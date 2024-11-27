德国大厂爆裁员潮 景气面临寒冬
德国工业界多家大厂近期出现新一波裁员潮，大众、福特、博世及蒂森克虏伯相继宣布将大规模裁员，尤其是汽车业正面临景气寒冬。
大众汽车计划关闭德国三处工厂
大众汽车的职工委员会10月28日大众总部沃尔夫斯堡（Wolfsburg）的一场员工信息发布会上宣布，大众汽车董事会计划关闭在德国10座工厂的至少三座，并裁员数千人，所有大众员工要做好减薪的准备。大众目前在德国有近12万名员工，其中约一半在沃尔夫斯堡。今年9月，大众资方单方面宣布终止遵守了30多年的对员工的就业岗位保障，自2025年中期将不再排除因业务原因裁员的可能性。
福特宣布在欧洲裁员14%
美国福特汽车日前宣布将裁减14%的欧洲员工，理由是近年来电动车需求疲软、欧洲政府对电动车转型的支持力度不够以及来自获得补贴的中国对手的竞争。福特管理层计划在2027年底前在德国裁减2900个岗位，其中几乎全部位于科隆。目前，该公司在德国约有1.2万个岗位。在11月27日的员工大会上，工会代表向员工通报，部分生产领域可能会被外包或出售。
博世：全球裁员5500人
德国技术与服务公司博世（Bosch）计划在未来几年内减少其汽车部门多达5500个工作岗位，其中约一半在德国。博世指出，全球汽车销量停滞，汽车行业的工厂产能过剩与销售前景不匹配，以及向电动化和软件控制车辆的转型比预期更慢。此外，博世还计划通过缩减德国部分员工的每周工时来降低成本，这一决定将影响约1万名员工。
蒂森克虏伯的裁员风暴
德国重工业巨头蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）的钢铁部门计划在未来几年内裁减约1.1万个岗位。目前其员工总数约为2.7万人。根据公该司的声明，到2030年将削减约5000个岗位，同时通过外包和业务出售减少6000个职位。其目标是在未来几年内将人员成本平均降低10%。行业工会IG Metall对此表示将“进行激烈反抗”。
舍弗勒集团削减数千个工作岗位
德国汽车零部件供应商舍弗勒集团（Schaffler）在与纬湃科技（Vitesco）合并一个月后，宣布将在欧洲裁减4700个工作岗位，其中德国将裁员2800人，相当于其全球员工总数的约3.1%。据该公司表示，此次裁员将涉及德国的10座工厂和欧洲其他5座工厂，其中两处欧洲工厂将完全关闭。舍弗勒在合并后，全球雇员人数约12万人。
采埃孚削减员工工时
汽车供应商采埃孚（ZF）今年7月就已宣布什望在未来四年内在德国裁员1.1万至1.4万人。目前该公司在德国的员工人数为5.4万人。鉴于目前市场状况，这家位于巴登符腾堡的企业已不得不在德国多个据点采取措施，10月便宣布将缩减其施韦因富特厂（Schweinfurt）员工的工作时间。此举旨在减少产能过剩的问题，同时避免裁员。
奥迪也将裁员？
德国汽车大厂奥迪11月初也传出可能裁员的消息。据《经理人杂志》援引知情人士报道，中期内，裁员主要集中在非直接生产领域，仅在研发部门就涉及超过2000个岗位。奥迪证实，管理层目前正在与工会进行谈判，但没有对可能受到影响的工作岗位数量发表评论。