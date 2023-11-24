德国大使欢迎中国新免签政策 吁纳入所有欧盟国

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁周五（11月24日）表示，为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，从2023年12月1日至2024年11月30日，将对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民试行单方面免签政策。

上述国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证入境。

寻求重振旅游业 重建国际形象

路透社报道指出，在经历近三年的严格新冠防疫政策，使中国在很大程度上与外界中断交流之后，最近几个月中国一直在采取包括恢复国际航线等各种措施以重振旅游业。

此外，在与许多西方国家就新冠疫情政策、人权、贸易和台湾议题等各种问题发生冲突后，中国政府也在寻求重建其在全球的形象。

位于美国华盛顿的智库皮尤研究中心（Pew Research Center）最近在24个国家进行的一项调查显示，67%成年受访者对中国持负面看法。还有超过半数的受访者认为中国干涉他国事务，并且未将他国利益列入考虑。

德驻华大使呼吁免签新政纳入所有欧盟国

德国驻华大使傅融（Patricia Flor）在社媒平台X（前Twitter）写道：「这一决定将在前所未有的程度上为德国公民前往中国带来便利。」

她也提到，希望中国政府能让该措施落实到所有欧盟成员国，因为只有在申根国家共同批准的情况下，才能为中国公民前往德国和欧洲提供便利。傅融说：「因此，我们希望中国政府能对于所有欧盟成员国实行今天宣布的措施。这将极大地改善我们公民的流动性，使中欧之间的个人、文化和经济关系更加深入。」

正在北京访问的法国外长科隆纳（Catherine Colonna）在X上写道：「我的同事王毅在我访问之际宣布了一个很棒的消息！」

中国的过境免签政策本月纳入挪威公民，适用国家增至54国。今年稍早，中国在7月恢复了对新加坡和文莱公民的15天入境免签政策；并于8月取消了对所有入境旅客的新冠检测要求。

国际航班数逐渐回升

虽然进出中国的国际航班恢复速度比其国内航线要慢，但仍持续保持回升。中国民航局上个月表示，从11月到明年3月，预计每周将有16680个航班，客运航班预计将达到四年前总数的71%。

中国欧盟商会也表示此举将有助于提振商业信心。该组织补充说：「（中国）当局正在采取措施促进人与人之间的交流，这是一个积极的信号。」

（路透社等）

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