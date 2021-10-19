德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开

（德国之声中文网）阿克塞尔-施普林格出版集团的一名发言人本周二表示，今年四月，董事会已决定颁布新规，集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。由于新规必须得到职工委员会同意方能生效，董事会方面目前正在和职工委员会进行讨论，以找到解决办法。

阿克塞尔-施普林格集团董事长兼首席执行官马蒂亚斯·多夫纳（Mathias Döpfner）向《金融时报》表示，在美国，有关办公室恋情的规定要严格得多。"我们不能接受双重标准"，他说，"我们要采取基于盎格鲁萨克森标准的全球规则，而不是宽松的、更低的欧洲标准。"

今年10月18日，阿克塞尔-施普林格集团麾下的《图片报》主编莱歇尔特（Julian Reichelt）被解除职务。莱歇尔特今年3月就曾被停职两周接受调查，起因是被指和一些女雇员发生了办公室恋情，并有迹象表明他可能滥用职权。当时内部调查的结论是，莱歇尔特存在行为不当，但并不涉及犯罪，因此允许他继续留在原岗位，同时再配一位主编担任双重领导。不过，10月17日，《纽约时报》发表文章，细数莱歇尔特的职场不当行为，指责他在《图片报》的领导着一种"掺杂着性、新闻和公款"的职场文化。阿克塞尔-施普林格出版集团次日表示，莱歇尔特在调查结束后继续未将职场和私生活明确区分开来，并将不实信息告知董事会，因此解除其职务。

阿克塞尔-施普林格集团是欧洲最大的数字出版商，并希望更多地参与美国媒体市场。最近，斯普林格购买了美国新闻公司政客（Politico），并对该公司进行了斯普林格历史上最大的投资。据内部人士称，金额超过100亿美元。但因为《纽约时报》等媒体的报道，《图片报》和施普林格公司的企业文化在美都遭到了批评。

一旦得到职工委员会同意，新规将适用于施普林格集团在全球各地的员工。董事长多夫纳（Mathias Döpfner）称，"任何不按规定行事的人，都必须离开公司"。

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