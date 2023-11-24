 德国大使欢迎中国新免签政策 吁纳入所有欧盟国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2023

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时政风云

德国大使欢迎中国新免签政策 吁纳入所有欧盟国

中国外交部宣布将对短期赴华的德国、法国、意大利、荷兰、西班牙以及马来西亚公民试行单方面免签政策。德国驻华大使对此表示欢迎，并呼吁将该政策扩展至所有欧盟国，以便让中国公民在前往德国、欧洲时也能享受便利。

德国驻华大使傅融（Patricia Flor）

除了欢迎中国对于德国公民新的免签政策，德国驻华大使傅融（Patricia Flor）还在社媒X上表示，对于想要前往德国的中国人也有好消息，“目前北京大使馆及其合作伙伴VFS Global的预约签证等待时间仅为几天”

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁周五（11月24日）表示，为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，从2023年12月1日至2024年11月30日，将对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民试行单方面免签政策。

上述国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证入境。

寻求重振旅游业 重建国际形象

路透社报道指出，在经历近三年的严格新冠防疫政策，使中国在很大程度上与外界中断交流之后，最近几个月中国一直在采取包括恢复国际航线等各种措施以重振旅游业。

此外，在与许多西方国家就新冠疫情政策、人权、贸易和台湾议题等各种问题发生冲突后，中国政府也在寻求重建其在全球的形象。

位于美国华盛顿的智库皮尤研究中心（Pew Research Center）最近在24个国家进行的一项调查显示，67%成年受访者对中国持负面看法。还有超过半数的受访者认为中国干涉他国事务，并且未将他国利益列入考虑。

德驻华大使呼吁免签新政纳入所有欧盟国

德国驻华大使傅融（Patricia Flor）在社媒平台X（前Twitter）写道：「这一决定将在前所未有的程度上为德国公民前往中国带来便利。」

她也提到，希望中国政府能让该措施落实到所有欧盟成员国，因为只有在申根国家共同批准的情况下，才能为中国公民前往德国和欧洲提供便利。傅融说：「因此，我们希望中国政府能对于所有欧盟成员国实行今天宣布的措施。这将极大地改善我们公民的流动性，使中欧之间的个人、文化和经济关系更加深入。」

正在北京访问的法国外长科隆纳（Catherine Colonna）在X上写道：「我的同事王毅在我访问之际宣布了一个很棒的消息！」

最近几个月中国一直在采取施以重振旅游业。新免签政策实行后，德国人前往中国旅游更方便了

最近几个月中国一直在采取施以重振旅游业。新免签政策实行后，德国人前往中国旅游更方便了

中国的过境免签政策本月纳入挪威公民，适用国家增至54国。今年稍早，中国在7月恢复了对新加坡和文莱公民的15天入境免签政策；并于8月取消了对所有入境旅客的新冠检测要求。

国际航班数逐渐回升

虽然进出中国的国际航班恢复速度比其国内航线要慢，但仍持续保持回升。中国民航局上个月表示，从11月到明年3月，预计每周将有16680个航班，客运航班预计将达到四年前总数的71%。

中国欧盟商会也表示此举将有助于提振商业信心。该组织补充说：「（中国）当局正在采取措施促进人与人之间的交流，这是一个积极的信号。」

（路透社等）

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  • Sandalen mit Socken

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    德国“型男”

    穿着凉鞋却配一双白袜子，这样的搭配好看与否见仁见智，却是“典型的德国男人”春夏装束的一种，至少在其他国家人的偏见想法里。

  • Deutschland - Reiseführer

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    爱读书

    在中文网络上关于德国人的“神话”有不少，其中包括这是个爱阅读的民族。这一点在德国游客身上的确有体现。德国人旅行时喜欢手捧一本旅游指南，不少人完全按照书里的攻略一个个参观景点。

  • Deutschland Sonnenschutz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    跟太阳特别亲

    德国受地理位置和气候影响，算不上是阳光明媚的国度，所以许多德国游客也会选择去阳光充裕温度偏高的地方补充一下平时里难得的日照。和亚洲怕晒黑的女性正相反，德国游客就喜欢奔有太阳的地方。

  • Symbolbild - Urlaub - Liegestühle Handtücher

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    拿毛巾当“武器”

    为了能够不放过任何日光浴的机会，德国游客在有沙滩或泳池躺椅的酒店里会力争“地盘”。欧洲其他国家的人拿德国游客打趣说，德国人会凌晨起床，把毛巾铺在躺椅上占位置，之后回去睡回笼觉，午餐过后再回来晒太阳。

  • Klimaanlage (Symbolbild) (Colourbox)

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    对空调的“爱与恨”

    虽说德国游客喜欢晒太阳，但由于德国一年四季气温温和，所以很多德国人在温度接近30度时就叫苦连天，恨不得躲进酒店空调房不再出来。但是大多数德国家庭都没有空调（因为没有酷暑、不需要），因此很多人不习惯空调的冷风，所以在空调房里待不住几分钟又喊着要出来。

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    “挑食”

    在度假期间，享用美食也是假期的重要组成。德国游客特别是在境外、尤其是欧洲之外的国家用餐时，会特别注意食物的成分，在点餐取餐时尤其会说明自己对某种食品或佐料过敏，哪道菜里不要添加什么元素等等。

  • Rezeption eines Hotels (Fotolia/Lsantilli)

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    爱“维权”

    德国人也有做事认真的美誉，这一点在度假期间也不例外。在酒店前台反映各种问题、表达不满的客人中，德国游客应该所占比例不小。比如房间布置和酒店网页上描述不一致、淋浴水温不合适、无线网速太慢等都是德国游客爱投诉的内容。

  • Jack Wolfskin Outdoor-Equipment (dapd)

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    给“狼爪”“代言”

    从背包到外衣到帐篷甚至水壶，哪位游客全套使用被中国消费者俗称“狼爪”（Jack Wolfskin）产品，这位十有八九来自德国。

  • Fahrradfahren - Paar (picture alliance/blickwinkel/S. Ziese)

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    单车情侣装

    如果是骑车出游，德国人成双入对骑车时，穿着大多比较专业，而且不乏情侣装，要么是头盔一样，要么上衣相似，还有不少人的自行车是男女同款。

  • Bildergalerie Leben mit Balkon

    怎么在人堆里一眼识别德国游客？

    还是在家好

    如果说德国游客境外旅行会“挂相”让人一眼识出，那其实也只是少数情况。因为近些年的趋势是，德国人更多的选择在本国度假，甚至有人连家门都不出，还有个专门的德语词 Urlaub auf Balkonien, 阳台度假。

    作者: 谢菲


 

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