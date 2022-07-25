 德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? | 所有节目 | DW | 26.07.2022

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经济纵横

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

迪斯突然辞任德国大众总裁，他给新掌门人留下了哪些难题? 奥博穆上任后，又能给大众集团带来哪些改变?

  • 7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

    临危受命

    7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

  • 奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

    钦定“太子”

    奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，不伦瑞克大学硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

  • Oliver Blume Porsche

    电动先锋

    和迪斯相似，奥博穆也很早就意识到汽车产业的未来在于电动化，并且力推保时捷的电动转型进程。2021年，他宣布，保时捷将在5年时间内为电动汽车投资150亿欧元，力争在2030年前实现电动车型占保时捷销量80%之目标。和迪斯相比，奥博穆的这一表态略显温和：他至少还寻求部分保留传统内燃机技术，而迪斯则激进地表示，汽车产业的未来完全在于电动化。

  • 奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

    诸多难题

    奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

  • 导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

    工会期盼

    导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

  • 迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。

    中国业务

    迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。值得一提的是，奥博穆2001年获得了博士学位，是在上海同济大学攻读的。

  • Bildergalerie Detroit-Automesse

    不忘保时捷

    升任大众集团总裁后，奥博穆依然留任保时捷公司总裁。这家豪华车企计划在今年底上市，估值或可达800亿欧元。不过，当前股市震荡激烈，保时捷监事会还没有做出最终决策。

  • FOTOMONTAGE Finanzminister Lindner und Porsche-Chef Blume

    政商不分?

    当然，奥博穆本身也并非“洁白无暇”。就在几天前，德国电视二台爆料称，奥博穆在保时捷内部会议上对员工表示，本届德国联邦政府的联合执政协议中包含了发展合成燃料、保留内燃机技术的内容，保时捷对此“功不可没”，自民党主席林德纳当时“几乎无时不刻向我通报最新进展”。外界由此怀疑，奥博穆是在林德纳进行政治游说。奥博穆则予以否认，并对自己在内部会议上“措辞不当”表示抱歉。


  • 7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

    临危受命

    7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

  • 奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

    钦定“太子”

    奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，不伦瑞克大学硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

  • Oliver Blume Porsche

    电动先锋

    和迪斯相似，奥博穆也很早就意识到汽车产业的未来在于电动化，并且力推保时捷的电动转型进程。2021年，他宣布，保时捷将在5年时间内为电动汽车投资150亿欧元，力争在2030年前实现电动车型占保时捷销量80%之目标。和迪斯相比，奥博穆的这一表态略显温和：他至少还寻求部分保留传统内燃机技术，而迪斯则激进地表示，汽车产业的未来完全在于电动化。

  • 奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

    诸多难题

    奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

  • 导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

    工会期盼

    导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

  • 迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。

    中国业务

    迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。值得一提的是，奥博穆2001年获得了博士学位，是在上海同济大学攻读的。

  • Bildergalerie Detroit-Automesse

    不忘保时捷

    升任大众集团总裁后，奥博穆依然留任保时捷公司总裁。这家豪华车企计划在今年底上市，估值或可达800亿欧元。不过，当前股市震荡激烈，保时捷监事会还没有做出最终决策。

  • FOTOMONTAGE Finanzminister Lindner und Porsche-Chef Blume

    政商不分?

    当然，奥博穆本身也并非“洁白无暇”。就在几天前，德国电视二台爆料称，奥博穆在保时捷内部会议上对员工表示，本届德国联邦政府的联合执政协议中包含了发展合成燃料、保留内燃机技术的内容，保时捷对此“功不可没”，自民党主席林德纳当时“几乎无时不刻向我通报最新进展”。外界由此怀疑，奥博穆是在林德纳进行政治游说。奥博穆则予以否认，并对自己在内部会议上“措辞不当”表示抱歉。


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大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

迪斯 - 充满争议的大众总裁 25.07.2022

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