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德国大众汽车

又译福斯汽车，是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司。

按照销量计算，大众汽车是全球第一大汽车制造商。

Mathildenhöhe mit dem Hochzeitsturm , Ausstellungsgebäude für freie Kunst, Künstlerkolonie, Mathildenhöhe, Darmstadt, Hessen,Deutschland.

德国境内的世界文化遗产 07.11.2021

德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。

缺芯威胁着整个汽车产业 25.10.2021

像大众这样的汽车公司因缺乏芯片而停产减产，殃及它的供应商，许多已经破产。
©PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/Vincent Michel / Le Mensuel de Rennes ; Rennes ; 26/04/2021 ; PHOTO Vincent Michel / Le Mensuel de Rennes. RENNES (35): Illustration achat et revente de drogue par internet, consommation cannabis

大麻在德国也要合法化啦？ 14.10.2021

在德国，有数百万人会吸大麻，至少会偶尔来一下。下届政府可能推进迄今非法的这一大众毒品的合法化程序。由此，德国的毒品政策将发生变化？
epa03031568 A magazine cover depicting German Chancellor Angela Merkel with the phrase 'Poker Face' looms over a news stand in central Beijing, China, 12 December 2011. China's role in helping the European Union stabilise remains a hotly debated topic both in China and elsewhere. EPA/ADRIAN BRADSHAW ++ +++ dpa-Bildfunk +++

中国拟禁止非公有资本参与新闻产业 09.10.2021

中国政府发布的《市场准入负面清单（2021年版）》中新增事项提到「禁止违规开展新闻传媒相关业务」，非公有资本或将受限，不得从事新闻相关产业。中国国家发展改革委员会在官网上公开征求社会大众对于该份清单的意见。
GERMANY, BONN - SEPTEMBER 30: The big billing! When proceeding before the Higher Regional Court in Brauschweig should be clarified, wheter VW customers in the diesel scandal claim to compesation. Symbol photo with the Volkswagen (VW) logo and a Justitia figure. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“大众”审判案：进入高潮 没有主角 16.09.2021

困难的调查和新冠疫情推迟了对“柴油门”丑闻嫌疑人的诉讼程序。现在，该案进入庭审阶段，前大众公司董事长却没有出庭。

3.11.2015+++ --FILE--Visitors look at a performance of robot arms of Kuka during the 2015 China International Industry Fair in Shanghai, China, 3 November 2015. German robotics maker Kuka AG is on the brink of agreeing to a takeover bid from Chinese bidder Midea Group Co that includes a long-term commitment to its existing headquarters, factories and jobs, a source close to the negotiations said. Kuka needs to decide in the coming week whether it wants to recommend the acceptance of Midea's 4.5 billion euro ($4.99 billion) bid, the biggest German industrial technology company to be targeted by a Chinese buyer in a wave of recent deals. The source told Reuters that there had been a breakthrough in negotiations between Kuka and Midea, with the results presented to a meeting of the supervisory board on Saturday. Now the details just need to be finalized so that the agreement can be signed in the coming days, the source said. The agreement to maintain the current headquarters, factories and employees should run until 2023, the source added. Kuka was not immediately available to comment. The Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung reported that Midea had offered Kuka guarantees, including the independence of the company's management and on its listing in Frankfurt. News of Midea's bid for Kuka last month caused a furor among German politicians, though Midea has since said it would allow Kuka to operate independently and help it expand in China. | picture alliance/dpa/Z. Jinqiao

德语媒体：中国抢走了德国的欧洲市场 24.08.2021

在欧洲内部市场上，中国对德国构成了越来越强大的竞争压力。即便是在机械制造和汽车工业等德国的传统强项，中国也在不断挑战德国的霸主地位。
NANNING, Sept. 12, 2016 (Xinhua) -- Visitors view electric vehicles during the 13th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 12, 2016. (Xinhua/Zhang Ailin) (wyo |

中国市场：德国电动汽车落人之后 08.08.2021

作为全球最大汽车市场，中国对德国企业也至关重要。然而，在中华人民共和国最畅销电动汽车制造商名单上，并无大众、戴姆勒和宝马。 
Herbert Diess, VW-Konzernchef, steht am Montageband für die Produktion des Elektroautos ID.3. Das Fahrzeug gehört zur neuen ID-Serie, mit der Volkswagen Milliarden in die E-Mobilität investiert. Für die Fertigung in Zwickau wurde das dortige Werk umgebaut.

