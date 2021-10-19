 德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开 | 文化经纬 | DW | 10.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开

卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。

TV-Sender Bild | Julian Reichelt Chefredakteur

《图片报》前主编莱歇尔特（Julian Reichelt）10月18日被解职

（德国之声中文网）阿克塞尔-施普林格出版集团的一名发言人本周二表示，今年四月，董事会已决定颁布新规，集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。由于新规必须得到职工委员会同意方能生效，董事会方面目前正在和职工委员会进行讨论，以找到解决办法。

阿克塞尔-施普林格集团董事长兼首席执行官马蒂亚斯·多夫纳（Mathias Döpfner）向《金融时报》表示，在美国，有关办公室恋情的规定要严格得多。"我们不能接受双重标准"，他说，"我们要采取基于盎格鲁萨克森标准的全球规则，而不是宽松的、更低的欧洲标准。"

Talk Mathias Döpfner (CEO Axel Springer) and Edith Kimani (Deutsche Welle)

阿克塞尔-施普林格集团董事长兼首席执行官马蒂亚斯·多夫纳（Mathias Döpfner）

今年10月18日，阿克塞尔-施普林格集团麾下的《图片报》主编莱歇尔特（Julian Reichelt）被解除职务。莱歇尔特今年3月就曾被停职两周接受调查，起因是被指和一些女雇员发生了办公室恋情，并有迹象表明他可能滥用职权。当时内部调查的结论是，莱歇尔特存在行为不当，但并不涉及犯罪，因此允许他继续留在原岗位，同时再配一位主编担任双重领导。不过，10月17日，《纽约时报》发表文章，细数莱歇尔特的职场不当行为，指责他在《图片报》的领导着一种"掺杂着性、新闻和公款"的职场文化。阿克塞尔-施普林格出版集团次日表示，莱歇尔特在调查结束后继续未将职场和私生活明确区分开来，并将不实信息告知董事会，因此解除其职务。

阿克塞尔-施普林格集团是欧洲最大的数字出版商，并希望更多地参与美国媒体市场。最近，斯普林格购买了美国新闻公司政客（Politico），并对该公司进行了斯普林格历史上最大的投资。据内部人士称，金额超过100亿美元。但因为《纽约时报》等媒体的报道，《图片报》和施普林格公司的企业文化在美都遭到了批评。

一旦得到职工委员会同意，新规将适用于施普林格集团在全球各地的员工。董事长多夫纳（Mathias Döpfner）称，"任何不按规定行事的人，都必须离开公司"。

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

丑闻缠身 德国《图片报》主编被免职

在被卷入桃色新闻半年多之后，《图片报》主编莱歇尔特被免职。他被指在《图片报》领导着一种“掺杂着性、新闻和公款”的职场文化。莱歇尔特也因为新冠疫情初期给中国开账单、发表致习近平公开信而为一些中国读者熟知。  

抗疫与外宣：中国外交官叫板西方媒体

不少西方国家媒体有关中国抗疫政策和国际影响的负面报道，不仅引起中国舆论的不满和反驳，中国外交官也纷纷加入。中国驻德大使馆就与德国发行量最大的《图片报》展开了一场口水战。  

专访《图片报》主编：“想证明中国的事情难于上青天”

在刊文提出是否应"要求中国为新冠疫情给各国造成的损失买单"后，德国《图片报》又发表了一封主编莱歇尔特（Julian Reichelt）致中国领导人习近平的公开信。莱歇尔特为此接受了德国之声电视采访。  

相关音频视频

德国之声电视采访《图片报》主编Julian Reichelt (英文)  

相关内容

Düsseldorf, Deutschland, SPOBIS, Sportbusiness Kongress in Düsseldorf am 30.01.2020 Julian REICHELT Vorsitzender der Chefredaktion BILD Foto: Norbert Schmidt, Düsseldorf

丑闻缠身 德国《图片报》主编被免职 19.10.2021

在被卷入桃色新闻半年多之后，《图片报》主编莱歇尔特被免职。他被指在《图片报》领导着一种“掺杂着性、新闻和公款”的职场文化。莱歇尔特也因为新冠疫情初期给中国开账单、发表致习近平公开信而为一些中国读者熟知。

Chinese President Xi Jinping waves to spectators after a show commemorating the 100th anniversary of the founding of the Communist Party of China at the National Stadium in Beijing, China June 28, 2021. REUTERS/Thomas Peter

德语媒体：从“开放的时代”进入“习近平的时代” 09.11.2021

为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。

FILE PHOTO: Pro-Trump protesters storm into the U.S. Capitol during clashes with police, during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Shannon Stapleton - RC2P2L93TPZS/File Photo

一美国人在白俄寻政治庇护？明斯克：千真万确 08.11.2021

白俄罗斯官方媒体报称，一名因 1 月份参与暴力冲击美国国会大厦而遭警方通缉的美国公民在白俄罗斯申请给予政治庇护。 

广告
TV-Sender Bild | Julian Reichelt Chefredakteur

德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开

卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。  

德国学者在中国所享受的学术自由空间越来越窄（资料图片）

外国学者在中国有多少自由？

中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。  