。然而，短期内，她似乎抽不出空来做这些典型的德国秋季菜肴。对这位现总理来说，9 月 26 日之夜还不是结束。她仍将继续担任看守总理直到新届政府成立。新近，她强调， “我将继续任职，直到最后一天。” 

数十年来，联邦总理和新内阁一般都在大选投票结束后的5到6周内宣誓就职。不过， 2017 年，新的联合政府在大选结束5个半月后方出炉。因此，完全可能出现这样的情况：默克尔将超越她的政治养父赫尔穆特·科尔（Helmut Kohl ）成为德意志联邦共和国在职时间最长的政府首脑。科尔的任期总天数是 5870 天， 1998 年结束。要打破这一纪录，默克尔须任职至 2021 年 12 月 17 日。  

Guido Westerwelle, Ex-Außenminister FDP - 80. Geburtstag Helmut Kohl

科尔（在座者）任联邦总理 5870 天。默克尔紧追其后 

看书，小憩片刻  

今年7 月，在访问华盛顿期间，默克尔曾被问及她退休后的打算。迄今，在其他场合下，她对此避而不谈。不过，这一次她倒是说了，她想先休息一段时间，届时不会接受任何邀请。她说，必须意识到，自己以前的任务“现在要由他人接手啦”。紧接着，她补上一句：“我想，这会让我非常喜欢”。   

默克尔说，在重新赢得的空闲时间里，她会思考自己“真正感兴趣的是什么”。过去16 年里，她几乎没时间做这一思考。这位刚获得约翰斯·霍普金斯大学荣誉博士学位的女总理面带笑意补充说：“那时，我会尝试阅读一些东西，末了，眼睛会合上，因为累啦，那我就睡会儿，然后，再看看，我会在哪儿出现。” 

Deutschland | Templin | Ferienhaus Merkel in Hohenwalde

默克尔最想在自己位于勃兰登堡的住房里轻松度日。然而，她会从柏林搬去那里？  

《默克尔小姐》   

  一名摄影艺术家和一位犯罪小说作家却已替她设想了未来。米厄（Andreas Mühe）拍摄了一系列显得平静、孤单的默克尔替身的照片，并将其变成了展览。作家萨菲尔（David Safier）则相信，若无繁忙的日程安排，默克尔肯定会很快感觉无聊。  

在萨菲尔的幽默惊悚小说《默克尔小姐》里，搬到以前在勃兰登堡的度假屋后，这位前总理并不满足于宁静的乡间生活——难道只是漫游和烤蛋糕？萨菲尔改编阿加莎·克里斯蒂 (Agatha Christie) 的英国犯罪小说《马普尔小姐》，让默克尔撞上一起谋杀案，并热情投入调查。   

Literaturdienst - Miss Merkel von David Safier

默克尔的养老金也能从环境部长任期起算 

退休金有保障 

小说蛮有情趣。然而，先前的那个提问是有道理的：一个数十年里日理万机、肩负重大职责之人，能在一夜之间就完全放松？新近，默克尔在柏林表示， “一旦不再拥有，便会生出若有所失之感。”  

7 月 17 日，默克尔年届67。经济上，她无需担心。作为联邦总理，她月薪25000 欧元。此外，作为联邦议院成员，她有权获得略高于10000 欧元的收入。她任联邦议员逾30年。卸任后，默克尔将能继续获得3个月薪水，然后，领取原薪一半，作为过渡津贴，时间最长为21 个月。 

Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

默克尔的养老金也能从环境部长任期起算 

至于随后的退休金，她作为总理、部长和联邦议员所获得的各种退休金权利将一并计算。默克尔将因任公职很长时间这一事实而受益。精确到5 个(!)小数位的计算基数源于1953 年起生效的《联邦部长法》。至少在任职4年后，联邦总理有权获得原工资的 27.74%。任期每增加一年，权利增加 2.39167%，最高为 71.75%。 

如此，默克尔未来每月养老金约为15000 欧元。她还将有权获得个人保护和带司机的公家汽车，直至生命结束。联邦议院内还将为她保留一个办公室，内设办公室主任、两名秘书和一名撰稿人。 

不排除第二生涯   

根据法律，前政府雇员必须严守机密。然而，即便不允许随意表态，他们在经济界广受欢迎，作为顾问，原因便在于他们所拥有的广泛政治人脉。默克尔的若干前任就进入了商界。1982 年起，赫尔穆特·施密特（Helmut Schmidt ）担任《时代周报》出版人。他是一位很受欢迎的演说家。在2012 年的一次采访中，这位前总理透露：“我定下规矩，一次演讲的收费不得低于15000 美元。”  

Helmut Schmidt

施密特一直是备受欢迎的政治嘉宾和演说家，直到 2015 年去世  

  

前总理科尔和格哈德·施罗德（Gerhard Schröder）比施密特更知道如何将自己的政治经历和名声化为现金。科尔创办了一家政治与战略咨询公司，任说客和顾问，收入颇丰。  

施罗德现象 

2005 年离开总理府后仅数月，施罗德便入伙俄罗斯天然气工业股份公司旗下的北溪管道公司，给他带来不少麻烦。还在总理任职期间，施罗德就已经力推相关天然气管道项目。    

Deutschland Gerhard Schröder und Wladimir Putin und in Hannover

俩人融洽相处：施罗德与普京，2004 年 4 月  

同时，法律规定，前政府成员在转行前必须向总理府请示，以确认其未来工作是否会“对公共利益产生不利影响”。一伦理委员会对政府提供咨询。若有疑问，政府可强制要求将等待期延长至 18 个月。  

默克尔丈夫暂时还继续在柏林工作 

默克尔将寻求新职业还是荣誉职务？对此，她迄今尚无任何表态。若信她，则她连想都没想过，因为，她目前要处理的事情实在太多。她最近有如下说法： “所以，现在几乎没有时间或空间来考虑此后的时间，不过，这样的时间会来的。”  

Bayreuther Festspiele 2021 | Eröffnung

与往年一样，2021 年，默克尔和丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）拜访了拜罗伊特的理查德·瓦格纳音乐节 

至少，她暂时有可能留在柏林。她丈夫，量子化学家绍尔尚未考虑歇手。作为柏林洪堡大学教授，72 岁的他虽本已退休，但延长了作为高级研究员的合同，先是到 2022 年。 

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