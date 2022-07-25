德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

中国业务

迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。值得一提的是，奥博穆2001年获得了博士学位，是在上海同济大学攻读的。