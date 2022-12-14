“事关价值观传播”大众新总裁力挺新疆工厂

新上任的大众汽车总裁奥博穆在接受媒体采访时表示，希望继续大众在新疆工厂的运营。他说，大众汽车为新疆人民提供了“安全并且相对高薪的工作”。大众因在面临人权侵犯指控的中国新疆地区设厂而在德国备受质疑。