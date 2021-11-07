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又译福斯汽车，是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司。
按照销量计算，大众汽车是全球第一大汽车制造商。
德国境内有51处世界文化遗产。除了科隆大教堂、马丁·路德曾在那里将圣经翻译成德语的瓦尔特堡这些举世闻名的景点之外，德国还有大量不为大众所知的世界文化遗产。
像大众这样的汽车公司因缺乏芯片而停产减产，殃及它的供应商，许多已经破产。
在德国，有数百万人会吸大麻，至少会偶尔来一下。下届政府可能推进迄今非法的这一大众毒品的合法化程序。由此，德国的毒品政策将发生变化？
中国政府发布的《市场准入负面清单（2021年版）》中新增事项提到「禁止违规开展新闻传媒相关业务」，非公有资本或将受限，不得从事新闻相关产业。中国国家发展改革委员会在官网上公开征求社会大众对于该份清单的意见。
困难的调查和新冠疫情推迟了对“柴油门”丑闻嫌疑人的诉讼程序。现在，该案进入庭审阶段，前大众公司董事长却没有出庭。
在欧洲内部市场上，中国对德国构成了越来越强大的竞争压力。即便是在机械制造和汽车工业等德国的传统强项，中国也在不断挑战德国的霸主地位。
作为全球最大汽车市场，中国对德国企业也至关重要。然而，在中华人民共和国最畅销电动汽车制造商名单上，并无大众、戴姆勒和宝马。
危机何在？! 今年上半年，大众汽车集团收入超过以往任何时候。这家康采恩再度提高了今年的盈利目标。
英特尔公司预计，全球范围半导体缺货现象还将延续。这让众多经济部门都头疼不已，以大众为代表的德国汽车业更是首当其冲。
高端疫苗作为一款台湾本土研發的疫苗，台湾政府对它寄予厚望，但随着其他国际疫苗陆续到货、以及高端未执行第三期试验即申请紧急使用授权的举措，都令这款疫苗成为台湾大众的议论焦点。
欧盟委员会通报说，鉴于宝马和大众集团在限制减排技术推广方面有合谋垄断行为，将对这两家德国汽车巨头总共处罚8.75亿欧元。
加拿大众议院2月投票通过认为中国对新疆维族实施「种族灭绝」，不过这项动议在参议院却没有过关。为什么?
本周二晚欧锦赛法国对阵德国的赛场出现意外：赛事开始前，绿色和平一名环保人士乘滑翔伞空降赛场，途中撞上电缆，导致两人受伤。
至少已有一年时间，身份不明网络犯罪分子窃取了大众和奥迪约300多万美国、加拿大客户个人信息。其中包括高度敏感数据。
柏林地方检察院对大众汽车集团前董事长文德恩（Martin Winterkorn ）正式提告，指控他向联邦议院排放丑闻调查委员会做了虚假陈述。
英国针对新疆议题举办听证会，虽无法律效力，但会搜集中国侵犯维族人权的证据呈给大众。哪些人出庭作证？
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