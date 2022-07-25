德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

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迪斯突然辞任德国大众总裁，他给新掌门人留下了哪些难题? 奥博穆上任后，又能给大众集团带来哪些改变?
7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。
奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，不伦瑞克大学硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。
和迪斯相似，奥博穆也很早就意识到汽车产业的未来在于电动化，并且力推保时捷的电动转型进程。2021年，他宣布，保时捷将在5年时间内为电动汽车投资150亿欧元，力争在2030年前实现电动车型占保时捷销量80%之目标。和迪斯相比，奥博穆的这一表态略显温和：他至少还寻求部分保留传统内燃机技术，而迪斯则激进地表示，汽车产业的未来完全在于电动化。
奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。
导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。
迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。值得一提的是，奥博穆2001年获得了博士学位，是在上海同济大学攻读的。
升任大众集团总裁后，奥博穆依然留任保时捷公司总裁。这家豪华车企计划在今年底上市，估值或可达800亿欧元。不过，当前股市震荡激烈，保时捷监事会还没有做出最终决策。
当然，奥博穆本身也并非“洁白无暇”。就在几天前，德国电视二台爆料称，奥博穆在保时捷内部会议上对员工表示，本届德国联邦政府的联合执政协议中包含了发展合成燃料、保留内燃机技术的内容，保时捷对此“功不可没”，自民党主席林德纳当时“几乎无时不刻向我通报最新进展”。外界由此怀疑，奥博穆是在林德纳进行政治游说。奥博穆则予以否认，并对自己在内部会议上“措辞不当”表示抱歉。
据大众方面称，其总裁迪斯于周五提交了辞呈，将由目前的保时捷负责人奥博穆接替。这一高层人事更迭非常令人意外。
随着媒体对新疆人权现状一再曝光，德国消费者拒绝破坏人权条件下产出的产品的意识也在增强。德国公众甚至赞同关闭大众汽车在乌鲁木齐开设的生产线。
德国政府不再为大众汽车在华投资提供担保，是否会对这家老牌车企的经营产生重大影响？专家认为，尽管短期层面上影响很小，但是柏林政界释放出的长期信号不可小觑。
由于中国在俄乌冲突中一边倒的表现，德国经济界普遍担心，一旦中欧关系急剧恶化，失去了俄罗斯市场的德国企业，也有可能会进一步失去中国市场。
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