德国大选中的拿来主义

（德国之声中文网）德国大选进入最后的冲刺阶段，让我们来看看主要参选政党都从其他国家借鉴了哪些政策主张。

基民盟学丹麦--让长期失业者做社区服务

联盟党的总理候选人拉舍特民调支持率降至历史低点。基民盟的一些代表在9月初提出了巩固保守派基本盘的新想法。

萨克森-安哈尔特州的基民盟领导人舒尔茨（Sven Schulze）告诉《图片报》，该党正在考虑主张强制长期失业者从事社区工作，比如清扫街道上的垃圾和树叶。

这个想法得到其他一些保守派领袖人物的支持，其中包括柏林基民盟议会党团领袖德雷格(Burkard Dregger) ，以及基民盟姊妹党基社盟（CSU）的国内政策发言人库弗（Michael Kuffer）。

这项政策显然是从丹麦政府那里学来的。丹麦政府推出这样的举措，理由是它可以帮助移民融入劳动力市场。不过，这项政策在丹麦饱受争议。

社民党学瑞典--养老金改革

民调处于领先地位的社民党经常谈到养老金改革这个不时髦但很重要的问题。长期以来，瑞典的养老金模式被认为受到德国政治人物的青睐。

这个模式和德国的养老金政策类似，合并了公共养老金和私人养老金。关键的区别在于，瑞典建立了职业养老金公共账户，是企业根据每名劳动者的工资强制性投资到金融市场的确定供款。

不出所料，这一主张得到支持自由市场的自民党（FDP）的赞同。同时，社民党还从瑞典模式中发现了更多值得学习的东西。

绿党学法国--BPA禁令

也许令人惊讶的是，在禁止有毒化学品方面，德国落后于诸多邻国。双酚A（BPA）被用于许多塑料产品，包括食品容器，带来降低精子质量和哮喘等健康隐患。人们还发现，双酚A在进入生态系统后，会扰乱鱼类的生育能力。

美国食品和药物管理局（FDA）禁止使用双酚A来制造婴儿奶瓶。欧盟已将双酚A列为 "高度关注的物质"，而法国自2015年起禁止使用双酚A。绿党的竞选宣言中以法国为例，主张在此问题上保护消费者。

自民党学美国和加拿大--数字化教学计划

自民党（FDP）将德国的数字化改革作为其主要政策宣传。公平地说，其他政党都承认德国数字基础设施糟糕。但是，自民党的雄心勃勃，计划将数字化引入整个教育系统。

通过数字技术改善教学方法

这个计划被称为 "学习分析"，也就是利用大数据优化学习环境，已经广泛使用于美国和中国。自民党在竞选宣言中说："人工智能为儿童和青年的个性化学习和教学提供了可能性。"也许考虑到德国人对隐私的敏感性，该宣言补充说，这当然必须在严格的数据保护下进行。

自民党对加拿大和澳大利用的积分制移民系统也非常感兴趣。在过去20年里，德国许多政治人物都对这种模式表示过赞赏，认为它有利于移民融入就业市场。自民党宣称，这将吸引更多来自非欧盟国家的技术工人--德国企业对此极度渴望。

左翼党学冰岛--每周四天/30小时工作制

7月初，冰岛的可持续发展和民主协会（Alda）将该国为期七年的每周四天/30小时工作制试验描述为 "完全成功"。雇员们说他们感觉更健康，压力更小，而雇主们也没发现生产力降低。这一改变鼓励公司精简业务：少开会，少出差。

德国左翼党在2020年首次提出了每周工作四天的想法，获得了许多媒体的关注。但是，这个具体的提法并没有出现在它的竞选宣言中。宣言提出，该党 "支持工会为大幅减少工作时间，实现每周30小时的目标而奋斗"。

选项党学瑞典和日本--保护民族身份的移民制度

在德国极右翼政党选项党（AfD）的竞选宣言中，瑞士备受赞赏--联合领导人魏德勒(Alice Weidel)在那里还有一个家。选项党称，瑞士有更好的税收制度（平均收入水平以上的税收较低），而且火车比德国好。

与瑞士和其他几个欧洲国家一样，选项党还希望禁止穆斯林妇女穿戴布卡和尼卡布罩袍。同时，选项党还希望引进瑞典模式的公民投票。

选项党还对日本的移民制度很感兴趣，认为该制度对民族身份的保护特别严格。

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。