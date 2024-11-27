德国技术与服务公司博世（Bosch）计划在未来几年内减少其汽车部门多达5500个工作岗位，其中约一半在德国。博世指出，全球汽车销量停滞，汽车行业的工厂产能过剩与销售前景不匹配，以及向电动化和软件控制车辆的转型比预期更慢。此外，博世还计划通过缩减德国部分员工的每周工时来降低成本，这一决定将影响约1万名员工。