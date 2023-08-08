 德国大学海南办学 德教育部：不具信号意义 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.08.2023

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德国大学海南办学 德教育部：不具信号意义

德国比勒菲尔德应用科学大学在海南自贸区设立的大学今年将开始招生。但这一项目受到德国政府教育部的质疑。尽管这一项目仍获得德国政府190万欧元的资助，但教育部表示这是上届政府时期的决定，是在不同的背景下作出的。

Hochschule Bielefeld

比勒菲尔德大学在德国的校园

（德国之声中文网）海南比勒菲尔德应用科学大学2023年-2024年冬季学期开始招生。该校表示，长期计划是招生12000人就读学士和硕士学位。

德国教育与科研部对比勒菲尔德应用科学大学在中国的这一项目持质疑态度。该部委发言人向德国之声提供的立场声明中写道："中国恰恰在学术科研上日益成为竞争者和体制性对手。由此，学术合作的框架条件越来越困难，德国教育与科研部不久前还在2023年6月20日于柏林举行的德中政府磋商会议上向两个中国的伙伴部委提出了这一议题。"

这位发言人表示，学术自由、对共同取得的研究成果的和平利用以及学术合作受到法律保护，这些对于德国教育与科研部而言十分重要。这些也反映在德国政府的中国战略文件中。

这位发言人表示，因此，该项目并不具有信号性意义。至于对该项目提供资助的决定是德国学术交流中心（DAAD）在2020年"在当时的背景下"作出的。

德国教育与科研部的声明中特别强调，比勒菲尔德应用科学大学如今有责任确保学术自由，并且将比如军民两用的风险降到最低。这是从事科研和教学的师资都需要注意的。

校方：独立运作、重视学术自由、各参与方平等

比勒菲尔德应用科学大学官网上写道，在海南新成立的大学是按照德国应用科技大学的模式运作的独立高校，重视学术自由，并且各参与方平等、透明、友好的合作。

该校官网写道，在海南的大学2023年冬季学期将招生140人，开设两个学士专业：计算机科学与技术、电子信息科学与技术。

在资金方面，该校网站写道，德国学术交流中心（DAAD）在2021-2024年期间为该项目提供180万欧元资助，是德国教育与研究部拨款。其校园建设的主要资金来自于海南省政府以及儋州市政府拨款。办学前五年将免租金使用校园。从中长期来看，在海南的这所大学将通过学费覆盖各项开支。学费每年八万人民币。该校网站称，这一金额相当于中国国际高校合作项目学费的中等水平。在这所大学实现经济上的自给自足之前，海南省以及儋州市将提供补贴。

DAAD向德国之声证实，该机构自2021年至2024年向比勒菲尔德应用科学大学提供总计约190万欧元资助。DAAD一位发言人表示，比勒菲尔德应用科学大学是在2020年中向该机构申请了"跨国教育"的资助项目。该资助项目由德国教育与科研部拨款，资助德国高校在国外开展合作项目。DAAD表示，这笔资金用于学科建设，绝大部分是用于在德国的学科内容以及行政管理目的。

据中国官方消息，2020年，海南省政府与德国比勒菲尔德应用科学大学签署了合作协议，这是依照建设海南自由港方案中"允许境外理工农医类"高校独立办学的方针。

中国媒体报道称，海南比勒菲尔德应用科学大学是中国境内第一所境外高校独立创办的高等教育机构。过渡时期办学地址位于海南陵水，永久办学地址位于海南儋州。

Bildungsministerin Stark-Watzinger

德国教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）

一段时间以来，有关与中国的学术合作中的独立性在德国受到媒体和政界的质疑。不久前，德国埃尔朗根大学宣布，为降低学术间谍活动的风险，暂停与中国留学基金委（CSC）的合作，不再接收领取CSC奖学金的中国学生。德国教育部长施塔克-瓦青格对此表示赞同，称提供给青年学者的CSC奖学金是中国的一个战略工具，让该国可以借助它从国外获取知识来缩小科技差距。埃尔朗根大学是德国第一所决定叫停与中国留学基金委合作的高校。

（综合报道）

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