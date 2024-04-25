德国大学也曾为中国间谍出力？

据德国《莱茵邮报》报道，本周早些时候因涉嫌为中国提供机密情报而被捕的三名德国人中，有一人长期和杜伊斯堡-埃森大学保持密切联系。此外，开姆尼茨理工大学一名教授也曾为嫌疑人的咨询公司调查过滑动轴承技术的最新进展。

（德国之声中文网）根据德国联邦检察院的指控，现年72岁的Herwig G.此前担任咨询公司Innovative Dragon Ltd.的技术总监。该公司在德国杜塞尔多夫、英国伦敦、中国上海设立有办事处，同案被捕的另两名德国人也是该咨询公司的人员。

检方怀疑，Herwig G.以这家咨询公司作为媒介，与德国科研领域的人士建立联系并开展合作。《莱茵邮报》则披露指出，嫌疑人将可运用于军事领域的创新技术出卖给中国情报机关。该男子显然和杜伊斯堡-埃森大学有着良好关系，且多次参加汽车业的专业会议。

大学校方对《莱茵邮报》表示，该校一名教授自2024年初起成为了一家主营业务为自动驾驶技术的新成立公司的隐名合伙人，拥有5%的股份；这家公司的联合注册人还包括和Innovative Dragon Ltd.咨询公司有关联的人士。

联邦检察院4月23日对外界通报称，嫌疑人被捕时正在就可能有助于扩大中国海军战斗力的研究项目进行谈判。据《南德意志报》报道，Innovative Dragon Ltd.咨询公司与"德国一所大学"签订了进行技术转移的合作协议；作为该协议的一部分，他们为一家合同商准备了一份关于机械部件技术水平的研究报告，这些部件对于大功率船舶发动机（例如作战舰艇）的运行也非常重要。而中国合同商的背后其实是中国情报部门的雇员。

中国驻柏林大使馆前的欧盟与德国国旗 图像来源: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

开姆尼茨理工大学：无需忧虑

目前，Innative Dragon Ltd.咨询公司的官方网站已经无法访问。但是根据之前的网页快照存档，该公司还曾列出一些与其他德国高校的合作关系，其中包括开姆尼茨理工大学。

该校目前已经向德国网络媒体China.Table确认曾经与该公司有过合作：2022年7月到2023年3月期间，一名教授曾经为该公司调查"现有的且普遍可用的滑动轴承最先进技术"。开姆尼茨理工大学强调，校方在进行了行政审核后，认为这一合作项目从外贸法规角度而言"无需忧虑"，该名教授在完成调查后获得了该公司支付的1.6万欧元酬金。

开姆尼茨理工大学还披露，这项调查项目完成后，中方人士还与大学进行了进一步的接洽，商谈下一步的合作可能性。校长办公室对China.Table表示，尽管行政审核同样认为进一步合作"无需忧虑"，但是最终却没有达成具体合作。校方并未透露其中原因。

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教授兼职 校方难获知

Innative Dragon Ltd.咨询公司的官方网站还曾列出亚琛理工大学、德累斯顿理工大学、波鸿鲁尔大学的合作关系。不过，这三所高校都表示未发现曾与该公司有合作关系。斯图加特大学则对China.Table表示，此事还需查核。

德国高校的教授往往会通过私人开设的小型企业与经济界开展合作。只有在需要用到大学资源时，才会让校方出面与经济界签署合作协议。现行法律并未规定高校教授必须申报此类兼职行为。

（综合报道）

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