新冠疫情挡不住 大众汽车盈利创纪录     01.08.2021

危机何在？! 今年上半年，大众汽车集团收入超过以往任何时候。这家康采恩再度提高了今年的盈利目标。
Einen Test-Wafer im 3D Design präsentiert am 08.10.2013 in Dresden (Sachsen) das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration auf der Halbleitermesse Semicon. Bis 10.10.2013 ist Dresden Treffpunkt der europäischen Halbleiterindustrie. Foto: Matthias Hiekel/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

芯片短缺现象继续 汽车工业大受影响 25.07.2021

英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 12.04.21 *** A doctor receives a dose of the AstraZeneca vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) during an organised media visit to the vaccination at Taoyuan Hospital in Taoyuan, Taiwan April 12, 2021. REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

台湾高端疫苗获紧急使用授权 预计8月开始供货 19.07.2021

高端疫苗作为一款台湾本土研發的疫苗，台湾政府对它寄予厚望，但随着其他国际疫苗陆续到货、以及高端未执行第三期试验即申请紧急使用授权的举措，都令这款疫苗成为台湾大众的议论焦点。
ARCHIV - 11.05.2016, Niedersachsen, Wolfsburg: Ein Auspuff eines Volkswagens auf einem Mitarbeiterparkplatz, aufgenommen mit dem Verwaltungshochhaus des VW-Werks im Hintergrund. Die EU-Kommission ermahnt Deutschland erneut wegen seiner Reaktion auf den Dieselskandal bei Volkswagen. Dies teilte die Behörde am 17.05.2018 in Brüssel mit. (Zu dpa EU-Kommission ermahnt Deutschland wegen VW-Skandal) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

联手垄断：大众、宝马遭欧盟重罚十亿美元 08.07.2021

欧盟委员会通报说，鉴于宝马和大众集团在限制减排技术推广方面有合谋垄断行为，将对这两家德国汽车巨头总共处罚8.75亿欧元。
Canada's Prime Minister Justin Trudeau attends a plenary session during G7 summit in Carbis Bay, Cornwall, Britain, June 13, 2021. REUTERS/Phil Noble/Pool

加参院未通过新疆种族灭绝动议 政界意见不同 01.07.2021

加拿大众议院2月投票通过认为中国对新疆维族实施「种族灭绝」，不过这项动议在参议院却没有过关。为什么?
Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 A Greenpeace protestor glides on to the pitch before the match Pool via REUTERS/Alexander Hassenstein

危险的降落！ 环保人士空降欧锦赛场导致他人受伤 16.06.2021

本周二晚欧锦赛法国对阵德国的赛场出现意外：赛事开始前，绿色和平一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，途中撞上电缆，导致两人受伤。
Ein computergesteuertes Terminal zeigt am 29.12.2015 in Hamburg auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) eine Persiflage auf die Firma Volkswagen und deren Dieselaffäre. Foto: Axel Heimken/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

大众集团北美企业遭黑客攻击 12.06.2021

至少已有一年时间，身份不明网络犯罪分子窃取了大众和奥迪约300多万美国、加拿大客户个人信息。其中包括高度敏感数据。

ARCHIV - 19.01.2017, Berlin: Martin Winterkorn, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, kommt als Zeuge zur Sitzung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. Knapp fünf Jahre nach dem Auffliegen der Abgasaffäre bei Volkswagen hat das Braunschweiger Landgericht die Betrugsanklage gegen Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zugelassen. Dies teilte die zuständige Kammer am Mittwoch mit. (zu dpa Anklage zugelassen «Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

没说实话：大众集团前董事长被起诉 09.06.2021

柏林地方检察院对大众汽车集团前董事长文德恩（Martin Winterkorn ）正式提告，指控他向联邦议院排放丑闻调查委员会做了虚假陈述。  
Chinese military police check the identification of Uygur and Kazak men next to a mosque and tourist center during Ramadan in what many consider the Muslim capital of China, Urumqi, the capital of China s predominantly Muslim and restive Xinjiang Province, on June 27, 2015. Urumqi has been the sight of several bloody riots between the Chinese Han and the Muslim Uyghurs, prompting government officials to restrict movements and communications within the city, as well as travel outside the province. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY URC2015062761 STEPHENxSHAVER Chinese Military Police Check The Identification of Uygur and Kazak Men Next to a Mosque and Tourist Center during Ramadan in What MANY consider The Muslim Capital of China Urumqi The Capital of China S predominantly Muslim and restive Xinjiang Province ON June 27 2015 Urumqi has been The Sight of several Bloody Riots between The Chinese Han and The Muslim Uyghur prompting Government Officials to restrict Movements and Communications Within The City As Well As Travel outside The Province PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY URC2015062761 STEPHENxSHAVER

「维吾尔特别法庭」伦敦开审 中国批「反华闹剧」 04.06.2021

英国针对新疆议题举办听证会，虽无法律效力，但会搜集中国侵犯维族人权的证据呈给大众。哪些人出庭作证？
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