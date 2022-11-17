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又译福斯汽车，是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司。
按照销量计算，大众汽车是全球第一大汽车制造商。
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
德国经济部长哈贝克对德国之声表示，德国需要使其在亚洲的商业利益多样化，以减少对中国的依赖。乌克兰战争证明了多元化的必要性。
德国总理肖尔茨即将前往北京进行短暂访问。德语媒体披露了随行的德国经济界代表团名单，共12名德国企业老板将陪同肖尔茨访华。
中国的电动汽车在本土市场已拥有立足之地。而今，中国电动制造商计划进军欧洲市场。他们能够成功吗？
《法兰克福汇报》赞成欧盟出台针对新疆强迫劳动产品之禁令，但是反对政府将本应自己承担的义务转嫁给企业。德国《资本》杂志则指出，除了巴斯夫、大众汽车等少数企业，大部分德企都已经在主动追求产业链多样化，避免过度依赖中国。
德国联邦经济部正制定一揽子措施以降低中国市场对德企吸引力，相关措施包括减少或取消对华投资出口国家担保，停止在华举办推介活动和管理人员培训等等。中国外交部发言人今天回应称：“希望德方能秉持理性务实的对华政策。”
无论属于何种意识形态和信仰，世界上所有国家都面临着气候变化所带来的严峻挑战。《商报》评论认为，抗击气候变化的斗争要想取得成功，就离不开同中国的合作。
新上任的大众汽车总裁奥博穆在接受媒体采访时表示，希望继续大众在新疆工厂的运营。他说，大众汽车为新疆人民提供了“安全并且相对高薪的工作”。大众因在面临人权侵犯指控的中国新疆地区设厂而在德国备受质疑。
俄罗斯入侵乌克兰之后，德国对俄罗斯天然气的高度依赖令柏林政府陷入尴尬境地。在这种背景下，德国经济对中国市场的高度依赖，也引发了更多的反思。
随着Tiktok的大规模流行，许多政治人物和媒体纷纷进驻到这个平台。《南德意志报》认为，北京或会利用Tiktok作为对抗西方的武器，只要这种怀疑没被消除，政客媒体就不应在那里开设账户。《商报》则把目光投向德国经济的中国政策。
中国电动车品牌掀起「出海」风潮，不仅蔚来汽车将首次在中国以外地点生产电池交换站，其他中国汽车制造商也已着手筹备拓展欧洲市场的计划。
保时捷老板当上大众一把手有什么不妥吗？汽车专家认为，大众新主人将继续前任的老路线，坚持对电池汽车的高投资，包括建造电池生产基地。
在微塑料污染严重的水里游泳，以此提高大众对水污染的重视——这是一名化学教授的勇敢尝试。他一路沿着多瑙河，游经十个欧洲国家，期间，因为污染严重，他无法完成贝尔格莱德一段的行程。
《世界报》刊登的评论指出，与俄罗斯相比，中国模式带给自由世界秩序威胁更大，因为它温和外表下的内在有着极大反差。 《商报》发表的文章分析认为，尽管风险升高，德国企业仍大举投资中国，这是一种「危险的依赖」。
迪斯突然辞任德国大众总裁，他给新掌门人留下了哪些难题? 奥博穆上任后，又能给大众集团带来哪些改变?
当了四年德国大众总裁的迪斯，日前突然宣布辞职。他力推电动车转型，认定汽车产业的未来全在电动领域，并声称摒弃内燃机技术不可避免会让很多人失业。他认识到软件开发对电动车研制至关重要，但是这项工作却麻烦不断。迪斯在中国问题上的立场也不无争议。
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